(الزمان) تستطلع القاهرة بمناسبة إقامة معرض الكتاب 50 (3-3)

متحف جاير أندرسون يثير الدهشة وتأخير تسليم جواز السفر يفسد متعة الرحلة

القاهرة – حمدي العطار

جاير اندرسون شخصية بريطانية مثيرة للجدل حتى استغربت ان ارى هذا الاسم في أكثر مناطق القاهرة شعبية وهي حي السيدة زينب شارع أحمد بن طولون، خدم اندرسون بالجيش البريطاني وكذلك الجيش المصري، البلد الذي احبه والبعض يقول بأنه قد اسلم وسمي بدلا من جاير (جابر) عام 1927 أحيل إلى التقاعد سنة 1924 تفرغ لجمع النوادر كان طبيبا عسكريا وهو برتبة لواء أصبح طبيب الملك فؤاد، منح هذه الدار التي هي عبارة عن بيتين تم الربط بينهما بممر ويعدان هذان البيتان من الاثار الإسلامية النادرة والثمينة وتنتمي إلى العصر المملوكي والعثماني ويضم البيتان. المقتينات الشخصية لساكنه السابق اندرسون، كانت تجارة الاثار مسموح بها حينما حصل اندرسون حتى على قطع اثرية اصيلة فضلا عن لوحات واثاث خشبي اغلبه من فارس وتركيا وكذلك من إيطاليا والهند والصين، حتى وانا اتجول مع المرشد السياحي بالغرف وقد سميت كل غرفة ببلد الذي تنتمي إليها تلك المقتينات، عرفت من المرشد ان اندرسون مكث في هذا. المكان 7 سنوات فقط 1935-1942 ثم مرض وسافر إلى بلده ومنح الشعب المصري كل هذا الكنز هدية لهم وتقديرا لموقفه وحبه لمصر جعلت الهيئة الاثار المتحف باسمه.

نجيب محفوظ مرة أخرى

حينما كنت في هذا. المتحف التقط الصور للغرف الابواب السرية وبيدي احمل البلاطة التي يقول المصريون دائما للبخيل طلع الفلوس من تحت البلاطة وكذلك غرف الحريم التي تؤدي البوابة السرية لخروجهم على الشبابيك لرؤية حفلات وجلسات الرجال حتى وتذكرت أين شاهدت هذه المناظر والمواقف انها في أفلام ودراما الثلاثية لنجيب محفوظ، وسارع المرشد ليقول فعلا ان الكثير من الأفلام تم تصويرها في هذا المكان مثل افلام جيمس بوند وفيلم (وإسلام اه) بطولة احمد مظهر ولبنى عبد العزيز وسعد اليتيم ومسلسل الإمام الغزالي وفيلم شفيقة ومتولي وحرافيش نجيب محفوظ، وسيطر على نجيب محفوظ من كثرة ما شاهدته من احترام وحب وتقدير من قبل الشعب المصري لهذا الأديب. واسترجع كتاب محمود امين العالم في تأملات عن نجيب محفوظ وهو يقسم نتاج محفوظ إلى 3 مراحل، المرحلة التاريخية (كفاح طيبة، رادوبيس) والمرحلة الاجتماعية(القاهرة الجديدة، خان الخليلي، زقاق المدق، السراب، بداية ونهاية، بين القصرين، قصر الشوق، السكرية،) والمرحلة الفلسفية(اولاد حارتنا، اللص والكلاب، السمان والخريف، الطريق، الشحاذ، ميرامار) سألني المرشد السياحي أين سرحت؟ اجبته مع روايات محفوظ وخاصة الثلاثية وهذا المكان الرائع، وكيف ترى تأثير الثلاثية علي الروايات؟ سؤال ذكي، قلت له محفوظ في الثلاثية جسد حياة العائلة المصرية وعلاقتها المتناقضة وصراع الاجيال والأهم مدى تأثير الأحداث السياسية والثورة على مصير الشخصيات ومفترق الطرق كانت في استشهاد شخصية فهمي بالتظاهرات.

