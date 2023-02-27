ما قاله الرئيس عبد الرحمن لشاه إيران

بيروت – محسن حسين

هذه الصور تعود الى شهر اذار عام 1967 عندما قام الرئيس عبد الرحمن عارف بزيارته التاريخية لايران بدعوة من شاه ايران محمد رضا بهلوي.

كشاهد على تلك الزيارة بحكم عملي الصحفي اذ كنت بين الذين رافقوه اذكر هنا ان الرئيس استقبل استقبالا مدهشا ابتداء من العربة الملكية التي اخترقت شوارع طهران تحمل عارف والشاه الى الحفلات الرسمية وتبادل الاوسمة والمباحثات بينهما.وكانت الزيارة ناجحة وطدت العلاقات بين البلدين الجارين على اساس المصالح بينهما واحترام سيادتهما.

وفي حينه تسربت انباء غير رسمية عن مباحثات الرئيس مع الشاه اشارت الى ان الشاه طلب من الرئيس إدخال تعديلات على حدود المناطق البحرية بين البلدين عند مقتربات شط العرب.

وحسب ما تسرب من المباحثات رفض الرئيس طلب الشاه رفضا قاطعا قائلا ما معناه أرض العراق ومياهه وحدوده ليست عقاراً مسجلا باسمي، ولا ملكا صرفاً لعائلتي أنها ملك الشعب العراقي ، ولا يمكن لي ولغيري التفريط بها.