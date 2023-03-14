مباحثات السوداني في أربيل تتناول تطبيق اتفاق سنجار وقانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية

‭ ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬عقد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬اجتماعات‭ ‬وصفها‭ ‬مطلعون‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الحكومي‭ ‬بالنوعية‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬القيادة‭ ‬الكردية،‭ ‬وأكد‭ ‬السوداني،‭ ‬على‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬فرصة‭ ‬جيّدة‭ ‬ورغبة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدستور‭ ‬والاتفاق‭ ‬السياسي‭ ‬للأطراف‭ ‬التي‭ ‬شكّلت‭ ‬الحكومة‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ ‬أساسية‭ ‬وتتصل‭ ‬بالعمل‭ ‬الأمني‭ ‬والاقتصادي‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬تخص‭ ‬تسويات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬لاتزال‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تعاني‭ ‬تداعياتها‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ . ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للمكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لمحافظ‭ ‬السليمانية‭ ‬هفال‭ ‬ابو‭ ‬بكر،،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاتحادي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬التقى‭ ‬بمحافظيّ‭ ‬محافظات‭ ‬الإقليم‭ ‬والمشرفين‭ ‬على‭ ‬الادارات‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬كوردستان،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاقليم‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬الدعوة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬اذ‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لرؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقين‭ ‬أن‭ ‬عقدوا‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مع‭ ‬محافظيّ‭ ‬ورؤساء‭ ‬الإدارات‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بدعوة‭ ‬رسمية‭ ‬واقام‭ ‬الرئيس‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬امس،‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مقره‭ ‬في‭ ‬مصيف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭. ‬وتبادل‭ ‬الجانبان‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬حول‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإتفاق‭ ‬السياسي،‭ ‬وأكدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬حل‭ ‬الإشكالات‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الدستور‭. ‬كما‭ ‬جدد‭ ‬بارزاني‭ ‬دعمه‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتجه‭ ‬إرادة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬نحو‭ ‬حل‭ ‬جميع‭ ‬الإشكالات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭. ‬وجرى‭ ‬اجتماع‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬عنه‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬أجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬وجهوداً‭ ‬حثيثة‭ ‬لحل‭ ‬القضايا‭ ‬الخلافية‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وجرى‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التباحث‭ ‬بشأنها‭. ‬فيما‭ ‬علم‭ ‬مراسل‭ ‬الزمان‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬مفتوحة‭ ‬وواضحة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬إعداد‭ ‬مشروعي‭ ‬قانوني‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا،‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬سنجار‭ ‬بحذافيره،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬إخراج‭ ‬المجاميع‭ ‬والميليشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬وتطبيع‭ ‬أوضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬وإعادة‭ ‬إعمارها،‭ ‬وكذلك‭ ‬تعويض‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬البعث،‭ ‬وفق‭ ‬الدستور،‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬عوائل‭ ‬وذوي‭ ‬شهداء‭ ‬القصف‭ ‬الكيمياوي‭ ‬والمؤنفلين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬البيشمركة‭ ‬والجيش‭ ‬العراقي‭ ‬لحماية‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وإقليم‭ ‬كوردستان‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬إنه‭ ‬بالإمكان‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬كافة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬توفرت‭ ‬‮«‬النوايا‭ ‬والإرادة‮»‬‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أشاد‭ ‬بموافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاتحادي‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والذي‭ ‬جرى‭ ‬إعداده‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الإقليم‭. .‬وذكر،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بالإمكان‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬كافة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬توفرت‭ ‬النوايا‭ ‬والإرادة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬بارزاني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاتحادي‭ ‬على‭ ‬مساعيه‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬العالقة‭. ‬

وأشاد‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬بموافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والذي‭ ‬جرى‭ ‬إعداده‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الإقليم‭ ‬والحكومة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬يقر‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬أثنى‭ ‬بارزاني‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬وتشكيلته‭ ‬الوزارية‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بجعل‭ ‬حلبجة‭ ‬محافظة،‭ ‬وعبّر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬‮«‬بداية‭ ‬نحو‭ ‬تخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬أهاليها‮»‬‭.‬