ابن طولون

يقول ابن خلدون اذا اردت ان ترى عظمة الإسلام ستجده في مصر، وانا أزور لعدة ايام الاثار الإسلامية للدولة الفاطمية والايوبية والمماليك أحسست بمقولة ابن خلدون، اليوم زرنا جامع ابن طولون في حي السيدة زينب ، مؤسس الدولة الطولونية وهو ثاني جامع بعد جامع عمرو بن العاص في أفريقيا واكبر جامع في أفريقيا كما تم زيارة مسجد (صرغتمش الناصري) وهو مسجد مملوكي، شيده الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري من مماليك الناصر محمد بن قلاوون 5757 وفيه مدرسة خصصها لتدريس المذاهب الأربعة، صعدنا إلى منارة الجامع وهي تطل على كل القاهرة القديمة، في الليل كان لا بد من التخلص من التعب وجولة النهار فكان النيل هو المحطة الأخيرة من هذا اليوم.

تأملات في خان الخليلي

كانت لا تهتم كثيرا بانوثتها، ولم تعد تعتني بملابسها، واهملت منذ زمن بعيد تصفيف شعرها، وتناست بأن لجسدها حقاً عليها بالنظافة والاعتناء، وبذلك أصبحت ملكا مشاعا فهي لا تخشى من مفاهيم الاغتصاب او التحرش الجنسي او حتى المزيد من الأذى الإنساني، لكن صوتها فقط فيه تلك الرنة النسائية الحادة، كنت مشغولا ومأخوذا بشدة الازدحام في سوق (خان الخليلي) متجنبا الاحتكاك بالمارة وخاصة النساء منهن وهن يملان الأسواق، بنفس الدرجة من الحذر اتحاشى عربات الحمالين وسائقي الدراجات البخارية، كما كنت اتجاهل إلحاح الباعة والمتسولين، وعلى عكس كل المتسولين وتوسلاتهم اختارت تلك المرأة صاحبة الصوت الحاد والشعر غير المرتب والملابس المهملة والجسد الضائع بين الإهمال وعدم الاعتناء، كانت صوتها وكلماتها غير شكل، تدل على الثقة والثبات والكبرياء وهي تقول (انتبهوا لا تنسوا نساءكم، زوجاتكم، خطيباتكم، حبيباتكم.،عشيقاتكم، عيد الحب قريب، البخيل لا يعرف الحب) وضعت في يدها جنيهاً مصري لا أعرف توقعت منها ان ترمي بوجهي تلك العملة النقدية الصغيرة، لكنها لم تفعل، بل انتقلت الى تجمع اخر لتلقي حديثاً مختلفاً، بهذه النماذج استطاع نجيب محفوظ ان يلتقط الحالات الإنسانية وينطلق بها من الازقة الضيقة في القاهرة القديمة وخان الخليلي وزقاق المدق إلى العالمية ويخطف باقتدار جائزة نوبل ومن قبلها خطف قلوبنا نحن عشاق اسلوبه السردي،، وكعادتي في هذه الرحلة التي تخص الثقافة والأدب وقد سيطر على خيالي نجيب محفوظ وشخصيات رواياته، ففي قصة (همس الجنون) حيث البطل المتشرد في هذه القصة تتصاعد عنده حالة الجنون من الأسئلة الكبيرة حول العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات حتى يسمح لنفسه ان يمد يده على طعام يتناوله الآخرون وسط الجائعين المحرومين فيأخذ منهم جزءا ليعطيه لمن يحتاجه، ويجعله محفوظ ايضا يمد يده نحو امرأة جميلة تسير. في الشارع ليأخذ نصيبه من الجمال، وحينما يريد محفوظ ان يبلغ إلى أقصى الجنون عن بطله يجعله يخلع ملابسه في الشارع ليكون (عاريا) لا أعرف لماذا تذكرت مشهد لعاهرة باعت جسدها لشباب تافهين. وخدعوها برميها من السيارة دون دفع ثمن ما حصلوا عليه، فما كان منها الا السب والشتم ومن ثم الكفر وخلع ملابسها عارية وسط الشارع، كذلك كثيرة هي الشخصيات المهزومة والمازومة في روايات محفوظ، هؤلاء الذين يفقدون اعمالهم وتضيع أحلامهم ادراج الرياح وتمتزج عندهم اللذة بالالم كما في رواية (خان الخليلي) فالبطل (احمد عاكف) الذي يعبر عن عجزه وفشله المستمر في تحقيق ما يتمنى فيصبح عدواً للجميع، للمرأة، للحياة، للفن، للأدب، فيقع فريسة للهروب، وكذا ينطبق الحديث عن (درويش) في رواية (زقاق المدق) وسبب هروبه هو (العجز)،، اما البطل (عمر الحمزاوي) في رواية( الشحاذ) فهو يمارس الهروب بسبب الملل والضجر، وسط سؤال وجودي كبير (ما معنى الحياة) يفقد رغبة في كل شيء بالعمل والجنس وبالاسرة والحياة.

