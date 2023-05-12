ما قالته حُذام – شلال عنوز
زمن يباس
يفترس
خضرة الفصول
يأكل
ترانيم الصحو
ينهش بأنيابه
خاصرة الربيع
يمحق
ضوء البشارات
بأفواه
المداخن
في أرض
جُرُز
تترمّل الأمنيات
على زفير خيباته
تتناسل…
أخاديد الموت
في زواياه الحادة
تنذرف الحَيرة
باكية
في قلب الهجير
تُلملمُ…
شتات تشرذمها
ترتدي …
حر القيظ
في مدن العطش
وسخام الخطيئة
منتظرة عودة ( غودو(
أجهدتها
مطارق الانتظار
ممدّدة على
سرير الندم
في عرصات
اليُتم
تنفثُ..
آهاتِ الحسرة
مشدوهةً
بنزف المأساة
مثخنة
بلوعة المحنة
في فسطاط الأسر
وسربال الحرمان
)هدهد سليمان) لم يأت
ما هنالك من خبر
)سبأ) غارقة
في أتون
مواسير القحط
الصوتُ مبتلعٌ
في لُجج
الضياع
والآمال مبعثرة
على مُجسّرات
وحل التيه
لم يُنكَّر
عرش (بلقيس) بعد
)آصف)
يرتدّ طرفه
ضائعا
في شساعة المدى
أتعبه الجري
في جزر الفقد
ولهفة الغياب
حيث لا غائب يعود
من رحلة قسرية
شاء الوقت
أن تكون
بلا وداع
…
في زمن يباس
جفَّ شجر الغناء
احترق نسغ القصيد
ماتت تلاحين
الناي
لم يُسمع عزف (أورفيوس(
غادرت البلابل
أعشاشها
فلا تغريد
على شرفات البوح
سوى نعيق الغراب
)يوريديس) عادت مستاءةً
لعالمها السفلي
تلعن تجمهر الرذيلة
تحت ظِلال
الضَلالات
والنُصب الدمى
في أوكار الغباء
وأصقاع السحت
لم تطق
يباس هذا العالم
لم تكترث
بموسيقا الاغريق
والطبل الجنائزي
في ميادين
البغال النافقة
هذا ما روته (حُذام (
ولقولها بقيّة…
حيث يتمدّد السواد
في أصقاع الرحيل
ينمو الأرق
على أجفان الحقب
تتمدّد المتاهات
مرعبة
تحرث وجه الحقيقة
ليس هنالك
من أثر يقول:
مرّ الضوء من هنا
الدروب
جرفتها
أعاصيرهمجية
العَتمة
ضاع على مساربها
هديل اليمام
اختفت من سماواتها
غمامات الهطول
فتفاقم صخب الجدب
متلذّذاً بلوعة الظمأ
سرق بوصلتها
قُطّاع الطرق
وانتهك حرمتها
لصوص متمرّسون
في السكك الموبوءة
تقف كسيرا
بين الحين والآخر
لتطمئنّ
أنك مازلت حيّا
فتشكر السماء
حالما
بمعجزة تولد
ناسياً أنك
في زمن
عقيم
…
في ليلة غجرية
الهوَس
عارية الحكايا
تنوء بها
سرادق الضجيج
تحوصلت جيوبها
بتذاكر العابرين
هويات مزوّرة
أختام للبيع
جوازات سفر وهمية
بشرٌ للبيع
وتآمر بشع
مخالب ذئاب
تنخر في
رئة الوطن
المجلس الموقر
سوق تباع
فيه الضمائر
و(ابن زياد) منهمك
باغتيال الصباح
ولا صباح
الكل نيام
ولا من فارس
يقبّل جيد الشمس
قبل الغروب