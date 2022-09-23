ما قصّر القيصر في شيء – مجيد السامرائي

سيتولاني الاقارب قبل الاباعد بالنقد ذلك انهم يظنون اني اطرح ذاتي محاميا منافحا عن كاظم الساهر . وهو الذي اخذ من معاني اسمه انه يكظم غيضه ويفصح عن حبه ثم يلوذ بالصمت الجميل تأسيا عن جميع منتقديه من النجوم الارضيين ومن سبقوه الى فضاءات ابعد .

الساهر وفق ماصرح لي عبر اطول حوار في التأريخ لايقرب كل مانهى الله عنه . ثم انه زورا سمى نفسه الساهر (ثمة اثنان قالا نحن من اطلق الاسم عادل الهاشمي وجمال محمد).

واذا قال لك كاظم انه قليل الاكل يكتفي ببياض البيض فصدقه فقد ينطبق عليه ماتردده سميرة توفيق :

بيت الشعر يلقوني .. بيت الشعر يلقوني، ع ولدكم دلوني .. بالليل يادادا بالليل ..لا باكل ولا بشرب .. لا باكل ولا بشرب، بس بطلع بعيوني .. بالليل يادادا بالليل

وهو كائن نهاري ينام قبل الساعة الحادية عشر ليلا . متقشف بطعامه يحن في كل مقابلة الى المحروك اصبعه ذكرها لي لاول مرة وهي (المثرودة ) وفق مانعرفه بسامراء التي ينتسب – ويحاول غيره ان يكذب – انتماءه اليها ، وانا مطلع على هوية الاحوال المدنية وفق لقبه اولا ثم اسمه الثلاثي .

هو قال وكرر وظل يكرر مواقف تستدعيها لوزام الشهرة الفائقة عن حدها من التخفي والتقنع والتستر ويرى في الكمامة في عهد الكورونا الزاهر رحمة مع ان مشيته مفضوحة ومكشوفة فهو متهرب من صدمة الجمهور الذي يظهر له الحب الذي فيه ابتكارات نسويه خارجة عن نطاق التصديق . ..

قطعا كل منازله في الارض تحوي اكثر من غرفة وان صار يعيش عزلة تفوق ماكان يفعله غابريال غارسيا ماركيز الذي بعزلته نال نوبل .

انه محتجب عن الناس وان كان قد غنى من كلمات شوقي :

مال وأحتجب وأدعى الغضب، ليت هاجري يشرح السبب، عتبه رضى ليته عتب، علّ بيننا واشياً كذب ، بين عينه والمها نسب .. يا سيدي، ماء خده شف عن لهب .. يا عيني، بات متعباً همه اللعب ، ذقت صده غير محتسب.

ورغم انه يردد : دوما اصدقائي اصدقائي لكنه كشف لي عن بعضهم من الكورال

ويظن الناس ان حوار ثانيا معه سهل ميسور مع انه (صديقي وابن عم) من قبل لم يتقاضى مني قرشا اردنيا واحدا يوم حاورته عام 2007 بعمان وحلال عليه ما أخذ من منى الشاذلي يكتب لي صديق قبل طلوع الفجر :

ايها اللبيب عليك ان تذكر من أخذ غيره .!

سيقـــــــرأ هــــــــــذا النــــــص كثيــــــــــــرون ممن يتربصون بالقيصر ولن يقصروا وسوف يقتــــــطعون مايرون مناسبا لللاستئساد علي والتنمر مني !