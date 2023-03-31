الحافظ خليل إسماعيل يستقر في الشارقة

متاحف مجمّع القرآن الكريم تحتضن آثار القراءات والمقرئين – عمر علي حيدر

شهر رمضان يعني القرآن، والقرآن يعني التلاوة، والتلاوة تعني القارئ، والقارئ عند البغداديين وأغلب العراقيين هو الحافظ خليل إسماعيل العمر رحمه الله تعالى.

مقدمة بسيطة ندخل منها إلى عالَم قارئنا الكبير الحافظ خليل، لكن هذه المرة، ليس من بوابة سيرته الذاتية، ولا من سيرته القرائية، وإنما من بوابة (مجمع القرآن الكريم) في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن!، ماذا يفعل الحافظ خليل رحمه الله تعالى في الشارقة وهو الذي لم يزرها من قبل، فسفره خارج العراق كان محدوداً جداً (ببدنه) لكنه كبير جداً (بتلاواته) حتى رحل إلى الدار الآخرة؟.

مبنى كبير راق، متاحف، قاعات، أركان، اروقة، من أجمل ما أنجزته الهندسة المعمارية ذات اللمسات التراثية العربية الإسلامية، تشكل بمجموعها المجمع، وتضم بين جنباتها آثار مجموعة من القراء الشهيرين في العالمين العربي والإسلامي، منهم من رحل، ومنهم من لا يزال حياً إلى اليوم، ما يميز هذه الآثار أنها لا تقتصر على التراث الصوتي القرآني فقط، وإنما تتعداه لتشمل كل ما يتعلق بالقارئ من لوازم، كلباس، وأدوات شخصية (أقلام، ساعات، نظارات طبية، عصي، صور فوتوغرافية، شهادات تكريم، ومؤلفات، وغيرها كثير)، وهي لا تقتصر على القراء الرجال فقط، وإنما تتعداهم لتصل حتى إلى مشاهير القارئات في العالمين العربي والإسلامي.

إذن، نكاد نصل إلى معرفة العلاقة بين الحافظ خليل ومجمع القرآن الكريم في الشارقة الذي احتفى وكرم ذكراه بشكل يدعو للفخر والإجلال، فهناك، في (قاعة مشاهير قراء القرآن الكريم) يقيم الحافظ بآثاره المادية، وتراثه الصوتي الجميل، ليحكي للأجيال سيرة قارئ فذ، له في الوجدان العراقي والإسلامي أرفع مكانة، وأزكى وأعطر ذكرى.

سيرة شخصية

في الشاشة الرئيسة المخصصة للحافظ خليل تجد بمجرد اللمس مجموعة من الخيارات المتاحة، كسيرته الشخصية، وانجازاته، وشهاداته، ثم مجموعة من تلاواته التي تأسر القلوب، والتي -بمجرد فتحها- يأخذك صوته فوراً من الشارقة إلى الأزقة العتيقة في الكرخ والأعظمية ببغداد، هناك تلمس بالفعل مقولة الفنان محمد القبانجي “إن في صوت الحافظ خليل سحرا عجيبا وهو مقرئ العراق الأول دون منازع، نحن جميعاً أذلاّء بيد المقام العراقي، ولكن المقام ذليل بيد الحافظ خليل”.

في مكان قريب من الشاشة تطل عليك بشكل مهيب جبة، إلى جابنها عباءة سوداء تكسو (دشداشة) عراقية، تكاد تتنسم من عارضتها الزجاجية عطر حضور الحافظ خليل في المجالس البغدادية، فتأخذك نشوة من الفرح العارم، هناك أيضاً ساعة الشيخ الجدارية، وجهاز التسجيل الصوتي، كما توجد صورة له أمام مسجد قبة الصخرة تعود إلى العام 1962.

