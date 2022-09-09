ما مصادر ثروة الملكة إليزابيث الثانية الضئيلة في المقارنة بملوك آخرين؟

لندن‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مجموعتها‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬والعقارات‭ ‬الواسعة‭ ‬مبهرة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ثروة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬لا‭ ‬تقاس‭ ‬بتلك‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬شخصيات‭ ‬ملكية‭ ‬أخرى‭.‬

تقدّر‭ ‬ثروتها‭ ‬بـ370‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬420‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كافية‭ ‬لمنحها‭ ‬موقعا‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬ذي‭ ‬صنداي‭ ‬تايمز‭ ‬لأثرى‭ ‬250‭ ‬شخصية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وتبدو‭ ‬ثروتها‭ ‬ضئيلة‭ ‬للغاية‭ ‬أمام‭ ‬ثروات‭ ‬شخصيات‭ ‬ملكية‭ ‬أخرى‭. ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬تقدّر‭ ‬ثروة‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬التايلاندية‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬و70‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بينما‭ ‬تفيد‭ ‬تقارير‭ ‬بأن‭ ‬ثروة‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬تبلغ‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

لكن‭ ‬كيف‭ ‬جنت‭ ‬الملكة‭ ‬أموالها‭ ‬وكيف‭ ‬أنفقتها؟

‭- ‬مصاريف‭ ‬رسمية‭ -‬

يموّل‭ ‬دافع‭ ‬الضرائب‭ ‬البريطاني‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بينما‭ ‬تحصل‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬دخل‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬قابضة‭ ‬خاصة‭ ‬وضخمة‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬كل‭ ‬تفاصيلها‭.‬

وغطت‭ ‬مخصصات‭ ‬سنوية‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬منحة‭ ‬سيادية‭ ‬المصاريف‭ ‬الرسمية‭ ‬للملكة‭ ‬والشخصيات‭ ‬الملكية‭ ‬الممثلة‭ ‬لها‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬2020‭-‬2021،‭ ‬وصل‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬إلى‭ ‬حوالى‭ ‬86‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مبلغ‭ ‬34،4‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬خصص‭ ‬لأعمال‭ ‬تجديد‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

وتعادل‭ ‬المنحة‭ ‬السيادية‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬أرباح‭ ‬ممتلكات‭ ‬التاج،‭ ‬وهي‭ ‬محفظة‭ ‬ضخمة‭ ‬تضم‭ ‬أراضي‭ ‬وعقارات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬مثل‭ ‬مزارع‭ ‬رياح‭ ‬تابعة‭ ‬للعائلة‭ ‬الملكية‭ ‬لكنها‭ ‬تدار‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭. ‬ويُسلّم‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬ممتلكات‭ ‬التاج‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬أُبرم‭ ‬عام‭ ‬1760‭.‬

وتمّت‭ ‬زيادة‭ ‬المنحة‭ ‬السيادية‭ ‬بشكل‭ ‬موقت‭ ‬لتغطية‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكينغهام‭.‬

كما‭ ‬استُخدمت‭ ‬لدفع‭ ‬أجور‭ ‬مئات‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬لدى‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭.‬

يطلق‭ ‬على‭ ‬دخل‭ ‬الملكة‭ ‬الخاص‭ ‬المحفظة‭ ‬الخاصة‭ ‬ويأتي‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬محفظة‭ ‬دوقية‭ ‬لانكاستر‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬منذ‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى‭.‬

وتشمل‭ ‬أصولها‭ ‬أراضي‭ ‬واستثمارات‭ ‬مالية‭ ‬وعقارات‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وتضم‭ ‬الأملاك‭ ‬315‭ ‬عقارا‭ ‬سكنيا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممتلكات‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭ ‬وأراض‭ ‬زراعية‭ ‬تمتد‭ ‬لآلاف‭ ‬الهكتارات‭.‬

وبلغ‭ ‬صافي‭ ‬إيرادات‭ ‬تشغيلها‭ ‬للعام‭ ‬2020‭-‬2021‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭. ‬أعطت‭ ‬الملكة‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬لأقاربها‭ ‬ودفعت‭ ‬ضرائب‭ ‬عن‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إنفاقه‭ ‬على‭ ‬واجبات‭ ‬رسمية‭.‬

وقال‭ ‬دفيفد‭ ‬ماكلور،‭ ‬مؤلف‭ ‬كتاب‭ ‬عن‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬للعائلة‭ ‬الملكية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬ثروة‭ ‬الملكة‭ ‬الحقيقية‭ ‬The‭ ‬Queen’s‭ ‬True‭ ‬Worth،‭ ‬تستخدم‭ ‬الملكة‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬لتسديد‭ ‬النفقات‭ ‬العامة‭ ‬لإدارة‭ ‬بالمورال‭ ‬وساندرينغهام،‭ ‬الباهظة‭ ‬الكلفة،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬العقارين‭ ‬مملوكان‭ ‬للملكة‭ ‬نفسها‭.‬

وأفاد‭ ‬ماكلور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تستخدم‭ ‬أيضا‭ ‬بعض‭ ‬الأموال‭ ‬المخصصة‭ ‬لإعانة‭ ‬أعضاء‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬المنحة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬المنحة‭ ‬السيادية‭.‬

