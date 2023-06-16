متعهّد بطولة غرب آسيا في ورطة مع الإتحاد العراقي

بغداد- الزمان

كشف متعهد مباريات بطولة غرب اسيا الجارية في بغداد وكربلاء، علي فليح، عن خسارته 250 مليون دينار عراقي وهو مبلغ العقد الذي دفعه لاتحاد الكرة العراقي الخاص بتذاكر لقاءات البطولة. وقال فليح لوكالة شفق نيوز، انه سيتعرض لخسارة كبيرة في حال استمر عزوف الجمهور عن الحضور لمباريات بطولة غرب آسيا، سيما المباريات التي لم يشهد طرفها المنتخب العراقي خصوصا في حال اخفاقه للتأهل للمرحلة المقبلة من البطولة. واضاف فليح، أن الجمهور أصبح لا يحضر المباريات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، موضحا ان يوم امس لم يحضر سوى 100 متفرج وهذه ضربة قاصمة لنا تعرضنا كمتعهدين لخسارة قاسية. ودعا فليح، الاتحاد العراقي لاتخاذ قرار بأن تكون المباراة مجانية بغية حضور الجمهور وإنجاح البطولة اولا ، وإعادة مبلغ العقد في حال أصبح الدخول مجاني وانقاذنا من الخسارة الكبيرة التي لم أتوقعها. واشار الى ان الوضع تغير بسبب الوضع المالي الصعب للمواطن البسيط، وان الجمهور المحب لكرة القدم أغلبهم من الطبقة الوسطى والفقيرة ولا يستطيعون دفع عشرة آلاف دينار عن كل مباراة ولابد أن يكون هناك موقف لإتحاد الكرة العراقي واتخاذ قرار بهذا الشأن لانجاح البطولة. وكان الاتحاد العراقي أكد في تصريح لشفق نيوز بان تحديد أسعار التذاكر تكون من قبل اتحاد غرب آسيا ولا دخل له بهذا الشأن. وتشهد بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 عاماً التي انطلقت الاثنين الماضي في بغداد وكربلاء، إقبالا جماهيريا ضعيفا جدا بالمقارنة مع الإقبال الكبير في خليجي 25 التي جرت في البصرة مؤخرا.