مبارتان في الممتاز والكرخ أكبر الغانمين

الناصرية- باسم الركابي

يعود نفط ميسان حادي عشر الترتيب 39 الى ملعبه وامام جمهوره على امل استعادة التوازن بعد خسارتين واربع تعادلات وبدون فوز وتراجع المركز لتخطي عقبة النجف السابع 42 و تجاوز التاخر الواضح ومعاناة التهديف ومشكلة الهفوات الدفاعية عبر السعي الى استغلال ظروف اللعب لتخطي موقف صعب وتحقيق الفوز ومصالحة جمهوره ورد الاعتبار للخسارة الاخيرة امام نوروز وتعويضها من خلال حلول الاعبين واستعادة دورة في مواجهة تحديات النتائج بغير وقتها عبرتجديد الثقة بلاعبي الفريق للاستفادة من المباريات القادمة كلما امكن لكن الاول الخروج بفوائد لقاء اليوم عبر ما يمتلك من تشكيل بمقدوره القيام بالعمل المطلوب واستعادة مسار الامور التي توقفت كثيرا لكن المهمة ستكون غاية في الصعوبة لان النجف سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الأكثر من مهم على الكهرباء الاسبوع الماضي ومعه استعاد المركز السابع والسعي لتعزيزة عبر تجاوز بوابة العمارة دون التخلي عن الفوز وان لا يبقى على انتصارات الارض وحدها وخوض اللقاء بجميع الضمانات للبقاء منافسا وانهاء المهمة في اعلى مركز ممكن بعد تحسن الامور بوقت سعد حافظ ولان الفريق زاد من امتلاك الحلول وبمقدورة تجاوز عقبة العمارة وحصد النقاط الثلاث .

القاسم والكهرباء

ويعود القاسم الى نفس الملعب الذي قهر به كربلاء بثلاثة أهداف لواحد وقبلها فرض التعادل على الزوراء وعاد بنقطةمن النجف وأخرى من نوروز وقبلها من زاخو وانتهز فرص خمس جولات بشكل مهمم بعدماجمع سبع نقاط والاهم تفادي الخسارة والتطلع لإيقاف الكهرباء وزيادة مشاكلة بعدما توازن وعكس ما لدية من إمكانات في فترة مهمة جدا امام مهمة تحقيق رغبة البقاء التي تتطلب اللعب بحذر بقية مباريات الدوري وصولا لهدف الموسم و المشاركة التي لازالت تواجه الصعوبات بسبب انعدام الأموال لكن الفريق يعول على حضور لاعبي الفريق واستغلال ما يقدرون علية من الفرص في ظهور مختلف في اهم فترات الدوري لكن الشيء الذي يعني جمهورة هو البقاء في انهاء الموسم بمركز يضمن لهم ذلك من جانبة لم يظهر الكهرباء الخامس كما كان علية وتوقف وتعثر منذ الفوز الكبير على الجوية لينحدر واستمر يواجه تحديات النتائج بتجرع ثلاث خسارات من خمس جولات قبل أن يتقلص الفارق الى ثلاث نقاط مع الطلاب ومعها تهديد دهوك ليجد لؤي صلاح نفسة امام وضع مقلق يحتاج لجهود مصاعفةمن اللاعبين خصوصا بعد الذي حصل ولابد من تعديل المسار ولان مباراة اليوم ستكون معقدة امام فريق ينشد البقاء.

