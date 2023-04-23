مترو دبي يسجل أكثر من مليارَيّ راكب منذ افتتاحه في 2009

© AFP مترو دبي يتبر طريق الشيخ زايد في 8 ايلول/سبتمبر 2010

دبي (أ ف ب) – أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأحد أن إجمالي عدد مستخدمي مترو الإمارة تجاوز الملياريّ راكب منذ تشغيله في أيلول/سبتمبر 2009 حتى كانون الثاني/يناير الماضي.

ونقل المكتب على موقعه الإلكتروني عن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير قوله: “بلغ عدد مستخدمي الخط الأحمر من مترو دبي، مليار و342 مليون راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي الخط الأخضر 673 مليوناً و531 ألف راكب”.

وأضاف “نحن نعتز بتسجيل مترو دبي نجاحاً كبيراً في تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات التي بلغت 99.7%”.

من جانبه، أكد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن “مترو دبي مشروع حيوي يخدم المجتمع ويعكس حرص دبي على توفير حلول النقل المستدامة الفعّالة والصديقة للبيئة” مضيفًا “نحن مستمرون في تطوير منظومة نقل عالية الكفاءة والاعتمادية لتيسير التنقّل السلس والآمن ودعم أهداف التنمية الشاملة في الإمارة “.