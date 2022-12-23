حسب الشيخ جعفر .. مؤيد البدري..محسن فرحان من بين نجوم آفلة

مبدعون ودعتهم الأوساط الفنية والثقافية عام 2022

بغداد – ندى شوكت

أيام ونودع عام ونستقبل اخر، وفي 2022 ودعنا الكثير من المبدعين والنجوم ،نستذكر بعضهم في السطور التالية:

في مفتتح العام وتحديدا في الخامس والعشرين من كانون الثاني نعت الاوساط الفنية الفنان فلاح عبود بعد ان اشترك ببطولة العديد من الأعمال الفنية، منها: فيلم المنفذون عام 1987 ومسلسل السلطان والشاه عام 2017 كما عمل مديرا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000 وانتخب لعضوية الشعبة المسرحية في النقابة.

وفي 11 نيسان الماضي ودعت الاوساط الثقافية الشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر عن عمر ناهز الثمانين عاماً، ويعد احد ابرز علامات الشعر العراقي في جيل الستينات. والراحل من مواليد العمارة عام 1942. عين رئيساً للقسم الثقافي في إذاعة بغداد 1970 – 1974 ومحرراً في جريدة الثورة، وهو عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. ساهم في الصحافة العراقية و من دواوينه الشعرية? نخلة الله، والطائر الخشبي، وزيارة السيدة السومرية، وعبر الحائط في المرأة، واعمدة سمرقند، وفي مثل حنو الزوبعة . وله عدة مؤلفات وترجم عن عدد من الشعراء الروس. وحصل تقديراً لأعماله الشعرية على جائزة السلام السوفيتية . وفي 17 نيسان غيب الموت الكاتب الدرامي والمخرج سعد الهدابي عن 60 عاما اثر ازمة مرضية مفاجئة. وفي نهاية نيسان توفي الفنان والملحن حميد البصري، عن عمر ناهز 87 عاماً في بلاد المهجر بدولة هولندا. والراحل من مواليد البصرةعام 1935 وهوعضو في نقابة الفنانين في العراق، ورئيس رابطة بابل للكتاب والفنانين في هولندا، ويشغل منصب نائب رئيس البرلمان الثقافي العراقي في هولندا وعضو جمعية الموسيقيين الهولنديين الملكية كما انه عضو نقابة الفنانين في هولندا.وسجله الفني يضم اكثر من 200 اغنية . وفي العاشر من أيار نعت الاوساط الاذاعية مخرج برامج الأطفال الاذاعي طالب السعد المعروف بـ(عمو ابو فتحي) بعد معاناة مع المرض ،والراحل يعد اول مؤسس لقسم برامج الاطفال في اذاعة بغداد مطلع سبعينيات القرن المنصرم . وفي منتصف أيار رحلت الاذاعية الرائدة منى البصري اثر ذبحة قلبية .والراحلة مذيعة ومخرجة وممثلة ،اعدت وقدمت واخرجت العديد من البرامج الاذاعية يتصدرها برنامج (دنيا الاسرة) في سبعينيات القرن المنصرم من اذاعة بغداد و(لكِ ياسيدتي )مع المذيعة ماري اورها وحذاري من اليأس .

وفي العشرين من أيار نعت الاوساط الثقافية الشاعر الكبير مظفر النواب الذي غيبه الموت في مستشفى الشارقة بالإمارات عن عمر ناهز 88 عاماً بعد صراع مع المرض. وولد النواب في بغداد عام 1934. واشتهر في عقد السبيعينات بقصيدته الصاخبة المتمردة(القدس عروسة عروبتكم).وعرف بقصائده الثورية القوية والنداءات اللاذعة ضد الطغاة العرب.

معلق رياضي

وفي 11 حزيران رحل المعلق الرياضي الكبير، معد ومقدم أشهر البرامج الرياضية التلفزيونية مؤيد البدري في الولايات المتحدة الامريكية عن 88 عاماً .ومن المناصب التي شغلها أمين صندوق الإتحاد العراقي لكرة القدم ومدير عام الرياضة المدرسية ومدير الألعاب الرياضية في وزارة الشباب 1962 وأستاذ في كلية التربية الرياضية جامعة بغداد وسكرتير الاتحاد العراقي لكرة القدم 1970-1977 ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في 1977-1980 و 1988 وكان له العديد من المشاركات والكتابات في الصحف والمجلات أولها سلسلة اسمها الغيث عام 1957 وعمل محرراً في مجلة السينما العراقية، قسم الأخبار الرياضية وترأّسَ تحرير جريدة الملاعب ، اما في التلفزيون فعمل معلقاً منذ 1963 و مقدماً لبرنامج (الرياضة في أسبوع) للمدة 1993 – 1963.

