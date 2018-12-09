مباحثات‭ ‬بريطانية‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬حول‭ ‬كركوك‭ ‬وزيارة‭ ‬بارزاني‭ ‬لبغداد

ترحيب‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بتعيين‭ ‬الساعدي‭ ‬قائداً‭ ‬لقوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب

بغداد‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬مع‭ ‬سفراء‭ ‬دول‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمانيا‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وهذه‭ ‬الدول‭ ‬والاوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬ودعم‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الاوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وابدى‭ ‬السفراء‭ ‬ارتياحا‭ ‬كبيرا‭ ‬لسير‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬وللحكومة‭ ‬ولشخص‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬اشاروا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المؤشرات‭ ‬الايجابية‭ ‬لقدرة‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬وخطواتها‭ ‬الاولى‭ ‬للنهوض‭ ‬بالعراق،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬التزام‭ ‬دولهم‭ ‬الكامل‭ ‬بدعم‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ . ‬واكد‭ ‬السفراء‭ ‬التزام‭ ‬دولهم‭ ‬بالاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬ودعمهم‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬موقفه‭ ‬وحماية‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬العقوبات‭. ‬

واكد‭ ‬السفراء‭ ‬رغبة‭ ‬الدول‭ ‬الاوربية‭ ‬الثلاث‭ ‬بالعمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬العراق،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬تقارب‭ ‬المنهج‭ ‬الذي‭ ‬وضعته‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬المتبنيات‭ ‬الاساسية‭ ‬لهذه‭ ‬الدول‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مواقف‭ ‬العراق‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬المتوازنة‭ ‬والساعية‭ ‬الى‭ ‬اقامة‭ ‬علاقات‭ ‬طيبة‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭. ‬مؤكدين‭ ‬بأن‭ ‬دولهم‭ ‬تنظر‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬كقوة‭ ‬ستراتيجية‭ ‬واقتصادية‭ ‬اقليمية‭ ‬مهمة‭. ‬

فيما‭ ‬إستقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬الاحد،‭ ‬في‭ ‬مقره‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬بمحافظة‭ ‬اربيل،‭ ‬جون‭ ‬ويليكس‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭. ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وخطوات‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭. ‬وسلط‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬الضوء‭ ‬أهمية‭ ‬زيارة‭ ‬بارزاني‭ ‬الأخيرة‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬وتداعياتها،‭ ‬واصفاً‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬بالمهمة‭ ‬والمؤثرة‭. ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الإجتماع،‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إنتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬وتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة،‭ ‬سنحتا‭ ‬لوجود‭ ‬فرصة‭ ‬وأجواء‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬وحل‭ ‬المشكلات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المادة‭ ‬140‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭.‬

وبشأن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬كركوك،‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مشاركة‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬تلك‭ ‬المدينة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬إستمرارعلاقات‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وتمتينها،‭ ‬وكذلك‭ ‬مساعدة‭ ‬وزارة‭ ‬البيشمركه‭ ‬وتنظيمها‭.‬

فيماأعلن‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬العراقي،‭ ‬تعيين‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الساعدي‭ ‬قائدا‭ ‬لقوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬خلفا‭ ‬للفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الأسدي‭ ‬الذي‭ ‬احيل‭ ‬روتينيا‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭.‬

ونشر‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬“الفيسبوك”‭ ‬بيانا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬‭ ‬“نزفّ‭ ‬للشعب‭ ‬العراقي‭ ‬نبأ‭ ‬تسنم‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬المقاتل‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬عبد‭ ‬الزهرة‭ ‬زبون‭ ‬الساعدي‭ ‬منصب‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬خلفا‭ ‬للفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الأسدي،‭ ‬الذي‭ ‬أحيل‭ ‬للتقاعد‭ ‬بعد‭ ‬بلوغه‭ ‬السن‭ ‬القانوني‭ ‬للخدمة‭ ‬العسكرية”‭.‬

وأحال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬مؤخرا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬إلى‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الأسدي‭. ‬ويحظى‭ ‬الساعدي‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬قاد‭ ‬فيها‭ ‬عمليات‭ ‬التحرير‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬لاسيما‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬صنع‭ ‬اهلها‭ ‬له‭ ‬جدارية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬بسبب‭ ‬المهنية‭ ‬والاخلاق‭ ‬العسكرية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬وهو‭ ‬يحاول‭ ‬تجنيب‭ ‬المدنيين‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬العمليات‭ ‬الحربية‭ .‬