متحف بيكاسو في أنتيب الفرنسية يحيي ذكرى وفاته الخمسين

{ انتيب (فرنسا)-(أ ف ب) – بعد خمسين عاماً على وفاة الرسام في الثامن من نيسان 1973 أطلق متحف بيكاسو في مدينة أنتيب في جنوب شرق فرنسا، السبت الفعاليات الخاصة بهذه الذكرى، عبر افتتاح معرض يتمحور حول السنوات الأخيرة من حياته.ويقدم معرض “بيكاسو 1969-1972 الذي يشارك في تنظيمه متحف بيكاسو الوطني في باريس، حتى الثاني من تموز/يوليو، في أنتيب 37 لوحة وأربعة أعمال ورقية نفذها الفنان خلال تلك السنوات في موجينس قرب أنتيب، حيث كان يعيش منذ عام 1961 وحتى وفاته.هذه الأعمال الكبيرة الحجم، وبينها على سبيل المثال “تمثال نصفي لرجل يرتدي قبعة” و”عازف الناي والمرأة العارية” و “توريرو”، أعارها متحفا بيكاسو في باريس وملقة ومعارض خاصة وعائلة الفنان.وهي تشهد على الفترة التي “لخص فيها بيكاسو حياته كلها كفنان وكإنسان في سيل إبداعي”، وفق ما أوضح جان لوي أندرال، أمين المعرض الذي يحمل عنوان “نهاية البداية”، في تصريحات أوردها كتيّب الحدث.وقال أندرال، وهو أيضاً مدير متحف بيكاسو في أنتيب، لوكالة فرانس برس “عندما عرض بيكاسو للمرة الأخيرة في أفينيون عام 1970 ثم عام 1973 اعتبر بعض النقاد أنه فقد إمكانياته وأن هذه كانت بداية النهاية”.واضاف “أردت عكس الصيغة عبر اعتماد صيغة معاكسة، إذ كانت تلك لحظة فتحت آفاقاً جديدة للرسم وأغرت رسامين مثل (جان ميشال) باسكيا”.ولم يتوقف بيكاسو أبداً عن الإبداع حتى آخر جلسة عمل له في 12 تشرين الثاني 1972 قبل أسابيع قليلة من وفاته عن عمر يناهز 91 عاماً.يقع متحف بيكاسو في أنتيب في قصر غريمالدي المواجه للبحر، ويعرض بشكل دائم 23 لوحة و 44 رسماً لبيكاسو تركها الفنان في الإيداع في عام 1946 بعد إقامة لمدة شهرين تمكن خلالها من استخدام جزء من المتحف محتَرَفاً له.