ما يجب القيام به – معتصم الصالح

السؤال هو ما هو ضروري للسلطات والمسؤولين؟ ولماذا؟

هناك حلم عزيز: تحويل كل الشؤون والمسؤوليات إلى الرقمية. يحتاج الناس إلى فن الإدارة “ادارة الازمات ” وليس التواصل معهم وحل مشاكلهم.

عندما تنبا الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس في قصة ” الراقصة والسياسي” بانهيار اي دولة تقوم على الفساد والانحراف والتعسف في استعمال السلطة وضياع الأخلاق، ووضعت –اي القصة بلسان بطلتها سونيا سليم – أصابعها على الجراح في ترك مساحة شاغرة للسلطات تناور بها ، بالقول ان العامة لاتحب الصراحة والحقيقة السافرة كما هي ، لكنها تميل الى الذي يضحك عليها بطريقة الخداع و المظاهر الكذابة.

هل لاحظت الاتجاه؟ أولاً ، انتقل المسؤولون من المكاتب إلى الإنترنت ، وأغلقوا التواصل المادي على أنفسهم. التالي هو الذكاء الاصطناعي. الطريق المباشر إلى المصفوفة. هذا هو سبب تنفيذ شبكة جي 5 ليس لاحتياجاتنا ، ولكن لراحة إدارتنا. بالمناسبة ، لقد تعاملت مع مشكلة الذكاء الاصطناعي ، ويمكنني القول بكل ثقة أنه من المستحيل حل هذه المشكلة. العقل ليس نظامًا ميكانيكيًا ، وليس إلكترونيًا ، أو حتى نظامًا بيولوجيًا او سايكولوجيا تمامًا. علاوة على ذلك ، تم إحراز تقدم ضئيل في هذا الاتجاه منذ عهد نوربرت وينر. لن يكون للبرنامج ذكاءً ، لكنه برنامج غبي من شأنه أن يرعب الجميع ، بمن فيهم المدراء والمسؤلين والقادة. حسنًا ، تعد الازمات و الأوبئة عمومًا وسيلة أنيقة للسيطرة. ومن الآن فصاعدًا ، سيكونون دائمًا ، في صدى رقمي لضجيج الازمة ، إذا لم تعترض الآن، كما تقوم خادمة منزل بتنظيف سجادة الارض على الشرفة. هو هذا مايجب ان يحصل ، المناهضون يلعبون دور مدبرة المنزل والسجادة هي الحكومة، وعندما لا تصالح الحكومة المجتمع ، فسيبقى الوضع على ماهو عليه.

وفي التذييل ،الرقمنة هي حقن تخدير للازمة ، بعيدا عن نوع الحقن نفسها. ماهو ضروري أو غير ضروري – يجب أن يقرره الأطباء والمتخصصون ، والأهم من ذلك ، غير المهتمين ، وليس المسؤولين. ان لم يكونوا ضد الحقن، ولكنها -اي الحكومة- من أجل حرية الاختيار. قررت بالنيابة عن الناس أنهم في حاجة الى المزيد منها، لكن من فضلك ايها “المسؤول”. لكن اترك للآخرين نفس الحق في أن يقرروا خلاف ذلك.

للسؤال ماذا يجب القيام به ؟ هناك إجابتان بسيطتان

اولا – لا تسكت وعبر عن رأيك.

لا تحاربوا النظام ولا تذهبوا للمظاهرات التي سيفرقونها فقط بل لتعبروا عن موقفكم – على جميع أنواع المنابر وليس فقط في المطبخ السياسي لأن أكثر ما يخشونه ليس حتى المسيرات الاحتجاجات الضخمة ولكن من الإدانة العامة.

“أبشع الجرائم ترتكب بموافقة ضمنية من الغير مبالين “أو المهملين الذين يعودون إلى رشدهم عندما يكون الوقت متأخرًا.

من المدهش ملاحظة كيف في بعض الأحيان يقول شخص عن “التحويلات المتقدمة” إن المكتب السياسي وقراراته كلها بندول، يجب تجاهله. أنتم أيها الناس غريبوا الأطوار… وإذا جاءت حرب إلى منزلك، أو تم اقتيادك مباشرة إلى المسلخ فهل ستتشدق أيضاً بالبندول؟ في أي نوم عميق تحتاج أن تكون حتى ! تلاحظ أن شيئا استثنائيا يحدث في الواقع، وهنا لا تحتاج إلى إصدار زئير الحيوانات، بل إلى الاستيقاظ واتخاذ إجراء.

ثانيا ، إذا كان لدينا الرمز بالفعل، اي فهم لعبة التلاعب بالسلوك الاجتماعي في توجيه الازمة، إذا أمكن فهم على ماتريده الحكومة فلا تجعها ان تستخدمك، قاطع الرقمنة السياسية. وان كانت مموهة باحتراف ، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك الاستغناء عنها بعد أو إيجاد بديل.

حتى لو كان عليك أن تكون جزءا من “التجربة” لا تعتقد أبداً أنك ستترك وحيداً سيكون من الجميل الاستماع إلى آراء المهنيين غير المنخرطين والخبراء الذين يجادلون أنه كلما زادت الجرعات انخفضت المناعة الطبيعية، ناهيك عن مخاطر الآثار الجانبية الموجودة بالفعل أو غير معروفة بعد.

من السذاجة عموماً أن تعتقد أن الدولة والحكومة تهتم لأمرك. هم لم يهتموا أبدا، ولن يهتموا أبداً.

هل تغير أي شيء الآن؟ أولاً، الثنائيات المتناقضة ، الفقر والتدين ،الزراعة والتصحر، التعليم والجهل، العدة والعديد والضعف العسكري، ثانيا الاسقاط ، قاموا بتدمير بقايا النظام المصرفي واتهام الغرب بمؤامرة مالية! ، وايضا تخريب الطب عمداً ، والآن يتم التلاعب بزيادة الوفيات بشكل مهذب وإلقاء اللوم على “المرض”

هدف الرقمنة ليس العناية باوضاعنا على الإطلاق، ولكن رغبة عاطفية لا تطاق ببساطة لجعلنا نطيع.

. أدلة أكثر من هذا واضحة جدًا وان كان الوضع لا يحتاج إلى دليل على الرغم من وجود كفاية منها.