ما لايقال في الهاتف الجوّال – مجيد السامرائي

في عمان وقبلها في الجزائركنت اظن ان الناس هنا اكثر العرب التصاقا بالهاتف الجوال .. باسم فرات (أصدر 15 كتابا وواجه الموت على الجبال.. من هيروشيما إلى منابع النيل الأزرق).الرحالة انتبه الى ملاحظة مني في اول زبارة له الى الاردن: في كل تاكسي تجلس الى الخلف محجبة تضع الهاتف لصق اذنها. مرت لمة خياله. اقصد سربا من التكاسي صفق هو : بشرفي صح سادونها ضمن انطباعاتي عن عمان، انا لااثق بالانطباعات الارقام الدليل الفصل.وفق تحليل تلوي اثبت دارسون كنديون ان السعودية ثم الصين تليها ماليزيا حققت اعلى معدلات الادمان على التعاطي مع الهواتف الذكية فيما يتعلق باضطرابات الحياة اليومية واعراض الانسحاب … الاقل عالميا المانيا ثم فرنسا .. يقدم الموقع توصيات للاشخاص الذين يتطلعون الى تقليل وقت استخدام الشاشة والاطلاع على انشطة بديلة واكثر صحة.

قال لي صاحب دكانة لبيع الشاي ان العامل السوداني صاحب القامة المبالغ في طولها يتقاضي عن كل ساعة يلوح بها بصينية للمارين في الشارع الذي اقيم فيه يتقاضى دينارا واحدا يحصل مني كل يوم على 10 منها لكنه دائم التحديق في الهاتف الجوال يلوح دون انتباه .. قد لاتجده لاحقا . ومازلت ابحث عن (هجرنا المصاحف وابنلينا بالهواتف،فاللهم ردنا اليك ردا جميلا).

هل كنا اسعد من دونه ؟ هل هو معين ام مهين ؟ من الاخر يأتيني رد انتقيه كأنموذج عقلاني : يوجد المصحف كاملا على الهاتف صور للقراءة وصوت للأستماع .. الخلل في من يستعمل الهاتف لا في الهاتف.

نشرت الجهات القضائية العراقية، إحصائية عن عدد حالات الطلاق في البلاد خلال كانون الثاني الماضي، وصلت لنحو 7 آلاف حالة طلاق، بواقع 10 حالات كل ساعة تقريبا.انه منشغل عني طوال الوقت بالهاتف النقال يدعي انه يؤلف كتابا برقم قياسي من الصفحات لايفارقه الهاتف حتى في الحمام.. مرتي حردانه (زعلانه) عند دار اهلها يقول لي صاحبي الاردني والسبب هذا (ثم يرميه على الارض ويدوسه فيتحول الى شظايا).

في طريقي لشقتي اصغي الى سائق التاكسي الذي يستمع الي بدقة وانا ادله على الطريق دون هداية تطبيق الكتروني ،السائق يحكي على الموبايل لواحد (قصة بنت قربت تعنس وكبرت في العمر واجاها عريس وكان العريس سكرجي والكل حكالها انه سكرجي ومش كويس وهي صممت الا تتزوجه وتزوجته وظل يسكر كل يوم وهي تصلي وملتزمة وصبرت على الحياة معه مع انه ما كان لا يضربها بس كان عيبه انه سكرجي تطرب لصوته وهو يغني بشكل كويس وكان لما يسمع الاذان يصير يعيط لغاية ما الله هداه وبطل يشرب وصار يصلي وصار مؤذن في الجامع).

كنت انتظر دوري عند صديق من الاطباء سمعته جادا غير هازل يقول لمن هو قبلي : لاتصدق ان الحذاء يتوسع عند المشي خذ لك رقما اكبر،تتخلص من الصداع ،ألام الرقبة هذه سهله ثم رحت اسمع منه( يسمونها متلازمة الرقبة النصية ، سببها العادات الخاطئة يؤدي الجلوس لساعات متتالية أمام الكمبيوتر، إلى الإصابة بالرقبة النصية، لأن بُعد الشاشة عن العينين يدفعك إلى إمالة الرأس للأمام، لتحسين جودة الرؤية، خاصةً إذا كنت تعاني من ضعف النظر.واستخدام الهاتف المحمول، من العادات الخاطئة أيضًا المسببة للرقبة النصية، بالإضافة إلى قيادة السيارة لفترات طويلة).

هل كنا قبل عصر الرقمنه والعلمنه اسعد الان؟

رد منتقى : نعم كنا أسعد قبل ظهور الهواتف المتطورة المتلوثة بشبكة الإنترنت، معين ومهين حسب الاستخدام ولكنه يسبب الإدمان وأي إدمان يستهدف الدماغ بصورة مباشرة ونتائجه كارثية على المدى البعيد وخصوصاً بالنسبة للأطفال وهذا واقع ملموس للأسف تغير سلوك أطفالنا بشكل كبير، فقد غيرت طباع البشر وسرقت أعمارهم وأضعفت أبصارهم وبصيرتهم.ليتنا بقينا على الطابوكة وأخوته.

خلصت سوالفنا سوف يأتيكم نص لايروق حتى لرقية ، رساله على هاتفي (كابتن السيارة بانتظارك، اليوم ارتفاع في درجات الحرارة تجنب ضربة الشمس . المبلغ المطلوب دفعه دينار ونصف . عليك تقييم الرحلة في ختامها).