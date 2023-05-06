مباحثات في جدة بشأن السودان وإجتماع القاهرة يناقش عودة سوريا

إسترداد 6 آلاف قطعة آثارية مُعارة للجانب البريطاني الثلاثاء المقبل

بغداد – ابتهال العربي

يشارك وزير الخارجية فؤاد حسين، في اجتماعين وزاريين طارئين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ،لبحث اوضاع سوريا والسودان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (حسين وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة ،للمشارَكة في الإجتماعين الوزاريين الطارئين لمجلس جامعة الدول العربية ،لبحث تطورات السودان وإعادة سوريا لمقعدها بالجامعة ، في ظل توجه متزايد لدى الدول لإعادتها إلى محيطها العربي). وأكد المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في وقت سابق ،أن العراق يجدد موقفه بأهمية عودة سوريا لمقعدها في الجامعة.ونقل البيان عن الصحاف القول ان (العراق يجدد موقفه من المسألة السوريّة بأهمية عودتها لمقعدها للجامعة ،بما يساهم بتعزيز أمنها وأستقرارها، وكذلك المسألة في السودان، إذ نلتزم اهمية اعتماد الحوار سبيلاً لإنهاء الوضع الحالي).واجلى العراق 6 مواطنين من السودان.وقال البيان إنه (تم إجلاء 6 مواطنين عراقييّن من السودان إلى جدة، بالتنسيق مع السلطات السعودية). ومن المقرر،ان تضيف جدة السعودية، محادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ورحبت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك بـ(بدء المحادثات الأولية في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع)، وحث البلدان طرفي النزاع السوداني على (الانخراط الجاد في هذه المحادثات وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع). وتمكن الجانبان الأمريكي والسعودي ،في أكثر من مرة من التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين طرفي الاقتتال في السودان. واندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 نيسان الماضي، وقد أجلت الدول بعثاتها ورعاياها من السودان. وما زالت المعارك محتدمة في الخرطوم ،برغم موافقة كل من الطرفين المتصارعين على السلطة في السودان على إرسال وفد الى السعودية لإجراء محادثات بشأن هدنة جديدة. وقال شهود عيان ان (الطائرات شنت ضربات جوية في حي الرياض بالخرطوم، بينما تستضيف جدة المحادثات بين الطرفين المتحاربين). من جهة اخرى، اعلنت بغداد ،قرب تسلم 38 صندوقا تضم آثاراً عراقية كانت مُعارة لدى الجانب البريطاني.واشار بيان الى ان انه (بجهود استثنائية وعبر سفارة العراق في لندن، واستكمالاً لصفحات عمل دبلوماسية الاسترداد، سيتم خلال الاسبوع الجاري تسلم 38 صندوقا تضم آثاراً عراقيَّة كانت مُعارة لدى الجانب البريطاني، يقارب عددها الاف قطعة مع 4 صناديق تضم قطعا مقلدة لأغراض الدراسة ولوحتين و 6 صناديق من الكتب). الى ذلك ، هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذلك جاء خلال حفل استقباله في قصر بكنغهام، للمهنئين من الرؤساء والملوك وممثلي الدول)، وأعرب رشيد عن (تهانيه وتمنياته للملك بالنجاح والسداد، وللمملكة المتحدة دوام التقدم والازدهار).

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