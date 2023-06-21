مباحثات أمنية بين مصر وإيران على طريق إعادة العلاقات

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مباحثات‭ ‬مكثفة‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬ومسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الرسمية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباحثات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬رفع‭ ‬يدها‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬بعض‭ ‬المنظمات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتي‭ ‬تعتبرها‭ ‬مصر‭ ‬جزءً‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬إيواء‭ ‬إيران‭ ‬لعناصر‭ ‬متهمة‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إرهابية‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭. ‬وتوقع‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬سلطاني‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬الإيراني‭ ‬بالقاهرة‭ ‬تطور‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬السفراء‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة‭. ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أرجع‭ ‬المستشار‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬طهران‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬انقطاع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬لأسباب‮»‬‭ ‬تافهة‮»‬‭ ‬متوقعا‭ ‬صعوبة‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬قريبا‭ ‬بسبب‭ ‬ضغوط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والمتطرفين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬مما‭ ‬يعوق‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬توقع‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬رخا‭ ‬احمد‭ ‬حسن‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬قريبا‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬إزاحة‭ ‬الجناح‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬داخل‭ ‬إيران‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يعارض‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬سوف‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬بمنافع‭ ‬منها‭ ‬زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬النفط‭ ‬وعودة‭ ‬السياحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الملفات‭ ‬الساخنة‭ ‬بالمنطقة‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الإيراني‭ ‬اسامة‭ ‬الهتيمي‭ ‬أن‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬السعودية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬والمصرية‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬لان‭ ‬مصر‭ ‬تعتبر‭ ‬أمن‭ ‬الخليج‭ ‬خطا‭ ‬أحمر،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬علاقات‭ ‬معقدة‭ ‬يتداخل‭ ‬فيها‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الثقافي‭ ‬والأمني‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬الملفات‭ ‬الساخنة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬إذا‭ ‬غضت‭ ‬مصر‭ ‬الطرف‭ ‬عن‭ ‬الممارسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬د‭. ‬إيمان‭ ‬عبد‭ ‬الحليم‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الإيراني‭ ‬بالمركز‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬الحديث‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬القيادات‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬انفتاح‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شكوكا‭ ‬تجاه‭ ‬النوايا‭ ‬الإيرانية‭ ‬بسبب‭ ‬تدخلاتها‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬العربية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬وكلائها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭. ‬وشددت‭ ‬د‭. ‬إيمان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬القاهرة‭ ‬تجاه‭ ‬حقيقة‭ ‬الأهداف‭ ‬الإيرانية‭ ‬التشيعية‭ ‬وتطلعات‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الفكري‭ ‬والديني‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتشجيع‭ ‬المد‭ ‬الشيعي‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬طبيعية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

​