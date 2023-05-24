مبنى‭ ‬من‭ ‬معالم‭ ‬نيويورك‭ ‬بالمزاد‭ ‬مقابل‭ ‬161‭ ‬مليون‭ ‬دولار

ميتا‭ ‬تبيع‭ ‬شركة‭ ‬الصور‭ ‬المتحركة‭ ‬بخسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬بريطاني‭ ‬

واشنطن‭ -‬نيويورك‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باعت‭ “‬ميتا‭” ‬شركتها‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬المتحركة‭ “‬جيفي‭” ‬ضمن‭ ‬عملية‭ ‬تكبدت‭ ‬بنتيجتها‭ ‬خسارةً‭ ‬بنحو‮ ‬260‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬البريطانية‭ ‬الناظمة‭ ‬لشؤون‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭.‬

وأعلنت‭ ‬شركة‭ “‬شاترستوك‭” ‬التي‭ ‬تقدّم‭ ‬خدمات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالصور‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّها‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ “‬جيفي‭” ‬لقاء‭ ‬53‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ “‬ميتا‭” ‬دفعت‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2020‭ ‬مبلغ‭ ‬315‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لشرائها،‭ ‬بحسب‭ ‬الهيئة‭ ‬البريطانية‭ ‬الناظمة‭ ‬لشؤون‭ ‬المنافسة‭.‬

وكانت‭ ‬الهيئة‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬شراء‭ “‬ميتا‭” ‬لهذه‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬يضر‭ ‬بالمعلنين‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬والمستخدمين‭ ‬على‭ ‬السواء،‭ ‬وأصدرت‭ ‬أمراً‭ ‬أول‭ ‬ببيع‭ “‬جيفي‭”.‬

وتشكل‭ “‬جيفي‭” ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬سنة‭ ‬2013‭ ‬وتتخذ‭ ‬مقراً‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬منصات‭ ‬تشارك‭ ‬صور‭ “‬جيف‭” ‬المتحركة،‭ ‬وتضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬يومي‭. ‬وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬فرضت‭ ‬الهيئة‭ ‬البريطانية‭ ‬الناظمة‭ ‬لشؤون‭ ‬المنافسة‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬50،5‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬على‭ “‬ميتا‭” ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬الاندماج‭ ‬مع‭ “‬جيفي‭”‬،‭ ‬بسبب‭ ‬مضي‭ ‬الشبكة‭ ‬العملاقة‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬دمج‭ ‬الشركتين‭ ‬رغم‭ ‬التحقيق‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬الملف‭.‬

وأصدرت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2020‭ ‬أمراً‭ ‬بوقف‭ ‬مسار‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ “‬فيسبوك‭” ‬و‭”‬جيفي‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬قُدّرت‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2020‭ ‬بـ400‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وبعد‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬تعثر‭ ‬مزاد‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ “‬فلاتيرون‭” ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬أسفر‭ ‬مزاد‭ ‬جديد‭ ‬أقيم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬هذا‭ ‬المَعلَم‭ ‬الرمزي‭ ‬‮ ‬لقاء‭ ‬161‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمجموعة‭ ‬شراة‭ ‬يقودهم‭ ‬المطوّر‭ ‬العقاري‭ ‬جيف‭ ‬غورال،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة‭.‬‮ ‬

وأقيم‭ ‬المزاد‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬مانهاتن،‭ ‬بحضور‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬شخص،‭ ‬وسُجّل‭ ‬سبعة‭ ‬شراة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ ‬دار‭ “‬مانيون‭” ‬للمزادات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬

وليس‭ ‬جيف‭ ‬غورال‭ (‬80‭ ‬عاماً‭) ‬غريباً‭ ‬عن‭ “‬فلاتيرون‭” ‬إذ‭ ‬يمثل‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مالكي‭ ‬الوحدات‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬‮ ‬الذي‭ ‬يشبه‭ ‬المكواة‭.‬

ويتألف‭ “‬فلاتيرون‭ ‬بيلدينغ‭” ‬من‭ ‬22‭ ‬طبقة‭ ‬تضم‭ ‬مكاتب،‭ ‬ويبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬87‭ ‬متراً،‭ ‬وهو‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مانهاتن‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬شارع‭ ‬22‭ ‬و‭”‬فيفث‭ ‬أفينيو‭” ‬وبرودواي،‭ ‬وعلامته‭ ‬الفارقة‭ ‬هي‭ ‬كونه‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مثلث‭. ‬‮ ‬

واستغرق‭ ‬تشييد‭ “‬فلاتيرون‭” ‬عامين‭ ‬واُنجز‭ ‬بناؤه‭ ‬عام‭ ‬1902،‭ ‬وتولى‭ ‬تصميمه‭ ‬المهندس‭ ‬المعماري‭ ‬دانيال‭ ‬بورنهام‭.‬

وبيع‭ ‬المبنى‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬لقاء‭ ‬190‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬‮ ‬في‭ ‬22‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬لأحد‭ ‬المستثمرين‭ ‬بموجب‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬قضاء‭ ‬نيويورك‭ ‬لتسوية‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬مالكيه‭.‬

لكنّ‭ ‬الشاري‭ ‬جايكوب‭ ‬غارليك‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ “‬أبراهام‭ ‬ترست‭” ‬الاستثماري،‭ ‬لم‭ ‬يسدد‭ ‬الدفعة‭ ‬المقدّمة‭ ‬البالغ‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬وهو‭ ‬24‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يباع‭ “‬فلاتيرون‭” ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬الثاني‭ ‬جيف‭ ‬غورال‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬189،5‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لكنه‭ ‬فضّل‭ ‬إقامة‭ ‬مزاد‭ ‬ثانٍ‭.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬المبنى‭ ‬ذو‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬المميزة‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬مهجوراً‭ ‬تماماً‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬عندما‭ ‬تركته‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬دار‭ “‬ماكميلان‭ ‬بابليشرز‭” ‬للنشر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬جهة‭ ‬مستأجرة‭ ‬فيه‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬يتوصل‭ ‬الملاّك‭ ‬الخمسة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ترميمه‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬استخدامه‭. ‬وتملك‭ ‬أربع‭ ‬شركات‭ ‬عقارية‭ ‬75‭ ‬من‭ ‬أسهمه،‭ ‬فيما‭ ‬تعود‭ ‬الحصة‭ ‬المتبقية‭ ‬البالغة‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬إلى‭ ‬نايثان‭ ‬سيلفرستين‭.‬‮ ‬

ورفعت‭ ‬الشركات‭ ‬الأربع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬على‭ ‬سيلفرستين‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬متهمة‭ ‬إياه‭ ‬بإهمال‭ “‬فلاتيرون‭”. ‬وألزم‭ ‬القضاء‭ ‬البلدي‭ ‬الملاك‭ ‬الخمسة‭ ‬بيعه‭ ‬بالمزاد‭.‬