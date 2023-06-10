متدرّبو أكاديمية الشرقية يؤكدون كفاءة الدورة والخبراء يشيدون بمتابعة البزاز

أربيل – فريد حسن

اختتمت أكاديمية الشرقية للاعلام، الجمعة دورة التقديم التلفزيوني في ستوديو سبعة في اربيل. وحاضر في الدورة خبراء متخصصون في الإعلام التلفزيوني وصناعة الخبر. كما شارك في الدورة متدربون من العراق وخارجه، جاءوا لصقل مهاراتهم في فن الالقاء والاتصال الشخصي واللغة وكيفية التعامل مع الكاميرا واكتساب الثقة اثناء تقديم نشرات الاخبار والبرامج الحوارية .

وكانت الدورة التي بدأت في اربيل في الخامس من حزيران الجاري وتواصلت حتى التاسع منه ،قد منحت المتدربين في نهايتها شهادات تخرج.

واعلن مدير الاكاديمية احمد الجنابي ان (الاكاديمية ستقيم دورات لاحقة في دبي واربيل والنجف). واشاد المشاركون في الدورة بالمهارات التي اكتسبوها وبكفاءة المدربين الذين تواصلوا معهم من خلال المحاضرات التطبيقية التي قدمت على مدار الايام الخمسة التي استغرقتها الدورة. مثمنين (الجهود المبذولة في تقديم هذه الدورة بمستوى عال).

من جهتهم اكد المدربون، وهم خبراء في الاعلام، (الدور الذي يصطلع به رئيس مجموعة الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز في نجاح وتطور برامج دورات الاكاديمية، سواء تلك التي تقام في دبي او في أربيل)، مثمنين (متابعته اليومية لشـــــؤونهم، وتوجيهاته في تذليل التحديات التي تواجه المتدربين، وايعازه بتكثيف دروس التدريب في ستوديوهات الشرقية لاكساب المتدربين مزيدا من المهارات، بما يوفر لهم فرص النجاح في سوق العمل، حيث يشهد منافسة شديدة تتطلب جهدا ومثابرة ووفرة في التقنيات ولاسيما بالنسبة للمذيع المتكامل).

وتاسست الاكاديمية بايعاز من البزاز لتلبية الحاجات المتزايدة لتطوير المهارات في اعمال الاذاعة والتلفزيون. وكانت انطلاقتها الاولى في شباط 2021. والاكاديمية جزء من كيان مجموعة قنوات (الشرقية).