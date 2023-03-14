مباحثات السوداني في أربيل تتناول تطبيق اتفاق سنجار وقانوني النفط والغاز والمحكمة الاتحادية

أربيل -الزمان عقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اجتماعات وصفها مطلعون على الوضع الحكومي بالنوعية في أربيل حيث التقى القيادة الكردية، وأكد السوداني، على «وجود فرصة جيّدة ورغبة قوية من أجل حل الخلافات في إطار الدستور والاتفاق السياسي للأطراف التي شكّلت الحكومة». فيما لا تزال الملفات العالقة بين بغداد واربيل أساسية وتتصل بالعمل الأمني والاقتصادي كما انها تخص تسويات لأكثر من أربعة عقود لاتزال الحكومة العراقية تعاني تداعياتها من النظام السابق . وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ السليمانية هفال ابو بكر،، أن «رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني التقى بمحافظيّ محافظات الإقليم والمشرفين على الادارات المستقلة في كوردستان، بناء على دعوة من رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني». وهذه الدعوة الأولى من نوعها اذ لم يسبق لرؤساء الحكومات السابقين أن عقدوا اجتماعاً مع محافظيّ ورؤساء الإدارات المستقلة في إقليم كردستان بدعوة رسمية واقام الرئيس مسعود بارزاني امس، مأدبة غداء لرئيس الوزراء العراقي، والوفد المرافق له في مقره في مصيف صلاح الدين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق، والخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية حول تنفيذ الإتفاق السياسي، وأكدا على ضرورة حل الإشكالات على أساس الدستور. كما جدد بارزاني دعمه للحكومة العراقية، معرباً عن أمله في أن تتجه إرادة جميع الأطراف السياسية نحو حل جميع الإشكالات وتحقيق الاستقرار. وجرى اجتماع آخر مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الذي قال عنه: «هناك أجواء إيجابية وجهوداً حثيثة لحل القضايا الخلافية مع الحكومة الاتحادية وجرى في الاجتماع التباحث بشأنها. فيما علم مراسل الزمان انه تم مناقشة مفتوحة وواضحة حول «أهمية إعداد مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية العليا، والنفط والغاز، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق سنجار بحذافيره، بما يشمل إخراج المجاميع والميليشيات المسلحة وتطبيع أوضاع المنطقة وإعادة إعمارها، وكذلك تعويض المتضررين من نظام البعث، وفق الدستور، ولا سيّما عوائل وذوي شهداء القصف الكيمياوي والمؤنفلين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لحماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان». وقال رئيس حكومة إقليم كردستان، إنه بالإمكان حل المشاكل كافة إذا ما توفرت «النوايا والإرادة».
فيما أشاد بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية والذي جرى إعداده بالتنسيق والتعاون بين الإقليم. .وذكر، وفق بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أنه «بالإمكان حل المشاكل كافة إذا ما توفرت النوايا والإرادة بهذا الشأن»، كما شكر بارزاني، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي على مساعيه لحل المشاكل العالقة.
وأشاد مسرور بارزاني، على وجه الخصوص بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية والذي جرى إعداده بالتنسيق والتعاون بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وأعرب عن أمله بأن «يقر مجلس النواب العراقي مشروع القانون في أقرب وقت».
كذلك أثنى بارزاني على رئيس مجلس الوزراء العراقي وتشكيلته الوزارية بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بجعل حلبجة محافظة، وعبّر عن أمله بأن تكون هذه الخطوة «بداية نحو تخفيف معاناة أهاليها».