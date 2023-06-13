ما علاقة الموازنة بالجامعات الأهلية؟ – حبيب عبد

حبيب عبد

ما هو الربط ؟

ماهي العلاقة ؟

الموازنة ماعلاقتها بفتح دراسات عليا بالجامعات الاهلية ؟ وهي منظمة بقانون خاص..المادة التاسعة من قانون التعليم الاهلي

رقـم 25 لسـنة 2016

المادة ـــ9ـــ للوزارة الموافقة على استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او معهد وذلك بعد توافر المتطلبات المادية والعلمية والجودة للاختصاصات النادرة وحسب حاجة البلد.

أنا شخصيا مع هذا الاجراء بالقانون اعلاه واتمنى ان يشمل حتى الجامعات الحكومية بدل ان يذهب العراقي الى لبنان وايران ومصر وسوريا.

يحصل على شهادة من دكاكين باسم الجامعات

يقوم العراق بإلغاء الاعتراف بهذه الجامعات وفتح دراسات داخل العراق بدون شرط التنافس والعمر والمعدل سوف ينهي هذه الاحجية.

استغرب من بقاء ملف فتح الدراسات العليا في هذه الدول رغم كم الفضائح والانتهاكات للدارسين العراقيين.

وهذا يوضح كم الضغط للابقاء على الاعتراف بهذه الجامعات والا لو الغى العراق الاعتراف بها تعزل تماما

على ان لا يترتب الحصول على الشهادة العليا اي اثر مالي على الدولة باستثناء الخدمة الجامعية فقط .

انتهى زمن الاجر الثابت بكل العالم

اليوم الراتب على الساعات حتى الموظف ينتج وهو يطالب بساعات اضافية.

ثم ما علاقة الشهادة والدكتوراه بزيادة الراتب ؟

يعني موظف بدائرة ماء اخذ دكتوراه

ماذا سوف يضيف على الدائرة حتى اضاعف راتبه ؟

هذه المخصصات كانت حصرية بالخدمة الجامعية فقط .

تريد انتاجية لا تعطي راتبا مقطوعا

لان الموظف يحسب ايام حتى يقبض ( اشخط يومك )

لكن في ظل بقاء الراتب المقطوع وزيادته مرتبطة بالشهادات وامور لا علاقة لها بالإنتاجية مثل الزوجية والاطفال سيبقى الموظف لا يقدم كل ماي ملك من امكانيات .