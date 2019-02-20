ما أروع الحرية .. – حسين الصدر

-1-

مِنْ حِكَمِ الأمام عليّ بن ابي طالب عليه السلام :

(لا تكن عَبْدَ غَيْرِك وقد جعلكَ اللهُ حُرّا )

الحرية والعبودية صفتان متضادتان، تتيح الأولى لصاحبها أنْ يعتلي المقام الرفيع والمكانة المتميزة بين الناس، ويمشي مرفوع الرأس دون أنْ تكبله القيود والأغلال ، ودون أنْ يخشى من قِيلٍ او قال …

ويكتب سيرته باحرف من نور،

لا تستعبده الشهوات الزائفة والأهواء،

ولا يستعبده الشبق السلطوي ،

ولا يستعبده حب المال والثروة ،

ولا يستعبده الرؤساء ،وأصحاب النفوذ الاجتماعي …

ولا تدنس ثيابه أوضار المطامع الدنيوية،

ولن تُوقِعه في فخاخها مهما كانت الاغراءات ،

ولن تأسره الخرافات والاباطيل والأوهام، ومثل هذه الحرية لن تكون الاّ بالعبودية الصادقة لله حيث أنَّ العبودية لله تُحررُه مِنْ كل ألوان العبوديات الأخرى .

وأما العبودية لغير الله فهي الذُلُ بعينه ، وهي السقوط الفظيع في مستنقعات الهوى والرغائب ، فيملك الآخرون أمره ، ولا يملك من نفسه أمراً..!!

إنّ اللهاث وراء المنصب أو وراء الجاه ، أو وراء المال ، أو وراء المنافع والمصالح والامتيازات، يُوقع الانسان أسيراً في قبضة المتَحكِمِين الذين يتعاملون معه وكأنّه شيءٌ من أشيائهم فيسقطون شخصيتَه ، وهذا هو معنى العبودية المقيتة التي تسم أصحابها بالذل والهوان وما اجمل ما قيل :

تعصي الالهَ وأنتَ تُظهر حُبَّه

هذا لعمري في الفعالِ بديعُ

لو كان حُبّكَ صادقاً لأطعتَهُ

إنَّ المُحبَ لمن يُحبُّ مطيعُ

انّ الحر هو الذي يطيع ربه ويعصي هواه ،

أما الذي يطيع هواه ويعصي ربه فهو عبد لهواه

وكيف يدّعي الحبَّ مَنْ يرتع في العصيان ، ولا يكف عن طاعة الشيطان؟!

للأحرار طموحاتهم المشرُوعة – التي لاغبار عليها في كل المعايير والموازين –

وهم لا يتوسلون للوصول الى طموحاتهم المشروعة الاّ بالوسائل المشروعة .

وهنا مفترق الطرق بين الأحرار والعبيد

فالعبيد حتى اذا كانت طموحاتهم مشروعة فانهم يستبيحون للوصول اليها كلَّ الوسائل، فمن هنا تُشتري البطاقات الانتخابية ليفوزوا بمقعد نيابي مثلا..!

وتشترى الذممُ والاشخاص أيضا ،

ويُعمد الى عمليات التزوير دون ان يحجبهم عن ذلك ضمير نقيّ أو اي رادع آخر …

وهم لا يصنعون ذلك كله الا لأنهم عبيدٌ للجاه والمنصب …

انهم كالذباب المتساقط على أطباق الحلوى

وان الصفوة من الاحرار تُعرض عليهم المناصب أحيانا فيرفضون وباصرار ..!!

نعم

انّ الفارق بين من يبحث عنه الضوء ، وبين من يبحث عن الضوء لَعَظيِم

-4-

وجميل هنا أنْ نستذكر قولَ أميرِ الحكمة والبيان الامام علي بن ابي طالب (ع) الذي قال :

أحسنْ الى من شئت تكن أمَيرهُ، واحتج الى من شئت تكن أسيرَهُ ،واستغن عن من شئتَ تكون نظيرَه

-5-

العبيد مصبٌّ لتلقي أوامر أسيادهم ..،

وفي بعضها ما يقودهم الى الجحيم ،

انهم يَلِغون بكلّ ما يلغ به المغرورون ..

(وسيعلم الذين ظلموا ايّ منقلب ينقلبون)

انّ (عمر بن سعد ) قاد الجيش الاموي الذي قاتلَ ريحانةَ رسول الله الامام الحسين في كربلاء، في مقابل أنْ يحصل على امارة (الري) ومع ذلك فلم يحصل عليها ..

وباء بالعار في الدنيا والنار في الآخرة ، وأصبح مضرَب المثل في الخسران المبين.

بينما استطاع (الحر) بن يزيد الرياحي – الذي جعجع بالحسين – ان يكون حرّاً – كما سمته أمّه – حين نزع عن نفسه طوق العبودية للظالمين، وكتب بشهادته صك الخلود –رضوان الله عليه –

نعم لا مجد الاّ للاحرار الصامدين، وليس للعبيد الاّ التدحرج الى الهاوية مذمومِين مدحُورِين .

Husseinalsadr2011@yahoo.com