وفي منتصف حزيران نعت الاوساط الفنية الموسيقية احد أعمدة الفرقة السمفونية الوطنية العراقية المؤلف الموسيقي منذر جميل حافظ الذي غيبه الموت بعد معاناة مع المرض .

والراحل المولود في بغداد عام 1931 من الاعضاء المؤسسين للفرقة السمفونية العراقية كما تولى ادارتها لسنوات طوال وهوأحد أعضاء رباعي بغداد الوتري،كما كان مديرا تنفيذياً للمجمع العربي للموسيقى.له مؤلفات موسيقية عدة منها(سيريناد شواطىء دجلة ،إيحاءات شرقي،خيط المغزل،إفتتاحية البناء ،دعاء للسلام، وعراقيات). وفي الرابع من تموز رحل الكاتب رسول محمد رسول مخلفا عشرات المؤلفات في الرواية والفلسفة والدراسات النقدية من أبرزها كتاب (فتنة الأسلاف: هيدغر قارئاً كانط)، وكتاب (إنسان التأويل).كما شارك في تأسيس بيت الحكمة العراقي عام 1997م.

ونعت الاوساط الفنية والاعلامية في 17 تموز الملحن الكبير محسن فرحان في احد مشافي بغداد بعد معاناة طويلة مع المرض ،والراحل من مواليد عام 1947، عرف بالحانه المتميزة منذ سبعينيات القرن الماضي منها (غريبة الروح) و(يقولون غني بفرح) و(مابي اعوفن هلي) اسس مع مجموعة فنانين جمعية الملحنين والمؤلفين العراقيين. وفي السادس من اب نعت نقابة الفنانين العراقيين الممثل سعد مجيد الذي بدا مشواره الفني في الدوبلاج و شارك في الجزء الأول من برنامج “افتح ياسمسم” .

مناصب عديدة

وفي الرابع والعشرين من الشهر نفسه رحل الصحفي والسياسي معاذ عبد الرحيم بعد صراع مع المرض والراحل شغل مناصب اعلامية وسياسية عديدة في حقب مختلفة . وفي التاسع والعشرين من اب الماضي رحل الشاعر سامي مهدي الذي غيبه الموت في بغداد عن 82 عاما بعد معاناة مع المرض، وخلف مهدي وراءه ارثا ابداعيا كواحد من اهم المجددين في الشعر العربي الحديث عدا كونه ادبيا وصحفيا مرموقا،تمسك بوطنه ومبادئه حتى اخر يوم في حياته.

وفي اليوم الأول من أيلول رحل الكاتب والإعلامي سلام الشماع في العاصمة الاردنية عمان اثر نوبة قلبية مفاجئة، بعد حياة في الغربة دامت 19 عاما. وهو من مواليد عام 1955 وعمل في الصحافة منذ 1974 ويعد كاتب تحقيقات صحفية متميزة وله زاوية شهيرة بدأها في جريدة الجمهورية بعنوان (المجالس مدارس)، والشماع كاتب سيرة علي الوردي واحد ابرز المهتمين بنشر تراثه. وفي 23 أيلول غيب الموت الممثل كريم عواد ،بعد مسيرة طويلة في العمل الدرامي والسينما، والراحل من مواليد بغداد 1940. وفي الـ29 من الشهر نفسه نعت الاوساط التشكيلية ،التشكيلي البصري جاسم محمد الفضل اثر جلطة دماغية بعد ان اغنى الحركة التشكيلية في العراق بالعديد من لوحاته الفنية ولفترة طويلة من الزمن. والراحل عمل في دار الثقافة الاطفال في مجلتي والمزمار.

ونعت الاوساط الفنية في 27 تشرين الأول المخرج الرائد فيصل الياسري مبدع برنامج (افتح ياسمسم) الذي غيبه الموت في العاصمة الارنية عمان عن 89 عاما. عمل في الصحافة عام 1948م، عمل عام 1958 مخرجاً في تلفزيون بغداد ثم مخرجاً في تلفزيون ألمانيا الديمقراطية ثم عمل في التلفزيون السوري حتى عمله في فيلم (الرأس) في العراق عام 1976م. كما أخرج فيصل الياسري عدداً من الأفلام التسجيلية، وحوالي عشرة أفلام روائية منها أفلام: (الرأس) و (النهر ) و (بابل حبيبتي) وغيرها. ومن أعماله التلفزيونية التي أخرجها: (دنانير من ذهب) و (اللغة العربية) و (المرايا) و (الدفتر الأزرق) ساهم في تأسيس تلفزيون بغداد الثقافي وكان مديره بين عامي 1994 و 1995.