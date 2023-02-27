مبادرة للسوداني نتمنى أن تستمر – رياض عبد الكريم

مبادرة حلوة للسوداني عندما شارك المواطنين همومهم ومشاكلهم عبر برنامج مباشر بثته احدى القنوات المحلية ، ووعد بحل مشاكلهم ، وبغض النظر عن كيفية ترتيبها ، لكنها شكلت انجازا اعلاميا ناجحا ، الاهم وهذه دعوة موجهة للسوداني بأن يفتح ابوابه للمواطنين ويخصص يوما في الاسبوع لمقابلتهم ويتحرر من قيود المستشارين وتصوراتهم ، ذلك ان الحقائق لانكتشف الا من خلال المعايشة والتواصل ، وفعلا كان تعرفه واطلاعه على هموم ومشاكل المواطنين مباشرة قد حتم عليه من موقع المسؤلية الصادقة ان يتخذ سلسلة من الاجراءات لعل في مقدمتها مجموعة قرارات مهمة صدرت بعد 48 ساعة من مداخلته الهاتفية مع المواطنين تخص شريحة المتقاعدين بعد ان عجزت كل الحكومات السابقة بتنفيذها بالرغم من الوعود المتكررة التي اطلقتها لكن دون جدوى . وفي الواقع فأن هذا الاجراء يعد مفاجئة غير مألوفة للشعب مقارنة بمن سبقه في هذا المنصب ، نتمنى ان تستمر لما يمكن ان يعزز قناعتنا وتقديرنا لهذا الرجل.

فهل يفعلها السوداني ويكرر المبادرة ولكن هذه المرة بشكل مباشر مع المواطنين ويكسب حب ورضى الناس ؟