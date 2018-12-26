مبارك‭ ‬شاهداً‭:‬أطلب‭ ‬إذن‭ ‬السيسي لكشف‭ ‬معلومات‭ ‬حسّاسة

عمر‭ ‬سليمان‭ ‬يبلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬بتسلل‭ ‬800‭ ‬مسلح‭ ‬من‭ ‬غزة

القاهرة‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭- ‬الزمان‭ ‬

في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬اطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬عام،‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬الأسبق‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬الذي‭ ‬أطاحته‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭ ‬الأربعاء‭ ‬‭”‬إذنا‭”‬‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لكشف‭ ‬‭”‬معلومات‭ ‬حساسة‭”‬‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬القاهرة‭.‬

واستدعت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬القاهرة‭ ‬مبارك‭ ‬للشهادة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬‭”‬اقتحام‭ ‬السجون‭”‬‭ ‬حيث‭ ‬تعاد‭ ‬محاكمة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسلامي‭ ‬الاسبق‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬والمرشد‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬محمد‭ ‬بديع‭ ‬مع‭ ‬24‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬وكوادر‭ ‬الجماعة،‭ ‬بعد‭ ‬نقض‭ ‬حكم‭ ‬سابق‭ ‬بإعدامهما‭ ‬مع‭ ‬أربعة‭ ‬قياديين‭ ‬آخرين‭.‬

ويواجه‭ ‬مرسي‭ ‬والمتهمون‭ ‬اتهامات‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬مع‭ ‬حركتي‭ ‬حماس‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬لاقتحام‭ ‬الحدود‭ ‬الشرقية‭ ‬لمصر‭ ‬عبر‭ ‬انفاق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تهريب‭ ‬قادة‭ ‬الجماعة‭ ‬من‭ ‬السجون‭.‬

وكان‭ ‬مرسي،‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬مصر‭ ‬لعام‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬حاضرا‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬خلف‭ ‬القضبان‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭.‬

ودخل‭ ‬مبارك،‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬التسعين‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬ويظهر‭ ‬علنا‭ ‬لاول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬اطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2017،‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬مرتديا‭ ‬بزة‭ ‬داكنة‭ ‬وربطة‭ ‬عنق‭ ‬بصحبة‭ ‬نجليه‭ ‬علاء‭ ‬وجمال‭ ‬مبارك‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬يسيران‭ ‬إلى‭ ‬يمينه‭ ‬ويساره‭. ‬ولكن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق،‭ ‬الذي‭ ‬غطي‭ ‬الشيب‭ ‬شعره،‭ ‬بدا‭ ‬عليه‭ ‬الوهن‭.‬

وقال‭ ‬القاضي‭ ‬محمد‭ ‬شيرين‭ ‬فهمي‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إن‭ ‬‭”‬الشاهد‭ ‬طاعن‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬ولا‭ ‬يقوى‭ ‬على‭ ‬الادلاء‭ ‬بشهادته‭ ‬واقفا‭”‬،‭ ‬وطلب‭ ‬كرسيا‭ ‬لكي‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الادلاء‭ ‬بشهادته‭ ‬جالسا‭.‬

وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬وجه‭ ‬القاضي‭ ‬اول‭ ‬سؤال‭ ‬للرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬رد‭ ‬قائلا‭ ‬‭”‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬سأقولها‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬أقولها‭ ‬كانت‭ ‬ترد‭ ‬إليّ‭ ‬بصفتي‭ ‬رئيسا‭ ‬للجمهورية‭ ‬وقائدا‭ ‬أعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لكي‭ ‬أتكلم‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬موافقة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وإلا‭ ‬قد‭ ‬أقع‭ ‬تحت‭ ‬المساءلة‭ ‬القانونية‭”‬‭. ‬وأضاف‭ ‬مبارك‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬مصر‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬‭”‬سأتكلم‭ ‬في‭ ‬أشياء‭ ‬حساسة‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬من‭ ‬قبل‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬في‭ ‬المحاكمة‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬قنوات‭ ‬فضائية‭ ‬خاصة‭.‬

ولكن‭ ‬القاضي‭ ‬فهمي‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬استجوابه‭ ‬مع‭ ‬اعطائه‭ ‬‭”‬حق‭ ‬الامتناع‭”‬‭ ‬عن‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬أيّ‭ ‬سؤال‭ ‬قد‭ ‬تتعلق‭ ‬الاجابة‭ ‬عليه‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭.‬

