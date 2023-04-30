مباراة خادعة تقود شفيونتيك إلى الدور الرابع في دورة مدريد



مدريد (أ ف ب) – بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، الدور الرابع من دورة مدريد لماسترز الألف لكرة المضرب بفوزها في “مباراة خادعة” على الأميركية برناردا بيرا 6-3 و6-2.

وتتحضر شفيونتيك للدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بأفضل طريقة ممكنة اذ حققت أمام المصنفة 29 عالمياً فوزها السادس توالياً على ملاعب ترابية هذا الموسم.

قالت البولندية بعدما احتاجت إلى 75 دقيقة للفوز على منافستها “لا يمكنني القول أنها كانت (المباراة) سهلة. كل مباراة هي خادعة هنا”.

وأضافت “أنا سعيدة لاني أصل إلى نمطي. اللعب بمواجهة لاعبة تلعب بيدها اليسرى ليس بالامر السهل… لكني سعيدة جداً لاني كنت منظمة ومركزة”.

وضربت ابنة الـ 21 عاماً موعداً مع الصينية تشانغ شينوين (22) والتي كانت اللاعبة الوحيدة التي تمكنت من الفوز بمجموعة أمامها في رولان غاروس العام الماضي أو الروسية إكاتيرينا الكسندروفا (16).

ولحقت بشفيونتيك إلى الدور الرابع، الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة عالمياً والفائزة بصعوبة على التشيكية ماري بوزكوفا 6-4 و7-6 (7-2).

وتواجه بيغولا (29 عاماً) التي بلغت نهائي دورة مدريد العام الماضي حين خسرت أمام التونسية أنس جابر، الإيطالية مارتينا تريفيزان لمقعد في ربع النهائي.

لدى الرجال، احتاج بطل مدريد مرتين الألماني الكسندر زفيريف إلى 56 دقيقة فقط للتغلب على الفرنسي هوغو غرنييه 6-1 و6-صفر.

وكسر زفيريف إرسال منافسه ست مرات مقابل 26 لعبة ناجحة على ارساله.

ويلعب الالماني مع الفائز من مباراة الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً والبلغاري غريغور ديميتروف.

ويأمل ألكاراس في الفوز بلقبه العاشر في مسيرته قبل بلوغه سن الـ 20 عاماً.

قال زفيريف “سيكون الأمر صعباً بغض النظر عمن سأواجهه. بالطبع مع كارلوس سيكون ذلك بمثابة مباراة يتطلع إليها الناس”.

وأردف ابن الـ 26 عاماً “لعبنا في النهائي هنا العام الماضي، لعبنا مباراة ضخمة في رولان غاروس قبل أن أتعرض للإصابة”.

وتميل الكفة لصالح زفيريف الذي يتفوق على ألكاراس بفوزه في 3مباريات مقابل هزيمة في المواجهات بينهما، وكان آخر لقاء لهما في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.

وفاز الروسي أندري روبليف بسهولة على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-2 و7-5، فيما عانى مواطنه كارن خاتشانوف للتغلب على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 7-5 و4-6 و6-3.