متلازمة‭ ‬الاصطلاح‭ ‬القرآني‭ ‬-عباس الحسيني

اجمع‭ ‬العلامة‭ ‬الزمخشري‭ ‬وصاحب‭ ‬اسرار‭ ‬البلاغة‭ ‬ودلائل‭ ‬الاعجاز‭ ‬الامام‭ ‬الجرجاني‭ ‬ان‭ ‬المخاطب‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬لا‭ ‬يبغي‭ ‬ايصال‭ ‬معاني‭ ‬الكلمات‭ ‬قدر‭ ‬اهتمام‭ ‬المخاطب‭ ‬بالنظم‭ ‬،‭ ‬فالنظم‭ ‬اللغوي‭ ‬والذي‭ ‬عرفته‭ ‬المدارس‭ ‬العربية‭ ‬آنفا‭ ‬بالسياق‭ ‬،‭ ‬يحوي‭ ‬منظومة‭ ‬معقدة‭ ‬من‭ ‬الرموز‭ ‬والدلالات‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬ببنيتها‭ ‬الكلية‭ ‬رسالة‭ ‬ذات‭ ‬معنى‭ ‬،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬النص‭ ‬القرآني‭ ‬اختلف‭ ‬في‭ ‬جوهره‭ ‬وتراكيبه‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الكتب‭ ‬السماوية‭ ‬والادبية‭ ‬والبلاغية‭ ‬بتفرد‭ ‬الاصطلاح‭ ‬الشامل‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬معنى‭ ‬خاص‭ ‬ضمن‭ ‬سياق‭ ‬بعينه،‭ ‬وقد‭ ‬يشير‭ ‬الاصطلاح‭ ‬الى‭ ‬معان‭ ‬ٍ‭ ‬اخرى‭ ‬ضمن‭ ‬ذات‭ ‬التركيبات،‭ ‬كجذور‭ ‬للاصطلاحات‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬جوهر‭ ‬النص‭ ‬،‭ ‬وكما‭ ‬في‭ ‬قوله‭: ‬امرأة‭ ‬العزيز‭ ‬تراود‭ ‬فتاها،‭ ‬وتكراره‭ ‬للفظة‭ ‬فتى‭ ‬بقوله‭: ‬اذ‭ ‬قال‭ ‬موسى‭ ‬لفتاه‭ ‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬لفظة‭ ‬فتى‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬صغير‭ ‬السن‭ ‬فيوشع‭ ‬بن‭ ‬ذنون‭ ‬كان‭ ‬فتى‭ ‬موسى‭ ‬ولم‭ ‬يك‭ ‬صغيرا‭ ‬قط‭. ‬وكذلك‭ ‬قوله‭: ‬الرسول‭ ‬الامي‭ ‬،وقوله‭: ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬بعث‭ ‬في‭ ‬الاميين‭ ‬رسولا‭ ‬منهم‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬موضع‭ ‬اخر‭ ‬قوله‭ : ‬الدين‭ ‬يتبعون‭ ‬الرسول‭ ‬الامي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬يجدونه‭ ‬مكتوبا‭ ‬عندهم‭ ‬في‭ ‬التوارة‭ ‬والانجيل‭ ‬،‭ ‬ولفظة‭ ‬امي‭ ‬تعني‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬نصرانيا‭ ‬ولا‭ ‬يهوديا‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬اصطلاح‭ ‬كان‭ ‬يردده‭ ‬احبار‭ ‬اليهود،‭ ‬وقولهم‭: ‬ليس‭ ‬علينا‭ ‬في‭ ‬الاميين‭ ‬سبيل‭ ‬،‭ ‬اي‭ ‬ان‭ ‬اليهود‭ ‬ماكانوا‭ ‬يطلقون‭ ‬ذات‭ ‬الاحكام‭ ‬الذمية‭ ‬في‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬مع‭ ‬غيرهم‭ ‬من‭ ‬الاميين‭ ‬،‭ ‬فيبررون‭ ‬سرقتهم‭ ‬كونهم‭ ‬اميين،‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬اليهود‭ ‬وغير‭ ‬النصارى‭ ‬،

‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تداول‭ ‬المصطلح‭ ‬حداثيا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الامي‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يجيد‭ ‬القراءة‭ ‬والكتابة،‭ ‬والامر‭ ‬مردود‭ ‬الى‭ ‬المعرفة‭ ‬المنسوبة‭ ‬الى‭ ‬الام‭ ‬كمدرسة‭ ‬حياة‭ ‬اولى،‭ ‬دون‭ ‬سواها‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التعليم‭ . ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يقرأ‭ ‬مصطلح‭ ‬مواضع‭ ‬النجوم‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬التنجيم‭ ‬الذي‭ ‬ينهي‭ ‬الآيات‭ ‬في‭ ‬القرآن‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬قطع‭ ‬ضروري‭ ‬لاكمال‭ ‬معاني‭ ‬الايات‭ ‬كحدث‭ ‬تام‭ ‬الحدوث‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬جنة‭ ‬الشعر‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬ينفي‭ ‬القران‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الرسول‭ ‬شاعرا‭ ‬وما‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جنة‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬فسر‭ ‬البعض‭ ‬ذلك‭ ‬للحط‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬الشعر‭ ‬المعرفية‭ ‬،‭ ‬وعند‭ ‬اكتمال‭ ‬الاحداث‭ ‬يركز‭ ‬القران‭ ‬على‭ ‬فلسفة‭ ‬الكمال‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬ما‭ ‬يتقاطع‭ ‬من‭ ‬الاحداث‭ ‬كقوله‭ : ‬تلك‭ ‬عشرة‭ ‬كاملة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الاتمام‭ ‬ياتي‭ ‬لبيان‭ ‬ما‭ ‬يتشابه‭ ‬من‭ ‬الافعال‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬قوله‭ : ‬ثم‭ ‬اتموا‭ ‬الصيام‭ ‬الى‭ ‬الليل‭ . ‬