مباراة للأزياء الراقية والفساتين المبهجة بين نجوم الأوسكار

{ لوس انجلوس -وكالات – يعد حفل توزيع جوائز الأوسكار مناسبة للتباري بين الفنانات والفنانين المشاركين في لفت انتباه الجمهور الواسع باستعراض الأزياء الراقية التي يرتدونها، والمصممة عادة من كبريات دور الأزياء العالمية.وهو ماحدث الاحد الماضي حيث استعرض ضيوف حفل جوائز الأوسكار الحادي والتسعين والفنانين المرشحين لنيل هذه الجوائز على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين.اذ ظهر الممثل والمغني بيلي بورتر برداء شديد الغرابة، يمزج بين السترة الرجالية وفستان أسود.فيما اطلت المغنية ومؤلفة الأغاني المريكية، كاسي موسغريفز والممثلة البريطانية جيما تشان، في فستانين مميزين بلون وردي، وهو اللون الذي طغى على الحفل .واستعرضت الممثلة هيلين ميرين تدرجات من اللونين الوردي والأحمر في حافة فستانها الذي تميز بغناه اللوني وتدرجات الألوان فيه..اما المخرج سبايك فقد ظهر في الحفل بمظهر طغى عليه اللون البنفسجي مرتديا مجوهرات غير تقليدية. ولتكتمل إطلالة سبايك لي غير التقليدية، ارتدى حذاء بلون ذهبي مميز، الأمر الذي اعتبره البعض محاكاة لتمثال الأوسكار وفقا لتقرير للبي بي سي.وظهرت أوليفيا كولمان، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها لدور الملكة آن في القرن الثامن عشر، في إطلالة وصفت بالملكية بفستان أخضر مميز. وظهرت إيما ستون، في فستان يعكس مظهرا قويا بأكتاف بارزة.

وارتدت ريتشل وايز، فستانا من المطاط باللون الأحمر، من تصميم دار أزياء جيفنشي .

وظهرت ميليسا مكارثي، على السجادة الحمراء وهي ترتدي وشاحا أبيض فوق فستان أسود.

ثم ظهرت مكارثي على المسرح وهي ترتدي فستانا مستوحى من الشخصية التي أدتها أوليفيا كولمان في فيلم “المفضلة”، وبدا أقرب للرداء الملكي ولكن ثبتت عليه أعداد كثيرة من الأرانب. فيما قالت كلين كلوز ، عند ظهورها على السجادة الحمراء إن فستانها يزن 19 يلوغراما .

وظهرت جنيفر لوبيز في فستان من المرايا المجمعة، من تصميم توم فورد.