ما بعد الفجيرة ليس ما قبلها – جاسم مراد

ثمة شخصيات واطراف وجماعات ، مهووسة الظن بان إذا ماندلعت الحرب الامريكية الايرانية ، يمكنها أن تنهي ايران ، أو تسقط قدرتها الجغرافية والمكانية في المنطقة ، وبذلك يتحول الصغير الى كبير ، وتصبح مناهج التدريس تضع في اولويات سطورها ، بأن السيد ترامب المحب للمال ، هو الغائب الحاضر في كل المجالس والدوواين بالمنطقة والعالم ، ويبدو هذا التفكير الصحي ، لم يقرأ التحولات الكبرى التي حدثت في العالم وفي محيط المنطقة بالذات . فبالنسبة لإيران التي تمتلك عمقا تاريخيا وثقافيا يمتد (لثمانية الاف) عام ليس من السهولة بمكان اسقاطها بالتهديد أو بالحرب، فهي تمتلك من القوة والاصرار على مواصلة الحرب كما تقتضيه مصلحتها ، ولها من القوى الساندة تمتد من حدود افغانستان حتى حدود روسيا الاتحادية ، ومن الخليج العربي حتى حدود لبنان وسوريا وفلسطين والعراق ، وهي دولة قد تمكنت من تطوير وتجذير قدراتها العسكرية بما يمكنها المطاولة. ثم حدث في العالم تطورات وجودية واقتصادية وعسكرية تضاهي إن لم تتفوق على الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءها ، فهناك الصين التي تقدر التحليلات والدراسات العالمية المرموقة بان العقدين القادمين ستصبح الاولى عالميا من حيث القدرات الاقتصادية الفائقة والتطوير الصناعي التسليحي والحجوم البشرية الهائلة التي تفوق المليار وثلمائة مليون نسمة ، وهناك روسيا الاتحادية التي تشكل القطب الثاني مقابل القطب الامريكي وهذه الدولة في تطور اقتصادي وتسليحي هائل رغم الحصارات . وبالتوازي مع ذلك هناك احلاف اقتصادية وبشرية وامنية عالمية مهمة مثل تحالف بريكس وشنغاهاي ، وهي بالضرورة املتها المصالح المشتركة في مواجهة التحديات الامريكية ، ومع كل ذلك فاوروبا وفي مقدمتها المانيا ليست مع الانفلاتات اللامنضبطة ، وهي مع الحلول للازمات ، فإذا كانت امريكا بوش قد جندت اثنان وثلاثون دولة في مهاجمة العراق ، الان كما تذكر التقارير الغربية ذاتها بان رحلة وزير الخارجية الامريكية مامبيو لاوربا بغية جذبها لصالح التحشدات الامريكية في الخليج واحتمالية شن الحرب ضد ايران قد فشلت ، فقد رفض الاوروبيون دعوات مابيو ، واكدت مسؤولة العلاقات الخارجية الاوربية من إن اوربا ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي مع ايران وضد اي عملية تصعيد في منطقة الخليج . وبغض النظر عن من نفذ الهجوم على بواخر ناقلات النفط في ميناء الفجير الاماراتي ، إذ كان ذلك يريد الدفع بالحرب بين امريكا وايران ، أو من اصدقاء ايران كما تخمن بعض الشخصيات والجهات الامريكية ومن معهم في جوقة اعلان الحرب وفي المقدمة بعض الشخصيات الامريكية أو الكيان الاسرائيلي أو بعض الاطراف في الساحة العربية التي لم تقدر وتحسب النتائج ، فأنه في كل الحالات لاالرئيس الامريكي ترامب يريد الحرب ولا ايران تريد الحرب ، ولعل نفي الرئيس الامريكي الاخبار التي تناقلت بان الرئيس ترامب وافق على ارسال مائة وعشرون الف جندي لمنطقة الخليج ، يؤكد ذلك بان مايجري من حشود الاساطيل الحربية في المياه هو ضغط سياسي اقرب منه من اعلان الحرب . لقد كشقت عملية البواخر في ميناء الفجيرة ، ايا كان القائم بذلك بان ليس هناك مأمن على الوجود الامريكي في تلك المنطقة ، فالجهات المنفذه عملت بدقة متناهية دون ان تجرح احدا أو اسالة برميل واحد من النفط بالمياه الخليجية ، وهذا مايؤكد بان عمل ذلك يمكنه ان يفعل اكثر . نقول وبحرص شديد على اهلنا في الخليج بان تهدئة النفوس ومحاصرة الضنون واللجؤ للحوار هو السبيل الامثل ، فلا الامريكان يخسرون مانخسره نحن العرب ، ولا الايرانيون يكضمون الغيظ على مايحصل ، وإنما شعوب منطقة الخليج بالتحديد ستكون هي الخاسرة مالا وبشرا ومنشئات ، فمن الضرورة حسابات الامور على اساس ماقبل عملية الفجيره يجب أن يكون مابعدها الحرص على الامن الوطني والقومي لمنطقتنا . ثم لابد من دراسة المواقف الامريكية قبل أن تزيد المواقف المتشنجة والراغبة بالحرب ، حيث اعلن الرئيس الامريكي الاسبوع الائت إنه لايريد من ايران سوى شرطا واحدا وهو عدم اللجوء للنووي ، أي انه اسقط احد عشر شرطا من الشروط التي اعلنها مامبيو وزير الخارجية على ايران وابقى شرط النووي وحده وطرح هاتفه لتلقي المكالمة من ايران لمعالجة وبحث هذا الشرط . إذا مامصلحة العرب بالذهاب مع الامريكان ، إن المصلحة الحقيقية هوضمان حقوق وامن واستقرار الامن الوطني والقومي للدول وعدم التدخل بشؤونها ، وهذا يحله منطق الحوار عبر الدبلوماسية الهادئة الهادفة.