مباريات الاربعاء

وتجري غد الأربعاء اربع مباريات وفيها يسعى الحدود لتعويض تاخرة بخسارة الصناعة وتعادل مع زاخو على حساب نوروز الساعي لتحقيق النتيجة الايجابية الثانية ودعم المركز في ظل عطاء الاعبين الواضح ويخرج الزوراء في مهمة حذرة لمواجهة كربلاء وكلة امل في ان يقدم الاعبين المستوى وتحقيق النتيجة الثانية بعد الفوز الجيد على اربيل و تجاوز عثرات النجف والوسط والقاسم تواليا وتقليص الفارق مع الوصيف الى نقطتين واستغلال معنويات المنافس بعد خسارة القاسم لكن صحاب الارض يحاولون البحث عن تعويض خسارة والتصدي للمهمة لمحو اثار خسارة الدور الماضي والسعي لتضميد الجراح بحضور الزوراء من اجل الحفاظ على امال التقدم ويقف الطلاب امام فرصة تعزيز نتيجة الدور الماضي عندماعادوا بنقاط لقاء الوسط الدافع القوي لدخول وتجاوز مواجهة اربيل الغير سهلة وهو الاخر الذي يرفض التأخر مرة ثالثة امام الجماهيرية بعد تجرع خسارتي الشرطة والزوراء في مهمة تحتاج إلى اللعب بقوة وحماس لخوض الاختبار المهم ويشهد ملعب دهوك ديربي المدينة بين الغريمين صاحب الارض وزاخو التي تحظى باهتمام الجميع كما تشكل تحديا لهما في مهمة تحقيق نتيجة المرحلة الحالية من وجهة نظر جمهورها جريا على العادة.

الدور29

وشهدت الجولة الأخيرة تسعةتغيرات في جدول الترتيب الذي طال المتصدر الشرطة والزامة التراجع للوصافة بعد خسارة الكرخ بهدف بفارق نقطة عن المتصدر الجوية الذي انتقل للمكان الاول بفضل الفوز على النفط و يسعى هذة المرة الإمساك بها والحفاظ عليها امام جولات معدودات هي من تقرر مصير اللقب كما يتطلع للقلب للثاني ايضا من بين المستفيدين الكرخ الذي تقدم ثلاثة مراكز حيث الثامن بعدما تالق وقدم ما لدية وفاز بجدارة وعرقل مهمة البطل الذي دخل ازمة الدوري بعد الإقصاء من الكاس وعاد الزوراء وقدم المستوى والنتيجة المهمة وتسجيل الاهداف في لقاء صعب امام اربيل و تجاوز الفترة المرتبكة في بروفة ناجحة قبل خوض اختبار كربلاء الحقيقي ولان مباريات الذهاب لازالت الهاجس الذي يؤرق جمهوره فيما تراجع اربيل مركزين ولم يقدم ما منتظر منه ولعب بدون خطورة تذكر رغم تقدمة بهدف لكنة لم يستغلة كما يجب بل كاد أن يتعرض لهزة كبيرة.

توقف الكهرباء

وتوقف الكهرباء في ملعب النجف وواصل التراجع دون استعادة التوازن و تجاوز الفترة الصعبة فيما عوض النجف خسارة ديربي الفرات الأوسط وأمتع جمورة واستمتعا سوية بالنتيجة الجيدة وتجاوز الطلاب اختبار مضيفهم الوسط وكانوا على الموعد ووضعوا حدا للنتائج التي ازعجت الانصار الذين أسعدوا بالفوز الذي منح الفريق دفعة قبل خوض لقاء اربيل الصعب قبل أن يقلص من حظوظ المنافس الذي كان علية ان يستفيد من ملعبة بشكل أكبر واقترب دهوك من الطلاب على بعد ثلاث نقاط بعد عبور الحدود في نتيجة مدعومة من ملعبة وجمهورة فيما تراجع الضيف مركزا.

بطولة الشركات

وتأهل فريق شركة نفط ذي قار إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الشركات العراقية بكرة القدم للصالات ، اامقامة في بغداد بعد فوزة على فريق شركة نقل الطاقة الكهربائية الجنوبية بسبعة أهداف مقابل هدفين قبل الانتقال للدور الربع النهائي ويامل مواصلة نتائجة عندما ويلتقي مع أول المجموعة الثانية اليوم الثلاثاء والرغبة في الوصول للمباراة النهائية ويحظى الفريق بمجموعة لاعبين قادرة على تحقيق لقب البطولة.