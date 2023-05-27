ما أحلى المعروف – حسين الصدر

-1-

قال الشاعر :

ولم كالمعروف أَمّا مذاقُه

فَحُلْوٌ وأمّا وَجْهُهُ فَجَمِيلُ

لا يعشق اصطناع المعروف الاّ الصادقون في شوقهم الى رضوان الله ومثوباتِهِ والى عظيم نَعِيمِهِ وجنّاته …

-2-

انّ كل عاشقِ للمعروف انما هو مشروع واعد لا يعتزم الاّ ادخال السرور على القلوب الحزينة والنفوس المكروبة ، بما يقدّمه لها من خدمات ومساعدات ويستشعر اللذة في قضاء الحاجات وتتجلى الطِيبة والانسانية فيه فضلاً عن عميق ايمانه .

-3-

الانانيون يحجبون عن انفسهم شَرَفَ اصطناعِ المعروف ، لأنهم هائمون بحب ذواتِهم ، ولا شان لهم بالآخرين .

وهذا هو الخسران الكبير .

-4-

وللمعروف شرائط لا يتم الاّ بها .

وقد عرّفنا الامام الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) بتلك الشرائط حينما قال :

( لا يتم المعروف الاّ بثلاث خصال :

تعجيله ،

وتصغيره ،

وستره “

ما قيمة المعروف اذا سَوَّفْتَ في أدائهِ حتى انقضى وقت الحاجة اليه ؟

انّ المبادرة اليه على نحو عاجل تجعله البلسم الشافي .

ثم أنّ تصغيره يُفْضي الى تكبيره في العيون، وتضخيمه يهبط به الى الدرك الأسفل.

وابقاء المعروف مستوراً عن الأخرين هو المطلوب أيضا تحاشيا لإحراجِ مَنْ أسدِيَ اليه المعروف وحفاظا على ماء وجهه .

ولقد أمتدح الشاعر مَنْ أسدى اليه معروفا وتناساه حتى كأنه لم يصدر منه فقال:

زاد معروفَك عندي عِظَمَاً

انّه عندكَ مستورٌ حقيرْ

تتناساهُ كأنْ لمْ تَأْتِهِ

وهو عند اللهِ مشهورٌ كبيرْ

ان ستره عن الناس لا يعني انه مستور عند الله ، فالله سبحانه هو العالم بما كان وبما هو كائن وبما يكون ولا يخفى عليه خافية وهو لاشك يجزل لصاحب المعروف الأجر والمثوبات .

واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة

-5-

هنيئا لمن زيّنَ المعروفُ صحائفَ أعماله .

ووفقنا الله وايّاكم الى أنْ نكونَ مِنْ أهلِهِ فصنائع المعروف هي الباقيات الصالحات.

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