حديقة الازهر

كنت قبل أن. اذهب الى سوق خان الخليلي لشراء بعض الهدايا، كنت قد زرت اكبر حديقة في مصر وهي (حديقة الأزهر) التي كانت لمدة تزيد عن الالف عام يستخدم هذا المكان كمقلب للقمامة والمخالفات، الان أصبحت من أروع الحدائق في العالم وتبلغ المساحة الكلية 80 فدان لا ترى فيها الا ما هو جميل وهواء نقي وفرحة الأطفال وهم يلعبون في مياه النافورات وعلى المسطحات الخضراء، يطلق على هذه الحديقة وصف (جنة في قلب القاهرة القديمة) مرتفعات الحديقة الخضراء تطل على القاهرة القديمة وتستطيع ان تشاهد قلعة صلاح الدين الأيوبي، هناك في الحديقة مدينة الملاهي بالعاب الأطفال، ومطعم القلعة الذي شيد على الطراز الفاطمي، كنا قد جلسنا في الطابق الثاني لتناول القهوة والتقاط افضل واجمل الصور، كما توجد آثار للسور الايوبي الذي بناه صلاح الدين الأيوبي في القرن. الثاني عشر.

يستطيع من يذهب إلى حديقة الأزهر ان يخرج من الباب الخلفي للوصول إلى خان الخليلي مشيا خلال 20 دقيقة وهذا ما فعلته انا اليوم، وهو اليوم قبل الأخير من رحلتي

المعادي-المحطة الاخيرة

هي من أعرق وارقى مناطق القاهرة. تقع على نهر النيل، ولا يمكن آن تكون في القاهرة ولا تزور المعادي لتناول وجبة سمك طازجة وتقوم برحلة في نهر النيل، حتى أن اسم المعادي ينسب إلى وجود (معدية)لعبور النيل. تتميز المعادي من دون كل أحياء القاهرة بالهدوء الذي يدعو إلى الشك والدهشة، فحي المعادي ومنذ ان انشأه الخديوي اسماعيل وهو يقيم فيه الباشوات والنخبة الحاكمة والاثريأء والأجانب، حتى تسمية الشوارع على أسماء الملوك شارع الملك فؤاد وشارع الأمير فاروق، وهناك شارع باسماء أثرياء اليهود الذين كانوا يقيمون في هذا الحي سابقا حتى سمي احد الأحياء بحي اليهود واقاموا عام 1934 لهم معبداً. كما تم فتح كنيسة كاثوليكية عام 1939 لان المعادي ايضا فيها الكثير من المسيحيين وكذلك هناك الأجانب، وتم بناء مسجد ايضا، اما تسمية بعض الشوارع باسماء اليهود مثل شارع مطاوي وموصبري فقد تحولت إلى ارقام شارع رقم 9 وشارع رقم 105 ،في الحرب العالمية الثانية نزل في المعادي 76 الف جندي نيوزلندي وحدث نوع من الانسجام بين هؤلاء الجنود.

