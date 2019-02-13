مباحثات‭ ‬عراقية‭ ‬كويتية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬توصيات‭ ‬مؤتمر‭ ‬المانحين‭ ‬

عبدالمهدي‭ ‬يرحب‭ ‬بقيام‭ ‬شركة‭ ‬بريطانية‭ ‬بتطوير‭ ‬حقول‭ ‬النفط‭ ‬

بغداد‭ – ‬الكويت‭ – ‬الزمان‭ ‬

جرت‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬امس‭ ‬مباحثات‭ ‬سياسية‭ ‬لاطلاق‭ ‬مخرجات‭ ‬مؤتمر‭ ‬المانحين‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬الى‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بحسب‭ ‬الاولويات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬العراق‭ . ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬

زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬الى‭ ‬الكويت‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬الحلبوسي‭ ‬انه»‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬استقرار‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬سيسهم‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والدول‭ ‬الصديقة‭ ‬له‭. ‬وقال‭ ‬البيان»‭ ‬ان‭ ‬اللقاء‭ ‬بحثَ‭ ‬ملف‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وإسنادها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬وتوفير‭ ‬بدائل‭ ‬سريعة‭ ‬لمشاريع‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬العراق‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الكهربائية‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬متابعة‭ ‬مخرجات‭ ‬مؤتمر‭ ‬المانحين‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وتحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬العراق؛‭ ‬للبدء‭ ‬بتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع»‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬“‭ ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬اللقاء‭ ‬مساهمة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬إعمار‭ ‬المدن‭ ‬المحررة‭ ‬وعودة‭ ‬النازحين‭ ‬واستقرارهم،‭ ‬ومبادرة‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬الصندوق‭ ‬الكويتي‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬العراق‭ ‬ومنحه‭ ‬85‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ضمن‭ ‬المنحة‭ ‬الإجمالیة‭ ‬البالغة‭ ‬قیمتھا‭ ‬100‭ ‬ملیون‭ ‬دولار،‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬إنشاء‭ ‬مشاریع‭ ‬جديدة‭ ‬لتأهيل‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والتي‭ ‬ستشمل‭ ‬بناء‭ ‬وتأھیل‭ ‬وتجھیز‭ ‬32‭ ‬مركزا‭ ‬صحيا‭ ‬ومستشفى‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬المحافظات‭ ‬المتضررة»‭.‬

وافاد»‭ ‬كذلك‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وتفعيل‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والتنسبق‭ ‬العالي؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬كافة‭ ‬للتجار‭ ‬العراقيين‭ ‬والكويتيين‭.‬

يشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسميةٍ،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الكويتي‭ ‬مرزوق‭ ‬على‭ ‬الغانم‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬البريطانية‭ ‬B‭.‬P‭ ‬بوب‭ ‬دادلي،‭ ‬مراحل‭ ‬وخطط‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬عبدالمهدي،‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان»‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬البريطانية‭ ‬{بريتيش‭ ‬بتروليوم}‭ ‬ابدى‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬رغبة‭ ‬الشركة‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬واعجابه‭ ‬بخطط‭ ‬ترسيخ‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتطوير‭ ‬الاقتصاد»‭.‬

وأضاف‭ ‬ان»‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬رحب‭ ‬برغبة‭ ‬مجموعة‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬البريطانية‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الحقول‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وبالمباحثات‭ ‬الجارية‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬بتطوير‭ ‬الثروة‭ ‬النفطية‭ ‬وتنشيط‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي»‭.‬