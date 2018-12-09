مباحثات‭ ‬بريطانية‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬حول‭ ‬كركوك‭ ‬وزيارة‭ ‬بارزاني‭ ‬لبغداد

ترحيب في الموصل بتعيين الساعدي قائداً لقوات مكافحة الارهاب
بغداد – اربيل – الزمان
بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع سفراء دول بريطانيا وفرنسا والمانيا في بغداد تعزيز العلاقات بين العراق وهذه الدول والاوضاع السياسية ودعم العراق خلال المرحلة المقبلة، اضافة الى الاوضاع في المنطقة. وابدى السفراء ارتياحا كبيرا لسير العملية السياسية وللحكومة ولشخص رئيس الوزراء، حيث اشاروا الى ان المؤشرات الايجابية لقدرة الحكومة الجديدة وخطواتها الاولى للنهوض بالعراق، معربين عن التزام دولهم الكامل بدعم العراق خلال المرحلة المقبلة . واكد السفراء التزام دولهم بالاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني ودعمهم للعراق في موقفه وحماية العراق من تأثيرات العقوبات.
واكد السفراء رغبة الدول الاوربية الثلاث بالعمل المشترك مع العراق، مشددين على تقارب المنهج الذي وضعته الحكومة العراقية الجديدة مع المتبنيات الاساسية لهذه الدول بما في ذلك مواقف العراق الاقليمية والدولية المتوازنة والساعية الى اقامة علاقات طيبة مع الجميع. مؤكدين بأن دولهم تنظر الى العراق كقوة ستراتيجية واقتصادية اقليمية مهمة.
فيما إستقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الاحد، في مقره في منتجع صلاح الدين بمحافظة اربيل، جون ويليكس السفير البريطاني لدى العراق والوفد المرافق له. خلال اللقاء جرى بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، والتحديات التي تواجه العملية السياسية. وسلط السفير البريطاني لدى العراق الضوء أهمية زيارة بارزاني الأخيرة الى بغداد وتداعياتها، واصفاً تلك الزيارة بالمهمة والمؤثرة. وفي ذات الإجتماع، تم التأكيد على أن إنتخابات مجلس النواب العراقي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، سنحتا لوجود فرصة وأجواء جديدة لتعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشكلات وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
وبشأن الأوضاع في كركوك، تم التأكيد على ضرورة مشاركة جميع المكونات في إدارة تلك المدينة، كما أكد السفير البريطاني في العراق على إستمرارعلاقات بلاده مع إقليم كردستان وتمتينها، وكذلك مساعدة وزارة البيشمركه وتنظيمها.
فيماأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، تعيين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائدا لقوات مكافحة الإرهاب، خلفا للفريق الركن عبد الغني الأسدي الذي احيل روتينيا على التقاعد.
ونشر الحساب الرسمي للقوات الخاصة العراقية على “الفيسبوك” بيانا جاء فيه: “نزفّ للشعب العراقي نبأ تسنم الفريق الركن المقاتل عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي منصب قائد قوات مكافحة الإرهاب خلفا للفريق الركن عبد الغني الأسدي، الذي أحيل للتقاعد بعد بلوغه السن القانوني للخدمة العسكرية”.
وأحال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، مؤخرا مجموعة من الضباط في وزارة الدفاع إلى التقاعد من بينهم الأسدي. ويحظى الساعدي بشعبية كبيرة في المدن التي قاد فيها عمليات التحرير من تنظيم داعش لاسيما الموصل التي صنع اهلها له جدارية كبيرة في الجانب الايسر بسبب المهنية والاخلاق العسكرية الوطنية التي ظهر بها وهو يحاول تجنيب المدنيين الخسائر في خلال العمليات الحربية .