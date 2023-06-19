مروحية إسرائيلية تطلق صواريخ على جنين

مباحثات يمنية في عمّان تمهّد لتبادل أسرى

{ جنين (الاراضي الفلسطينية), (أ ف ب) – أطلقت مروحية إسرائيلية فجر أمس الإثنين صواريخ خلال مداهمة كبيرة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات عنيفة، بحسب ما افاد مصور فرانس برس والجيش الاسرائيلي. واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال المداهمة، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف إلى اعتقال “مشتبهين” في جنين. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “مروحيات عسكرية إسرائيلية فتحت النيران تجاه المسلحين للمساعدة في انسحاب الجنود” مشيرا “دارت اشتباكات كثيفة مع مسلحين فلسطينيين”. وافاد مصور وكالة فرانس برس عن وقوع “اشتباكات عنيفة غير مسبوقة” في مخيم جنين. منذ بداية كانون الثاني، قُتل ما لا يقل عن 160 فلسطينيا، وعشرون إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية. واختُتمت الأحد في العاصمة الأردنية عمّان مباحثات بين طرفَي النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، استمرّت ثلاثة أيام، بهدف التمهيد لعملية تبادل أسرى، وفق ما أفادت اللجنة الدولية والمتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض.

وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل مساء الأحد أن الجلسة كانت “إيجابية ورُفعت بشكل إيجابي”. وقال لفرانس برس “طُرحت عدة مقترحات للتبادل على أن يقوم كل طرف برفع هذه المقترحات لقيادته للموافقة عليها والعودة بعد عيد الأضحى لجولة جديدة للاتفاق على تفاصيل التبادل”. وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط جيسيكا موسان لفرانس برس إن اللجنة تحضر إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اجتماعًا في عمّان بين طرفَي النزاع في اليمن، “لمعالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية”. وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن اسمه، أن محادثات عمّان لا تتمحور حول أسماء الأسرى المحتمل الإفراج عنهم أو ترتيبات عملية تبادل مقبلة، إنما تهدف إلى “تذليل العقبات التي تحول دون قيام كل طرف بزيارات مشتركة إلى محتجزيه لدى الطرف الآخر، ما يمهّد لعملية إفراج مستقبلية”.