مبدعة من الموصل هاجسها محو الأمية

الموصل – ميادة الحسيني

قيادية تدير العمل كأنها وحدة متكاملة تتكون من عدة أفراد .حين تنظر الى ملامحها تشعر بوجود الثقة والحقيقة، وحب العمل والأخلاص له ، و تقدم افضل ما عندها وتسخر كل قدراتها وامكانياتها لأجل ان يكون عملها على اتم وجه .لا تخاف لومة لائم في قول الحق تقف صامدة وقوية كأنها جبل متجسد في انثى قوية تجابه المجتمع الذي طالما عمل على تبجيل الرجل ومكانته .الجانب الانساني عندها ينبع من خير دفين في قلبها لا يظهر ولا ينعكس على ملامحها الحادة والقوية لكن عند قصدها في امر ما يتدفق ذاك الخير دون تردد لمن يستحق لأنها تستطيع تميز الوجوه ومعرفة الناس من حولها وتحتوي كل من يعمل معها وتقدم له الاحترام الذي يستحق وتعزز ثقته بكل ما يقدمه لتدفع به الى الابداع والسعي نحو الافضل. قالت انها سراب السبعاوي التي قالت(ان الداعم الحقيقي وصاحب الفضل الاكبر على هذا التقدم والنجاح في مجال عملها هو زوجها الذي طالما قدم لها الدعم وكان لها سندا ويأخذ بيدها دوما للأمام وهذا الدعم من قبل زوجها وكفاحها واجتهادها وحبها لعملها مكنها من التوفيق بين التزاماتها العملية والعائلية بكل سلاسة) . تمكنت السبعاوي ان تأخذ مكانها الخاص واللائق بها وتثبت وجودها بين عشرات الرجال والنساء وتقف بقوة وثقة كبيرة في النفس أمام تحديات المجتمع وتكسب الرهان بأنها قادرة على إدارة اي منصب تشغله وتتميز في المجتمع وتحجز لها مقعدا بين نساء الموصل المبدعات وتقول انا : سراب محمد هاشم احمد السبعاوي، مواليد بغداد عام 1967 حاصلة على شهادة البكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الموصل ،متزوجة ولدي اربع ابناء ثلاث اولاد، وبنت واحدة وأربع أحفاد ،زوجي ضابط في الجيش العراقي السابق ،تدرجت في الوظيفة وواصلت التقدم باستمرار من موظفة في شعبة العلاوات والترفيعات،ثم موظفة في شعبة المسائي والاهلي والأجنبي،ثم مسؤولة الموارد البشرية في قسم محو الأميه لغاية سنة 2014، توليت منصب مدير قسم محو الأمية للمرة الاولى سنة 2020 ومدير قسم ام الربيعين سنة 2021 و مدير مكتب شؤون المواطنين في تربيه نينوى سنة 2022، بتاريخ 2022/4/17 تم تكليفي بمنصب مدير قسم محو الأمية في تربية نينوى). سراب السبعاوي امرأة تمثل نموذجا حيا للمرأة القوية الصادقة والمثابرة في اداء عملها وتقديمه على اكمل وجــــه.