متقاعدون يشكون من نقص في المستحقات والحفاظي لـ (الزمان) : لا إشكالية بدفعة المدنيين وزيادة الرواتب المتدنّية مطروحة للتعديل

بغداد – قصي منذر

رأى رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي، انه لا اشكالية بصرف رواتب دفعة المتقاعدين المدنيين خلال شهر حزيران الجاري ، مؤكدا ان زيادة الرواتب المتدنية للشريحة مطروحة للتعديل. وقال الحفاظي لـ (الزمان) امس انه (لا توجد اي اشكالية بموضوع صرف رواتب دفعة المتقاعدين المدنيين خلال الشهر الجاري كون الرواتب تدفع لكل شهرين مقدما)، واضاف ان (التساؤلات التي يطرحها المتقاعدون بشأن الية صرف الرواتب غير صحيحة وتأتي من سوء فهم للموضوع حيث قمنا بالاجابة وشرحنا الالية التي يكون بموجبها صرف الرواتب ، اي لا اثر قانونيا يترتب على ذلك)، واوضح الحفاظي ان (موضوع زيادة رواتب المتقاعدين مطروحة للتعديل في لجنتي القانونية والمالية النيابيتين، حيث طالبنا بأضافة الزيادة عند اقرار الموزانة التكميلية وان يكون الحد الادنى للرواتب 500 الف دينار مع زيادة نسبة غلاء المعيشة وجعلها 2 بالمئة عن كل سنة خدمة بدلا من النسبة الحالية التي تشكل 25 بالمئة فقط)، داعيا الى (ضرورة توحيد رواتب المحالين على التقاعد قبل شهر كانون الثاني عام 2008 مع المحالين على التقاعد بعد هذا التاريخ)، مؤكدا (ابلاغ هيئة التقاعد ومصرفي الرشيد والرافدين صرف رواتب المتقاعدين في الايام الثلاثة الاولى عند كل شهر واي تأخير لهذا الموضوع مرفوض كما نطالب مصرف الرشيد بزيادة مبالغ السلف من المتقاعدين من 8 ملايين الى عشرة ملايين وكذلك منح ورثة المتقاعد وشمولهم بالسلف الحالية)، وتابع الحفاظي ان (الجمعية ستباشر بتوزيع استمارات سيارات الاقساط بين المتقاعدين الراغبين بالشراء خلال الاسبوع المقبل ومدة التسديد على مدى 5 سنوات وبدون مقدمة او كفيل). بدوره طالب الاكاديمي المتقاعد خضير زين ضاحي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بانصاف شريحة المتقاعدين بصرف مستحقاتهم. واشار ضاحي في رسالة مفتوحة الى عبد المهدي ان (هيئة التقاعد اعلنت عن ان رواتب المتقاعدين المدنيين ستصرف كل شهر بدلا من كل شهرين وابتداء من الشهر الجاري ، حيث قامت بتفعيل هذا الاجراء بصرف راتب واحد بدل راتبين)، مضيفا (وعلى هذا الاساس سيكون عدد الرواتب المستلمة لهذا العام هي 11 راتبا بدل من 12 اي ان راتب الشهر الماضي لن يدفع رغم انه يقع ضمن ميزانية هذا العام ونعد ذلك سرقة واضحة لحقوق المتقاعدين ، وكان الاجدر بالهيئة ان تطبق هذا الاجراء من الشهر المقبل لتلافي هذه الاشكالية)، مناشدا عبد المهدي بـ (انصاف الاف المتقاعدين وصرف مستحقاتهم للشهر ايار الماضي بعد التأكد من سلامة موقفهم مع الهيئة). ويشعر المتقاعدون المدنيون ان هناك خطأ في دفع رواتبهم التقاعدية هذا الشهر بعد ان اصبح الدفع شهريا وليس لكل شهرين. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس (تسلمنا في نيسان الماضي راتبين وتفسير الراتبين عند المتقاعدين انهما راتب الشهرين الماضيين اي شباط واذار لان الحكومة تدفع عرفا وقانونا رواتب الاشهر السابقة وليس الاشهر القادمة)، ويرى المتقاعدون انهم (يستحقون حاليا راتبي الشهرين الماضيين نيسان وايار وان ما يدفع لهم حاليا هو راتب الشهر المنتهي ايار وليس شهر حزيران فاين راتب شهر نيسان؟)، مؤكدين ان (الهيئة تفسر ذلك بانها دفعت في نيسان الماضي راتبي نيسان وايار بمعنى ان هيئة التقاعد تدفع الرواتب مقدما)، متساءلين (ماهو الاساس القانوني والانساني الذي جعل الهيئة تدفع منذ سنوات راتب الشهرين مقدما خلافا لكل القوانين والانظمة في دفع الرواتب في العراق وربما في العالم اجمع؟)، واشاروا الى انه (اذا كانت التقاعد تدفع الرواتب مقدما كل شهرين سابقا والان كل شهر فكيف تعالج وفاة المتقاعد الان بعد تسلمه راتب شهر حزيران حسب قولها ، وهل تطالب الورثة باسترجاع ما تسلمه المتوفى وهذا الامر ينفي ان التقاعد تمنح رواتب الاشهر المقبلة)، واضافوا ان (الكثير يشكو من نقص المستحقات عند استلام التقاعد كما ان هناك تواطؤ بين كي كارد والهيئة لتشغيل مراكز الدفع بسبب صرفها يوم الخميس بعد انتهاء الدوام الرسمي). وكانت الهيئة قد اوضحت ان (صرف رواتب المتقاعدين أصبح شهريا واعتبارا من الشهر الجاري حيث تسلم المتقاعدين المدنيين رواتبهم التقاعدية دفعة شباط تمثل راتب شهري الثاني والثالث ودفعة نيسان تمثل شهري الرابع والخامس والآن راتب الشهر السادس ، اما المتقاعدون العسكريون فتسلموا الراتب التقاعدي دفعة كانون الثاني تمثل راتب شهري الأول والثاني ودفعة اذار تمثل راتب شهري الثالث والرابع ودفعة ايار تمثل الخامس والسادس). واعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران عن طريق أدوات الدفع الالكتروني. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس انه (جرى توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر حزيران فقط وفق ماهو مؤشر من قبل قاعدة البيانات لهيئة التقاعد)، ولفت الى ان (هذه الآلية ستتكرر في كل شهر وسيتسلم المتقاعدون العسكريون والمدنيون رواتبهم شهرياً وبانسيابية عالية).