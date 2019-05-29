مباحثات‭ ‬عراقية‭ ‬قطرية‭ ‬في‭ ‬الدوحة

الدوحة‭ ‬‭- ‬الزمان

بحث‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬،باحثات‭ ‬عراقية‭ ‬قطرية‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬قطر،‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬العلاقات‭ ‬“الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وسبل‭ ‬دعمها‭ ‬وتعزيزها”‭. ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬القطري‭ ‬،لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬و‭ ‬التجارة،‭ ‬والطاقة،‭ ‬والثقافة‭ ‬والتعليم‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭. ‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬المباحثات‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وخاصة‭ ‬تطورات‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬قد‭ ‬شهدا‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬التنفيذي‭ ‬الثاني‭ ‬لمذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬والعلمي‭ ‬والتربوي‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬والتوقيع‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬التنفيذي‭ ‬الثالث‭ ‬لمذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬والعلمي‭ ‬والتربوي‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬والعراق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭.‬