مقتنيات أخرى للحافظ خليل شاءت أن تستقر في الشارقة، بينها جهاز الهاتف الأرضي القديم، وهو الهاتف الذي كان مستعملاً في البيوت العراقية في الثمانينيات، إلى جواره تنسدل مسبحتان حمراء مائلة إلى السواد، وأخرى بلونين رصاصي وأسود تحمل حباتها أسماء لفظ الجلالة، والرسول عليه الصلاة والسلام، وقد كُتب أسفل المسبحتين عبارة: (كان الحافظ يستعين بهما أثناء القراءة في تنسيق حركات المدود وضبط الأداء).

ولأن تسجيل الختمة هو من أعظم إنجازات أي قارئ للقرآن الكريم، أضيف إلى مقتنيات الحافظ خليل جهاز تسجيل ختمته المجودة التي انتهى منها في العام 1995? وفي العارضة الزجاجية نفسها ثلاثة أنواط حصل عليها الحافظ في حياته، واحد في ذكرى احتفال عيد الجمهورية العراقية في الستينات، والثاني تقديراً لجهوده في تأسيس المدرسة الإقرائية العراقية في خمسينيات القرن الماضي، والثالث نوط الإستحقاق العالي بعد توليه مشيخة القراءة القرآنية العراقية، وقد منح له في عهد الرئيس الراحل عبد الرحمن عارف.. رحم الله الجميع.

من المقتنيات الأخرى للحافظ خليل، كان هناك غطاء الرأس (العرقجين) الذي كان يلبسه دائماً (في الصلوات وغيرها) باعتباره من العادات التي درج عليها القراء وأهل العلم البغداديين، حرصاً على أن لا يراهم عامة الناس بغير هذه الهيأة المهيبة، وهناك أيضاً نظاراته السوداء الخاصة بالمكفوفين، والتي كان يرتديها بشكل دائم سواء بين الناس أو في حضور التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية، وفي مكان العرض نفسه استقرت عصا الحافظ خليل التي كان يستعين بها في مشيه لاكتشاف ما يعارض طريقه نتيجة لفقد بصره في مرحلة مبكرة من حياته.

اجازة قراءة

واختم الحديث بالإشارة إلى عمامة الحافظ خليل، وهي جزء من مكملات زي مشائخ الإقراء في العراق، ولهذه العمامة قصة، فهي آخر ما ارتداه الحافظ في حياته، وكانت معه منذ شبابه، ولها عنده محل اعتزاز، لأنه اعتمرها بعد اجازته بالقراءة من قبل شيخه القارئ جاسم محمد شيخ القراء البغداديين أواسط ثلاثينيات القرن الماضي.الحافظ خليل إسماعيل العمر (1920 – 2000م) شخصية تملؤك فخراً وأنت ترى تقدير العالم له، وحفاوتهم به، في هذه الجولة سرحت طويلاً في عالم الحافظ خليل واقرانه، وإن كان ولابد من كلمة تسجل في هذا المقام، فهو تثمين جليل، وشكر جليل اقدمه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، الذي شكر مباشرة ذوي القراء الراحلين في لقاء خصهم به، واخبرهم أن مقتنيات ذويهم ملك لهم، ولهم الحق في ابقائها او اعادتها في أي وقت يرغبون، لكنهم آثروا أن تبقى، لأن هناك من يعرف لها قدرها وقيمتها، وأهميتها وأثرها.

أسجل الشكر الجزيل كذلك لكل من وفقهم الله تعالى لخدمة هذا المكان، لاسيما الشيخ شيرزاد عبد الرحمن الأمين العام، والأخ الكريم الدكتور فيصل السويدي مدير إدارة المتاحف بمجمع القرآن الكريم في الشارقة.

الحافظ خليل إسماعيل فخر لكل عراقي، فهو شخصية تجاوزت عمرها الزمني بكثير، وفي هذا المكان سيتجاوز عمرها اضعاف ذلك الوقت مابقيت هذه المجموعة المتحفية الباهرة، في مجمع القرآن الكريم في الشارقة، سيأخذك صدى أعذب الأصوات القرآنية إلى رحلة روحية تبحر أولاً في داخلك، ولا ترسو إلا لتأخذك في رحلة روحية أخرى، تمدك بطاقة إيمانية، مصدرها واحد (كتاب الله)، والقائمون عليه كثير إلى يوم الدين.