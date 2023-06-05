ما دور الشوكولا في مكافحة التغير المناخي؟

هامبورغ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬داخل‭ ‬مصنع‭ ‬من‭ ‬الطوب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هامبورغ‭ ‬الساحلية‭ ‬الألمانية،‭ ‬يُنتَج‭ ‬من‭ ‬قشور‭ ‬حبوب‭ ‬الكاكاو‭ ‬مسحوق‭ ‬أسود‭ ‬يتسم‭ ‬بقدرة‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

تُنتج‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ “‬الفحم‭ ‬الحيوي‭” (‬بايوشار‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسخين‭ ‬قشور‭ ‬الكاكاو‭ ‬على‭ ‬600‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬داخل‭ ‬غرفة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الأكسجين‭.‬

تقوم‭ ‬العملية‭ ‬بحبس‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬المنتج‭ ‬النهائي‭ ‬كسماد‭ ‬أو‭ ‬لإنتاج‭ ‬الخرسانة‭ “‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭”. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مجال‭ ‬تصنيع‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭ ‬ناشئاً،‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬طريقة‭ ‬مبتكرة‭ ‬لإزالة‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي،‭ ‬بحسب‭ ‬الخبراء‭.‬

وتشير‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬لالتقاط‭ ‬2،6‭ ‬مليار‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬الذي‭ ‬ينتجه‭ ‬البشر‭ ‬سنوياً‭. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬تحديات‭. ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬يقول الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ “‬سيركلر‭ ‬كاربون‭” ‬بيك‭ ‬ستينلوند‭ ‬من‭ ‬مصنع‭ ‬إنتاج‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭ “‬نحن‭ ‬نعكس‭ ‬دورة‭ ‬الكربون‭”. ‬يتسلم‭ ‬المصنع‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المصانع‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬قشور‭ ‬الكاكاو‭ ‬المستعملة‭ ‬من‭ ‬مصنع‭ ‬شوكولا‭ ‬مجاور‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الأنابيب‭ ‬الرمادية‭.‬

ويحبس‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬القشور،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬لأي‭ ‬نبتة‭ ‬أخرى‭.‬

ولو‭ ‬أُتلفت‭ ‬قشور‭ ‬الكاكاو‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تجري‭ ‬العادة،‭ ‬لنجم‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬تحللها‭ ‬انبعاث‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭.‬

لكن‭ ‬بدل‭ ‬ذلك،‭ ‬يُحبس‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭ ‬لقرون‭ ‬عدة،‭ ‬بحسب‭ ‬عالم‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬أوني‭ ‬لا‭ ‬سال‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬دافيد‭ ‬أوبن‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬طناً‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي،‭ ‬يخزّن‭ “‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬2،5‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬اكسيد‭ ‬الكربون‭”.‬

سبق‭ ‬للسكان‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬الأميركيتين‭ ‬أن‭ ‬استخدموا‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭ ‬كسماد‭ ‬قبل‭ ‬إعادة‭ ‬اكتشافه‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬علماء‭ ‬كانوا‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬أراض‭ ‬خصبة‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬الأمازون‭.‬

ويساهم‭ ‬تركيب‭ ‬المادة‭ ‬المذهل‭ ‬الشبيه‭ ‬بالاسفنج‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاج‭ ‬المحاصيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زيادة‭ ‬امتصاص‭ ‬التربة‭ ‬للماء‭ ‬والمغذيات‭. ‬والمصنع‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭ ‬محاط‭ ‬برائحة‭ ‬الشوكولا‭ ‬ودافئ‭ ‬نتيجة‭ ‬الحرارة‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬الأنابيب‭.‬

ويوضَع‭ ‬المنتج‭ ‬النهائي‭ ‬داخل‭ ‬أكياس‭ ‬بيضاء‭ ‬لبيعها‭ ‬للمزارعين‭ ‬المحليين‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حبيبات‭.‬

ويعرب‭ ‬المزارع‭ ‬سيلفيو‭ ‬شميت‭ (‬45‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬البطاطا‭ ‬قرب‭ ‬بريمن‭ ‬غرب‭ ‬هامبورغ‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‮ ‬على‭ “‬توفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬والمياه‭” ‬لتربة‭ ‬أرضه‭ ‬الرملية‭.‬

وينجم‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬الإنتاج‭ ‬المُسماة‭ ‬بالتحلل‭ ‬الحراري،‭ ‬كمية‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الحيوي‭ ‬يُعاد‭ ‬بيعها‭ ‬إلى‭ ‬مصنع‭ ‬مجاور‭. ‬وفي‭ ‬الإجمال،‭ ‬ينتج‭ ‬المصنع‭ ‬سنوياً‭ ‬3500‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭ ‬و‭”‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬ميغاواط‭ ‬في‭ ‬الساعة‭” ‬من‭ ‬الغاز،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬قشور‭ ‬الكاكاو‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬طريقة‭ ‬الإنتاج‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬ترغب‭ ‬فيه‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي‭.‬

ويقول‭ ‬أوبن‭ “‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬يخزّن‭ ‬النظام‭ ‬كمية‭ ‬كربون‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬ينتج،‭ ‬ينبغي‭ ‬إنجاز‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬محلياً‭ ‬مع‭ ‬التنقل‭ ‬لمسافات‭ ‬قصيرة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عدم‭ ‬التنقل،‭ ‬وإلّا‭ ‬فلا‭ ‬جدوى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬العملية‭”.‬

ولا‭ ‬تتكيّف‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬التربة‭ ‬جيداً‭ ‬مع‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭. ‬ويشير‭ ‬اوبن‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬السماد‭ “‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬فاعلية‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المناخات‭ ‬الاستوائية‭” ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬الخام‭ ‬لإنتاجه‭ ‬ليست‭ ‬متوفرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭.‬

ويلفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التكلفة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬باهظة‭ ‬إذ‭ ‬تبلغ‭ “‬نحو‭ ‬1070‭ ‬دولاراً‭ ‬للطن‭ ‬الواحد،‭ ‬وهو‭ ‬سعر‭ ‬مرتفع‭ ‬للمزارعين‭”.‬

وللاستفادة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المسحوق‭ ‬الأسود،‭ ‬يشدد‭ ‬أوبن‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬استخدامات‭ ‬أخرى‭ ‬له،‭ ‬كالاستعانة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭ ‬مثلاً‭ ‬لإنتاج‭ ‬خرسانة‭ “‬صديقة‭ ‬للبيئة‭”.‬

وبهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح،‭ ‬توصلت‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬للفحم‭ ‬الحيوي‭ ‬إلى‭ ‬فكرة‭ ‬تتمثل‭ ‬ببيع‭ ‬شهادات‭ ‬كربون‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬في‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنتاج‭ ‬كمية‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭.‬

ومع‭ ‬إدراج‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬شهادات‭ ‬الكربون‭ ‬الأوروبية‭ ‬شديدة‭ ‬التنظيم،‭ “‬يشهد‭ ‬القطاع‭ ‬نمواً‭ ‬مطرداً‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ستينلوند‭. ‬وتتطلع‭ ‬شركته‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬جديدة‭ ‬لإنتاج‭ ‬كميات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭.‬

تتزايد‭ ‬المشاريع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإنتاج‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭. ‬وبحسب‭ ‬اتحاد‭ ‬انتاج‭ ‬الفحم‭ ‬الحيوي،‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يتضاعف‭ ‬الإنتاج‭ ‬تقريباً‭ ‬إلى‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬2022‭.‬