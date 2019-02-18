ما بين القيادة والرئاسة – فريد حسن

الرئاسة شيء وان يكون الرئيس قائدا شيء اخر وقادني الى هذا الموضوع ما عاناه بلدنا من انعدام القيادة والتي تؤكد الدراسات والبحوث النفسية بأن القائد عنوان بارز ودوره يتعدى مهام الرئاسة فبالامكان ان ترأس جلسة ولكن الفن يقتضي كيفية ادارتها والكاريزما التي تحملها ليس بصفة التخويف او التزمت بالرأي أو الدكتاتورية في التصرف وانما في ايجاد السبيل التي تديم العلاقة بينك وبين من هم معك او بمعيتك وهنا تبرز القيمة المعنوية والاعتبارية للقيادة التي هي فن الممكنات والتصرف المسؤول في وقته وعدم الانصياع الى الاتجاهات او الارتباطات الحزبية او العقائدية او الطائفية لان القائد الفعلي هو من يستند الى قيم المجتمع برمته تاركا الاهواء والاتجاهات والاجتهادات غير الوطنية جانبا وعليه ان يتعامل بصدق وطني وبروح الجماعة من اجل العامة وان كانت فيها بعض مما لايعجب الاخرين. ان القائد هو من يتحمل صياغة القرارات والاشراف المباشر على تنفيذها هذا عندما يكون مستقلا بشأنه ويقدم مصلحة شعبه على المصالح الفئوية الضيقة . والسؤال هل انجبت الحكومات التي تشكلت منذ عام الاحتلال قائدا بالمواصفات الوطنية واذا كانت الاجابات بنعم فما الذي جناه الشعب من تلكم القيادات غير الدمار والجوع والحرمان وانعدام الخدمات واحلال ميليشيات محل الجيش والشرطة النظاميين؟ وهل اسهمت القيادات في الحد من سرقة الاموال العامة وهل قدمت السراق الى المحاكم الاصولية وهل دققت في العقود الوهمية التي كلفت العراق المليارات وهل فكرت القيادات في بناء المعامل والمصانع والمدارس واعادة التعليم الى عهدها السابق؟ وان تتوسع في بناء المدارس لتكون الدراسة في المدارس الحكومية والغاء المدارس الاهلية التي تنخر جيوب المواطن والابناء لم يزلوا جهلة بالعلم والثقافة؟. وهل قدمت القيادات مشاريع للارتقاء بالزراعة والصناعة والتصنيع بدلا من الاعتماد على الاستيراد ونهب الاموال وبالعملة الصعبة؟ وهل تعني القيادة ان نستورد الطماطة والخيار والفواكه من دول الجوار وبلدنا معروف عالميا ببلاد النهرين وبارضه الخصبة وهل القيادة ضربت بيد من حديد على المتجاوزين على بساتين النخيل وعلى العصابات والمافيات التي استملكت المدارس والاراضي الزراعية فحولتها الى اراض سكنية؟ وهل القيادة اوقفت نزيف اثارنا التي سرقت واصبحت في خزائن متاحف العالم بدون وجه حق؟. فلنعد الى تعريف القائد والقيادة ولنرى من مارسه خلال السنوات العجاف من بدء الاحتلال الى يومنا هذا .

وهل لدينا قائد؟ وبهذا يكون في العراق رئاسة ورئيس منوط به حماية الدستور وعندما يكون الدستور اعرج وملب لطموحات الاحزاب والطائفيين ومغيب فيه الشعب وان صلاحيات المحاصصة اكبر من كل الصلاحيات فماذا يعمل الرئيس ؟

اربيل