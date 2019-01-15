ما بعد داعش ما بين التقاعس والتخادم ؟ – كامل كريم الدليمي

أنتصرنا عسكرياً على قوى الظلام والظلالة (داعش ) الأرهابي ، وفشلنا في ان نحقق نصر على المستوى الخدمي والمجتمعي للمناطق التي تحولت الى ساحة عمليات عسكرية ضد داعش ، وفي الحسابات البسيطة لأي دولة تخوض معركة ضروس بحجم المعركة التي خاضها العراق والدول الساندة له ضد داعش كان من المفترض ان تساندها معركة اخرى هي معركة البناء والاعمار واعادة النازحين الى مناطقهم والبحث الجاد عن المغيبين والمختطفين واطلاق سراحهم كي لانعود لنخلق بيئة جديدة تعتبر حاضنة للارهاب بسبب الاهمال والتقاعس في اداء الحكومة بكل مؤسساتها لواجباتها الحقيقية . في قراءة سريعة للمشهد العراقي وما يرافقه من تسارع في الاحداث على المستوى المحلي والدولي كان لابد ان نتوقف على المعالجات ونتعلم عمق الجرح السابق الذي تعرضنا له بسبب اهمال الحكومة وسوء تعامل بعض الجهات الامنية مع المواطنين مما جعل اغلب المواطنين يستحسنون وجود قوى الارهاب على الدولة وكي لاتعاد المسرحية من جديد لابد ان نتوقف عند بعض النقاط المهمةخاصة ونحن على ابواب خطرين محدقين في البلد احدهما يهدد الامن الداخلي من خلال نشاط جديد لقوى الارهاب والاخر الصدام المرتقب بين الولايات المتحدة وايران وما يترتب على العراق من دور في ظل هذا الصدام !!! وبعد نزيف دام 5 سنوات ؛ نرى ان كل الاسباب التي جعلت داعش تخلق وتتمدد عادت نفسها بقوة بل وزادت ، حيث صنفت الحكومة العراقية رسمياً (22 ) بلدة ومدينة على انها منكوبة ، ووفقا” للقانون الدولي والانساني انها لم تعد صالحة للسكن البشري وعلية « يجب» واكرر «يجب » ان يكون جهد الدولة الحكومي والمجتمعي ومنظمات الامم المتحدة وطلب المساعدة من دول العالم لأعادة الحياة والخدمات وترميم واعادة تعويض الانسان الذي فشلت الحكومة في حمايته ولم تعوضه وتساعده في اعادة اعمار بيته واملاكه وارزاقه ضاربةً بعرض الحائط النظر الى وضعه المأساوي في مجال الصحة والتعليم و الخدمات . ولعل من المفيد التذكير ؛ ان اهالي المناطق التي أتهمت بكونها حواضن للأرهاب يتنقلون بين المسؤولين والسجون والمستشفيات يبحثون عن بصيص أمل لمعرفة مصير ابنائهم المغيبين والمختطفين وبلا جدوى بينما الكثير من الدواعش عادوا الى مناطقهم بحجة انهم كانوا مصادر سرية مزوعة في تنظيم داعش وهذا خارج السياقات الاستخبارية والمنطق ؟ الحل الامني مطلوب والحل الخدمي أيضا” مطلوب ، أضافة الى الحلول السياسية التي اصبحت تُشكل سبب البلاء لانها دائماً تعطي صور عدم التوافق وينعكس ذلك سلبا” على الشارع العراقي وتأجج الصراعات ، وبالتالي تضر بأمن المواطن بأعتباره الركن الأساسي في المجتمع وللحفاظ على كرامته وعدم التهاون في تحقيق كل مامن شأنه اعادة ارتباط المواطن بالدولة.

هل نجحت الحكومة بذلك ؛ الجواب كلا !!! وبالعودة لقرارات الحكومة السابقة ، فقد حدد مجلس الوزراء موعد إجراء الانتخابات_البرلمانية في 15 أيار/مايو 2018 ? ووضع التزامات على الحكومة نفسها ب : “تتولى الحكومة الاتحادية توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين إلى مناطقهم ، وإن يكون التصويت إلكترونياً ، مشترطة ألا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة” . فهل نفذت الحكومة السابقة قرارها؛ الجواب كلا ؟ والشواهد لم يتم اعادة النازحين لحد الان واجريت الانتخابات على حين غرة واستخدمت ورقة النازحين لصالح المتسلطين مما زاد الطين بله ، ومع كل الأسف اخفقت الحكومة في تحقيق ذلك أيضا” ، وفشلت الحكومة في تنفيذ قراراتها أمام قوة الاحزاب التي طغت على قوة الحكومة ، وان تعيد النازحين لديارهم و تجري انتخابات بشكل شفاف وان تتابع ملفات المغيبين والمخطوفين وان تعيد بناء المناطق المدمرة وملفات بالعشرات تشكل اللبنة الاساسية لأستعادة كرامة المواطن واعادة احياء روح الأمل في نفسه بامكانية اعادة اعمار وطنه الصغير -داره- كي يأمن على اعادة بنا وطنه الكبير – بلده – !!! ومابين التقاعس في اداء الخدمة وبين التنافس للاستيلاء على المكاسب والسلطة والذي اعدهُ تخادم لقوى الظلام ضاع المواطن ولاتترجوا منه موقفاً بأسم الوطن والمواطنة .