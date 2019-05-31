متظاهرون‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الجزائر‭ ‬برغم‭ ‬اعتقال‭ ‬العشرات

الجزائر‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

تقاطر‭ ‬متظاهرون‭ ‬الى‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬الجمعة‭ ‬رغم‭ ‬عمليات‭ ‬توقيف‭ ‬عدة،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬للحوار‭ ‬الذي‭ ‬اقترحه‭ ‬قائد‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬قايد‭ ‬صالح‭. ‬وتجمع‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬متظاهر‭ ‬قرب‭ ‬مقر‭ ‬البريد‭ ‬المركزي‭ ‬حيث‭ ‬اعتاد‭ ‬المحتجون‭ ‬التجمع‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬جمعة‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬شباط/فبراير،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يتدفق‭ ‬العدد‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭. ‬ورفع‭ ‬المحتجون‭ ‬شعارات‭ ‬منها‭ ‬«لا‭ ‬انتخابات‭ ‬مع‭ ‬عصابة‭ ‬الحكم»‭ ‬و»لا‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬العصابة‭ ‬والنظام»،‭ ‬معبرين‭ ‬بذلك‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬لرموز‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭. ‬ويبدو‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تنظيم‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬ترشح‭ ‬وجوه‭ ‬ذات‭ ‬وزن‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬رفضها‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭. ‬وكان‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬قايد‭ ‬صالح،‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬منذ‭ ‬استقالة‭ ‬بوتفليقة،‭ ‬دعا‭ ‬الى‭ ‬«تنازلات‭ ‬متبادلة»‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬«حوار»‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬شكله‭. ‬ولم‭ ‬يشر‭ ‬الى‭ ‬موعد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬لكنه‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بتنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬الآجال‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬ينظر‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬قبل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬ملفين‭ ‬اثنين‭ ‬فقط‭ ‬لمرشحين‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ ‬تتوافر‭ ‬فيهما‭ ‬الشروط‭ ‬المطلوبة‭ ‬وخصوصا‭ ‬جمع‭ ‬تواقيع‭ ‬600‭ ‬مسؤول‭ ‬منتخب‭ ‬او‭ ‬60‭ ‬الف‭ ‬ناخب‭. ‬ويرى‭ ‬قادة‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬المطالبين‭ ‬برحيل‭ ‬جميع‭ ‬رموز‭ ‬النظام‭ ‬وبينهم‭ ‬قايد‭ ‬صالح،‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬الاقتراع‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الحاكم‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬لافتة‭ ‬رفعها‭ ‬أحد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬«لا‭ ‬حوار‭ ‬ولا‭ ‬انتخابات،‭ ‬بل‭ ‬(مجلس)‭ ‬تأسيسي»‭. ‬ويبدو‭ ‬ان‭ ‬مستوى‭ ‬التعبئة‭ ‬لم‭ ‬يتراجع‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬الصيام‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬تثبط‭ ‬عمليات‭ ‬التوقيف،‭ ‬مثل‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬عزيمة‭ ‬المتظاهرين‭.‬

وكان‭ ‬تم‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬توقيف‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬شخصا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬بدون‭ ‬سبب‭ ‬محدد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو،‭ ‬بايدي‭ ‬شرطيين‭ ‬باللباس‭ ‬المدني‭ ‬او‭ ‬الزي‭ ‬العادي‭ ‬انتشروا‭ ‬حول‭ ‬ساحة‭ ‬البريد‭ ‬المركزي‭.‬

وطلب‭ ‬الشرطيون‭ ‬بطاقات‭ ‬الهوية‭ ‬والهواتف‭ ‬من‭ ‬المعنيين‭ ‬قبل‭ ‬تفتيشهم‭ ‬وادخالهم‭ ‬عربات‭ ‬الامن‭. ‬وغادرت‭ ‬اربع‭ ‬عربات‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬وقد‭ ‬ضاقت‭ ‬بالموقوفين‭.‬