مبارك لسعد البزاز زمانه – عبد القادر الدليمي

نحن الذين نفخر بأننا ننتمي لشريحة الجنود المجهولة العاملين في مهنة المتاعب الصحافه سعداء لأننا من وضع التاج على رأس صاحبة الجلاله ايقونة المهن لتصبح امبراطورة العصور تقف امامها بخشوع كل الاباطرة والقياصرة والسلاطين والملوك والرؤساء لأننا نعلم بان اصحاب السلطة هم يعتلون الكراسي وتخرج منهم القرارات والقوانين والدساتير وتوقع اناملهم المراسيل ولكننا نعرف ان من يقف ورائهم هم جنود صاحبة الجلالة والشواهد كثيرة عبر التاريخ التي اعترفت وارخت لمن كان يقف خلف الكواليس بأسماء ومسميات عديدة تارةً مستشارين و وزراء او مدراء مكاتب او متحدثين صحفيين او معلقين في القنوات التلفزيونية او الاذاعات. ولتقريب الصورة للقارئ فأني اضع امامهم شخصية لا يزال قلمها يدوي في اذان المستمع وتراهُ اعين المشاهد الا وهو استاذنا الاعلامي الكبير محمد حسنين هيكل الشخصية المصرية التي لا ننسى دورها في نشر فكر وسياسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله على المستوى المحلي والعربي والافريقي والعالمي نعم ايها السادة من مقدمتي المتواضعة هذه وددت ان اخوض في النجاحات التي حققتها مؤسسة الزمان العراقية والدولية للصحافة والنشر التي توزعت مهامها ومساحتها لتصدر مها صحيفة الزمان اليومية السياسية بطبعتيها الدولية والعراقية وصحيفة الزمان اليومية الرياضية والزمان الجديد الشهرية العامة وأ.ب المجلد الثقافي والزمان تصدر بطبعات دولية توزع في انحاء العالم في العديد من الدول العربية وهناك مكاتب ومراسلون في دول عربية واجنبية تغطي قارات العالم تتابعها الملايين .

ايها السادة انه دون شك عمل جبار ويقف خلفه جنود مجهولون من رؤساء تحرير وملاكات متنوعة ومن مختلف دول وطننا العربي وادارات ومراسلين ومخرجين ومصورين ومندوبين. نعم كل ذلك حقائق ولكن دون شك هناك بداية للخطوة الاولى التي انطلقت في يوم 1997/4/10م. ان هذه الانطلاقة المباركة انها قصة نجاح تسجل لكل هذه الملاكات الشابة من رواد الصحافة والاعلام ولكن هناك حتما العقل المدبر الذي تقع عليه مسؤولية التخطيط والاشراف ومراقبة التنفيذ. نعم انه العقل المدبر المخطط صاحب المبادرة والخطوة الاولى اقولها وبفخر، كمراقب يزعم بأنه يعرف اسرار العمل الصحفي وطرقه الوعرة كل ذلك النجاح يستحقه كل من بذل جهدا في تلك المؤسسات التي وصلت اليها الزمان، ولكن القبعة ترفع للاستاذ زميلنا الذي نفتخر به نحن الاعلاميين انه سعد البزاز الذي قاد تلك المســؤولية بتضحيات وبذل جهد ووقت لا يعرفه الا الذي يؤمن بأن صاحبة الجلالة باقية على عرشها ماضيا وحاضرا ومستقبلا بتضـــــــحيات جسام لجنود مجهولون تعمل بصمت، لكـــــنها تعـــــــطي بالعقل ما يعجز عنه الاخرون. مرحى للزميل ســـــعد البزاز نجاحه وليفـرح فنجاح الزمـــــان بكل عناصرها نجاح لزمانه .