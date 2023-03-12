مبادرة‭ ‬عراقية‭ ‬لزراعة‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التصحر

البصرة‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬الأحد‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬تشجير‭ ‬لمكافحة‭ ‬التصحر‭ ‬والعواصف‭ ‬الترابية‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬ونقص‭ ‬المياه‭. ‬وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬السوداني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬العراق‭ ‬للمناخ‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬خلال‭ ‬الأحد‭ ‬والاثنين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬وبحضور‭ ‬سفراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬إن‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬المتمثلة‭ ‬‮«‬بارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬وشُحّ‭ ‬الأمطار،‭ ‬وازدياد‭ ‬العواصف‭ ‬الغبارية،‭ ‬مع‭ ‬نقصان‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء،‭ ‬هددت‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والصحي‭ ‬والبيئي‭ ‬والأمن‭ ‬المجتمعي‮»‬‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬إلى‭ ‬تضرّر‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬مواطن‭ ‬عانت‭ ‬مناطقهم‭ ‬الجفاف،‭ ‬ونزحوا‭ ‬بمئات‭ ‬الألوف‭ ‬لفقدانهم‭ ‬سبل‭ ‬عيشهم‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬الزراعةِ‭ ‬والصيد‮»‬‭.‬‮ ‬

وأعلن‭ ‬السوداني‭ ‬عن‭ ‬مبادرة‭ ‬تتضمّن‭ ‬‮«‬زراعة‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬ونخلة‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬محافظات‭ ‬العراق،‭ ‬يرافقها‭ ‬إطلاق‭ ‬دليل‭ ‬وطني‭ ‬للتشجير‭ ‬الحضري‭ ‬ولأوّل‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭.‬‮ ‬

وشهد‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬ربيع‭ ‬2022‭ ‬عشرات‭ ‬العواصف‭ ‬الترابية‭ ‬التي‭ ‬أنتجت‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬لدى‭ ‬الآلاف‭ ‬ممن‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬الذهاب‭ ‬للمستشفيات‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج،‭ ‬وأرغمت‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬المدارس‭ ‬والإدارات‭ ‬العامة‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬وتعليق‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الاجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬تتحدث‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬أحزمة‭ ‬خضراء‭ ‬حول‭ ‬المدن،‭ ‬تشكّل‭ ‬رادعاً‭ ‬أمام‭ ‬العواصف‭ ‬الترابية‭.‬