وأهالي المعـــــــادي حتــــــى رحليهم عام 1946 ، قسم من هؤلاء احب مصر والعيش فيها، الأجانب الان يتمركزون في المعادي حيث الأندية الاجتماعية. المدارس الأجنبية ونادي اليخت والغولف ولا يشعرون بالغربة لذلك هناك 26 سفارة اجنبية في المعادي، اليخوت والمراكب الشراعية والسفن الكبيرة تنطلق بجولات بنهر النيل حتى تصل إلى الضفة الأخرى من بساتين الجيزة.نحن استأجرنا مركب شراعي لمدة ساعة وهو يسير بنهر النيل الجميل لا أظن بأن هناك أجمل من هذه النهاية لرحلتي المثيرة وانا استذكر اغنية (الجندول) للراحل موسيقار الاجيال (محمد عبد الوهاب)

أين من عيني هاتيك المجالي

يا عروس البحر يا حلم الخيال

أين عشاقك سمار الليالي

أين من واديك يا مهد الجمال

الجواز العراقي

ما حدث لنا في مطار القاهرة كاد يصادر كل المتعة التي حصلنا عليها من رحلتنا والسبب هو حجز الجواز لدى شركة السياحة، ولا أعلم لماذا لا يحجز جواز السفر في مطار القاهرة ويسلم. للمسافر العراقي عند حلول موعد رحلته، ما حدث هو علينا الاتصال برقم شخص لانعرفه وليس له مكان معلوم، ويكون الاتصال قبل 3 ايام من موعد الرحلة، وقمنا نحن بالاتصال بما يسمى (وائل) ومن اخذ جوازاتنا هم من اعطونا الرقم، وائل وجهنا بالاتصال بشركة مصر للطيران. وتم الاتصال بهم أخذوا الأسماء وموعد الرحلة ورقم هاتفنا المصري وقالوا سوف يتصل بكم المندوب لتسليمكم الجوازات قبل الرحلة، وحينما كنا اليوم في المطار ننتظر المندوب جاء شخص لا نعرفه وسلم البعض جوازاتهم. ولم يسلم البعض ونحن منهم، اتصلنا مجددا بما يسمى وائل ورقمه موجود على الكارت الذي تم تسليمه لنا بدلا عن الجواز، وبعد عدة مرات من الاتصال تكرم علينا بالرد ليعطينا رقم شخص مصري اسمه محمد، تم الاتصال به ولم يرد والوقت يمضي وكان هناك احتمال كبير ان لا يسمحوا لنا بالرحيل لان من المستحيل السفر بدون جواز، تحركت سريعا على مــــــــوظفي المطار المسؤولين عن تسليم الجوازات المحجوز لديهم من جنسيات غير عراقية واتضح لي أن العراقيين فقط هم من يخضعون إلى هذا الإجراء الخطير (الجوازات لدى شركة السياحة) وليس لدى جهة رسمية في مطار القاهرة، وسمعنا ان بعض الجوازات ايضا تضيع،، بعد الضغط على هذا القسم من قبلي اتصلوا هم اولا بوائل ثم بما يسمى محمد فاخبرهم بأنــــــــنا لم نبلغهم برحلتنا وطبعا هذا عذر كاذب ثم قـــــــال لهم سوف يؤجر تكسي يجلب جوازاتنا، وبعد انتظار ممـــــــل ومزعج وصل محمد مع جوازاتنــــــــا وطلب منا دفـــــــع أجرة التكسي 120 جنيهاً وبالركض حتى نلحق قبل إغلاق البوردنك ، بينما كان اثنان قد غيروا موعــــــــد رحلتهم ودفعوا 150 دولاراً عن كل تذكرة بسبب مرض الم أحدهم لم تصل جوازاتهم، لا أعـــــــــلم ما هي واجبات الســـــفارة العراقــــــــية في القــــــــاهرة لا نبالغ بقدرتهم في تغيــــــير او إلغاء هذا الإجراء بل على الاقل جعل حجز الجـــــواز مــــــــثل خـــــــلق العالم في مطــــــــار القاهرة كما يفعلون مع الجــــــوازات الحــــــــمر الخاصـــــــة (جواز عراقي دبلوماسي)

انتهى