800‭ ‬شخص‭” ‬اخترقوا‭ ‬الحدود‭ -‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬المحاكمة‭ ‬الثانية‭ ‬للمتهمين‭ ‬بعدما‭ ‬الغت‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016‭ ‬حكما‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬نفسها‭ ‬صدر‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬وقضى‭ ‬بإعدام‭ ‬مرسي‭ ‬وخمسة‭ ‬قياديين‭ ‬في‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين،‭ ‬بينهم‭ ‬المرشد‭ ‬العام‭ ‬محمد‭ ‬بديع،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬أحكاما‭ ‬بالسجن‭ ‬بحق‭ ‬20‭ ‬آخرين‭. ‬وصدرت‭ ‬هذه‭ ‬الاحكام‭ ‬بعد‭ ‬ادانتهم‭ ‬بالفرار‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬اثر‭ ‬اقتحامها‭ ‬على‭ ‬ايدي‭ ‬أنصارهم‭ ‬وبمعاونة‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2011،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬الثورة‭ ‬على‭ ‬مبارك‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬المحكمة،‭ ‬قال‭ ‬مبارك‭:‬‭ ‬‭”‬اللواء‭ ‬عمر‭ ‬سليمان‭ ‬مدير‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬‭(‬ابان‭ ‬ثورة‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭)‬‭ ‬أبلغني‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬‭(‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬صباحا‭)‬‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬قوات‭ ‬اخترقت‭ ‬الحدود‭ ‬وان‭ ‬عددها‭ ‬حوالى‭ ‬800‭ ‬شخص‭ ‬وأنهم‭ ‬مسلحون‭”‬‭.‬

وتابع‭ ‬‭”‬بالقطع‭ ‬ال‭ ‬800‭ ‬شخص‭ ‬هؤلاء‭ ‬ارتكبوا‭ ‬أفعالاً‭ ‬فيها‭ ‬مساس‭ ‬بأمن‭ ‬البلاد‭ ‬وسلامتها‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬ولم‭ ‬يقل‭ ‬لي‭ ‬‭(‬مدير‭ ‬المخابرات‭)‬‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬هويتهم‭ ‬ولكن‭ ‬معروف‭ ‬أنهم‭ ‬جاؤوا‭ ‬من‭ ‬‭(‬قطاع‭)‬‭ ‬غزة‭ .. ‬من‭ ‬‭(‬حركة‭)‬‭ ‬حماس‭”‬‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2007‭.‬

وأضاف‭ ‬‭”‬تسللوا‭ ‬عبر‭ ‬الانفاق‭ ‬لزيادة‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬‭(‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2011‭)‬‭ ‬ولكي‭ ‬يعاونوا‭ ‬‭(‬جماعة‭)‬‭ ‬الأخوان‭ ‬المسلمين‭”‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‭”‬ميثاق‭ ‬حماس‭ ‬يقول‭ ‬إنها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬وهم‭ ‬معترفون‭ ‬بذلك‭”‬‭.‬

‭-‬‭ ‬هاجموا‭ ‬‭”‬متظاهري‭ ‬التحرير‭”‬‭ ‬‭-‬

وأكد‭ ‬مبارك‭ ‬أن‭ ‬‭”‬المتسللين‭ ‬استخدموا‭ ‬السلاح‭ ‬وضربوا‭ ‬في‭ ‬اقسام‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬والشيخ‭ ‬زويد‭ ‬والعريش‭ ‬‭(‬شمال‭ ‬سيناء‭)‬‭ ‬ودخلوا‭ ‬الى‭ ‬أماكن‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭”‬‭.‬

وسادت‭ ‬الفوضى‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استغلته‭ ‬الجماعات‭ ‬الجهادية‭ ‬لبسط‭ ‬نفوذها‭ ‬ومهاجمة‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬المصرية‭.‬

وقتل‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬التي‭ ‬يتبنى‭ ‬معظمها‭ ‬الفرع‭ ‬المصري‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬الذي‭ ‬يسمي‭ ‬نفسه‭ ‬‭”‬ولاية‭ ‬سيناء‭”‬‭. ‬لكن‭ ‬وتيرة‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬تراجعت‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬كبير‭ ‬أخيرا‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬انتشروا‭ ‬فيها‭ ‬‭”‬السجون‭ ‬وخصوصا‭ ‬سجن‭ ‬وادي‭ ‬النطرون‭ ‬لاخراج‭ ‬المسجونين‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬والاخوان‭ ‬المسلمين‭”‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬تسللوا‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬الشرقية‭ ‬تواجدوا‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬المصرية‭ ‬وخصوصا‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬‭(‬مركز‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭)‬‭ ‬حيث‭ ‬كانوا‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬أسطح‭ ‬البنايات‭”‬‭.‬

ويقول‭ ‬نشطاء‭ ‬مصريون‭ ‬إنّ‭ ‬الشرطة‭ ‬ومتعاونين‭ ‬معها‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬كانوا‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬أسطح‭ ‬البنايات،‭ ‬لكن‭ ‬القضاء‭ ‬المصري‭ ‬برأ‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬جميعا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التهم‭.‬

واعتقل‭ ‬مرسي‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2013،‭ ‬بعدما‭ ‬أطاحه‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬السيسي‭ ‬إثر‭ ‬تظاهرات‭ ‬حاشدة‭ ‬طالبت‭ ‬بعزله‭ ‬نتيجة‭ ‬للاضطرابات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬اتسمت‭ ‬بها‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬عاما‭ ‬واحدا‭.‬