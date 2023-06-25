إتفاق على إستحداث منظومة إلكترونية مشتركة لمتابعة قضايا المطلوبين

مباشرة المفسوخة عقودهم بالدوام وإطلاق سراح 3469 محكوماً وموقوفاً

بغداد – ابتهال العربي

التحق المفسوخة عقودهم والبالغ عددهم 37 ألفاً و588 منتسبا بمراكز التدريب التابعة لوزارة الدفاع ،تمهيدا لتوزيعهم بين دوائر الوزارة بعد توفير التجهيزات العسكرية الخاصة بهم ،فيما اتفقت رئاسة الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن الوطني، على استحداث منظومة إلكترونية مشتركة تتولى متابعة ملفات المحكومين ، عقب اطلاق سراح سراح 3469 محكوماً وموقوفا منذ بداية العام الجاري. وقال قال معاون رئيس اركان الجيش الفريق سعد العلاق في مؤتمر مشترك إن (العدد الكلي للمفسوخة عقودهم بلغ 37 ألفاً و588 شخصاً، موزعين بعدد 36 ألفاً و293 مراتب و45 ضابطاً و1250 موظفاً مدنياً)، واضاف ان (الاستقبال والتوزيع والتدريب يكون في العاشر من تموز المقبل، حيث سيتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة وحسب الحروف الأبجدية لمراجعة مراكز التطوع بالمحافظات من يوم 11 الى 15 تموز المقبل)، واشار الى ان (المشمولين سيراجعون مراكز التدريب لتخفيف العبء عن المراكز الأخرى لضمان انسيابية التدريب)، وتابع ان (التدريب سيكون على دفعتين الأولى تبدأ من 22 تموز وحتى 21 آب المقبلين بضمنها أيام الإجازة، أما الدفعة الثانية تبدأ من 22 آب وحتى 22 أيلول المقبلين من ضمنها ايام الإجازة)، واستطرد بالقول انه (عند انتهاء التدريب سيتم توزيعهم بين وحدات الميدان وحسب الصنوف ويمنع نقلهم إلّا بعد مرور سنة)، ولفت الى (إحالة الضباط والمراتب ممن بلغوا السن القانونية لضمان حقوقهم التقاعدية، اما الموظفون الذين عددهم يبلغ 1250 موظفاً ستقوم مديرية الأفراد بإعداد خطة توزيعهم). من جانبه ، أكد معاون رئيس أركان الجيش للميرة الفريق الطيار الركن علي محمد سالم الأعرجي خلال المؤتمر أنه (بحسب توجيهات الوزير ثابت العباسي لتجهيز المفسوخة عقودهم، واصلنا العمل خلال الشهرين الماضيين ووصلنا إلى مراحل نهائية للتجهيز)، وتابع ان (كلفة التجهيزات العسكرية للمفسوخة عقودهم تبلغ 69 مليار دينار). وكان العباسي، قد افاد بوضع خطة للمباشرة باستقبال المفسوخة عقودهم وتوزيعهم على دفعتين.وقال في تصريح امس انه (تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ومتابعتنا المستمرة لملف المفسوخة عقودهم في الدفاع، نعلن وضع خطة للمباشرة باستقبال ابنائنا من الجيش المفسوخة عقودهم البالغ عددهم أكثر من 37 ألفا وتوزيعهم بين دفعتين)، مؤكدا انه (ومنذ تسنمنا المنصب ،عملنا مع رئيس أركان الجيش على متابعة ملف المفسوخة عقودهم ووضعه من الأولويات لدينا). من جهة اخرى ، كشفت رئاسة الجمهورية ،عن إطلاق سراح 3469 محكوماً وموقوفاً منذ بداية العام الجاري.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بتوجيه وإشراف من الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، وبعد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن الوطني، تم الاتفاق على استحداث منظومة إلكترونية مشتركة بين الجهات المعنية تتولى متابعة ملفات المحكومين والقضايا المطلوبين عنها وتواريخ انتهاء مدد محكومياتهم، لضمان إطلاق سراحهم في الموعد المحدد ودون تأخير ما لم يكونوا محكومين عن قضايا أخرى)، وأضاف انه (بتوجيه من رشيد ومتابعة مجلس القضاء والوزارتين ، شرّعت وزارة العدل بإطلاق سراح المحكومين والموقوفين بشكل دوري منتظم، وبمناسبة حلول عيد الأضحى، نعلن أن عدد من تم إطلاق سراحهم في الاول من كانون الثاني الماضي وحتى الاول من حزيران الجاري بلغ 3469 محكوما)، وتابع ان (المطلق سراحهم في اشهر كانون الثاني بلغ 650 وشباط 652 وآذار 754 ونيسان 592 و آيار 821في حين بلغ عدد الأحداث المحكومين المطلق سراحهم حتى الاول من ايار الماضي بلغ 313 وعدد الموقوفين الأحداث المطلق سراحهم للمدة ذاتها بلغ 414).