وهؤلاء‭ ‬هم‭ ‬ابنتها‭ ‬الأميرة‭ ‬آن‭ ‬ونجلها‭ ‬الأصغر‭ ‬الأمير‭ ‬إدوارد‭ ‬وزوجته‭ ‬صوفي‭ ‬كونتيسة‭ ‬ويسيكس،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نجلها‭ ‬الثاني‭ ‬الأمير‭ ‬آندرو‭.‬

ولم‭ ‬يعد‭ ‬آندرو‭ ‬يقوم‭ ‬بأي‭ ‬مهام‭ ‬ملكية‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬مخصصات‭ ‬سخية‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.‬

وتسبب‭ ‬آندرو‭ ‬بإحراج‭ ‬للعائلة‭ ‬المالكة‭ ‬بسبب‭ ‬صداقته‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الأميركي‭ ‬جيفري‭ ‬إبستين‭ ‬المدان‭ ‬بالإتجار‭ ‬جنسيا‭ ‬بالقاصرات‭ ‬والذي‭ ‬انتحر‭ ‬في‭ ‬سجنه‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

‭- ‬أملاك‭ ‬خاصة‭ -‬

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬القصور‭ ‬الملكية‭ ‬تابعة‭ ‬لممتلكات‭ ‬التاج،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬كانت‭ ‬تملك‭ ‬عقارين‭ ‬بصفتها‭ ‬الخاصة‭ ‬هما‭ ‬قصر‭ ‬بالمورال‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬الذي‭ ‬تقدّر‭ ‬قيمته‭ ‬بمئة‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬ومقر‭ ‬ساندرينغهام‭ ‬الذي‭ ‬تقدّر‭ ‬قيمته‭ ‬بحوالى‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬ولا‭ ‬يذهب‭ ‬أي‭ ‬تمويل‭ ‬عام‭ ‬لهذين‭ ‬المقرّين‭.‬

كما‭ ‬كانت‭ ‬الملكة‭ ‬تملك‭ ‬بصفتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بعض‭ ‬المقتنيات‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الملكية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجموعة‭ ‬طوابع‭ ‬بريدية‭ ‬كانت‭ ‬لجدّها‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬الخامس‭ ‬تقدّر‭ ‬قيمتها‭ ‬بمئة‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

جنت‭ ‬الملكة‭ ‬أيضا‭ ‬جوائز‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬شغفها‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل،‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬موقع‭ ‬myracing‭.‬com،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الرقم‭ ‬يستثني‭ ‬كلفة‭ ‬رعاية‭ ‬الخيول‭ ‬الباهظة‭.‬

أما‭ ‬مجوهرات‭ ‬التاج‭ ‬التي‭ ‬تقدّر‭ ‬قيمتها‭ ‬بحوالى‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬فكانت‭ ‬تابعة‭ ‬للملكة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الرمزية،‭ ‬لكن‭ ‬ملكيتها‭ ‬ستنتقل‭ ‬تلقائيا‭ ‬إلى‭ ‬خليفتها‭.‬

‭- ‬ملاذات‭ ‬ضريبية‭ -‬

ورد‭ ‬اسم‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬بارادايز‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسريبها‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬وكشفت‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تملكها‭ ‬شخصيات‭ ‬ثرية‭ ‬ونافذة‭ ‬بهدف‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭.‬

ونشر‭ ‬الوثائق‭ ‬الكونسورسيوم‭ ‬الدولي‭ ‬للصحافيين‭ ‬الاستقصائيين‭ ‬‭(‬آي‭ ‬سي‭ ‬آي‭ ‬جي‭).‬

‭ ‬وجاء‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬الملكة‭ ‬أودعت‭ ‬عبر‭ ‬دوقية‭ ‬لانكاستر‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬كايمان‭ ‬وبرمودا،‭ ‬وهي‭ ‬أراض‭ ‬بريطانية‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬البحار‭ ‬تعد‭ ‬ملاذات‭ ‬ضريبية‭.‬

‭ – ‬ليست‭ ‬بهذا‭ ‬الثراء؟‭ -‬

بامتلاكها‭ ‬ثروة‭ ‬قدرها‭ ‬370‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬لم‭ ‬تدرج‭ ‬الملكة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الأثرياء‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬ذي‭ ‬صنداي‭ ‬تايمز‭ ‬للعام‭ ‬2022‭ ‬وتضمنت‭ ‬الشخصيات‭ ‬الـ250‭ ‬الأكثر‭ ‬ثراء،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬مقدّمها‭ ‬الأخوان‭ ‬سري‭ ‬وغوبي‭ ‬هندوجا‭ ‬اللذان‭ ‬يشرفان‭ ‬على‭ ‬إمبراطورية‭ ‬تجارية‭ ‬ضخمة‭ ‬وتقدّر‭ ‬ثروتهما‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وحل‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬جيمس‭ ‬دايسون‭ ‬وعائلته‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬ثروة‭ ‬تقدّر‭ ‬قيمتها‭ ‬بـ23‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وتضمنت‭ ‬القائمة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬السابق‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬وزوجته‭ ‬الهندية‭ ‬أكشاتا‭ ‬مورتي‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬ثروتهما‭ ‬المشتركة‭ ‬730‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