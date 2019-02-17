ما‭ ‬هي‭ ‬الباغوز‭ ‬التي‭ ‬تعلق‭ ‬فيها‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬لداعش؟

الباغوز‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

تحول‭ ‬اسم‭ ‬الباغوز‭ ‬الى‭ ‬العنوان‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬العربية‭ ‬والعالمية‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباطه‭ ‬بالساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ . ‬تعلو‭ ‬عبارة‭ ‬«قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مرّت‭ ‬من‭ ‬هنا»‭ ‬بالخط‭ ‬الأسود‭ ‬العريض‭ ‬جدار‭ ‬بيت‭ ‬متواضع‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬السورية،‭ ‬حيث‭ ‬تطغى‭ ‬أشجار‭ ‬الرمان‭ ‬المزروعة‭ ‬في‭ ‬حقول‭ ‬منازلها‭ ‬والنخيل‭ ‬الذي‭ ‬يزين‭ ‬شوارعها،‭ ‬على‭ ‬الدمار‭ ‬فيها‭ ‬بعدما‭ ‬باتت‭ ‬بين‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها‭ ‬الملجأ‭ ‬الأخير‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭.‬

في‭ ‬شارع‭ ‬مليء‭ ‬بالحفر‭ ‬الضخمة‭ ‬وهياكل‭ ‬السيارات‭ ‬والشاحنات‭ ‬الصغيرة‭ ‬المتفحمة،‭ ‬ينتظر‭ ‬مقاتلون‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬انتهاء‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف،‭ ‬بينما‭ ‬يتردد‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬منهم‭ ‬دوي‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬يستهدف‭ ‬آخر‭ ‬نقاط‭ ‬الجهاديين‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬لا‭ ‬تتخطى‭ ‬نصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭.‬

وبعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬يؤخر‭ ‬تواجد‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬بقعة‭ ‬صغيرة‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬حسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬للمعركة‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬انتهاء‭ ‬«الخلافة‭ ‬الإسلامية»‭ ‬المزعومة‭. ‬من‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬مبنى‭ ‬سيطروا‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬يراقب‭ ‬المقاتل‭ ‬حمزة‭ ‬شدادي‭ ‬منطقة‭ ‬المعارك‭. ‬ويقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«يستهدفوننا‭ ‬ليلاً،‭ ‬وتندلع‭ ‬اشتباكات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهربوا‭ ‬مجدداً‭ ‬،‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نقترب‭ ‬بسبب‭ ‬المدنيين»‭. ‬ويؤكد‭ ‬قياديون‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬والتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬يستخدم‭ ‬المدنيين‭ ‬المحاصرين‭ ‬معه،‭ ‬وبينهم‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الجهاديين،‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬تأخير‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‭ ‬ضده‭.‬

لكن‭ ‬شدادي،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬سلاحه‭ ‬على‭ ‬كتفه‭ ‬ويمسك‭ ‬جهاز‭ ‬اتصال‭ ‬لاسلكيا‭ ‬في‭ ‬يده،‭ ‬يقول‭ ‬بثقة‭ ‬«أيام‭ ‬قليلة‭ ‬ونعلن‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬شرق‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬منطقة‭ ‬محررة‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬الإرهاب»‭.‬

في‭ ‬الأحياء‭ ‬التي‭ ‬طرد‭ ‬منها،‭ ‬تجري‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬عمليات‭ ‬تمشيط‭ ‬دقيقة‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬أنفاق‭ ‬وعناصر‭ ‬متوارين‭ ‬تاركين‭ ‬خلفهم‭ ‬مراكز‭ ‬فارغة‭ ‬وشعارات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ظاهرة‭ ‬على‭ ‬الجدران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شعار‭ ‬التنظيم‭ ‬الموجود‭ ‬على‭ ‬رايته‭ ‬السوداء‭.‬

في‭ ‬شارع‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬البلدة،‭ ‬يتمركز‭ ‬مقاتلون‭ ‬أمام‭ ‬المنازل‭ ‬مدججين‭ ‬بسلاحهم‭ ‬ويلف‭ ‬بعضهم‭ ‬الشال‭ ‬الكردي‭ ‬التقليدي‭ ‬المزركش‭ ‬بالورود‭ ‬على‭ ‬أعناقهم‭ ‬فوق‭ ‬زيهم‭ ‬العسكري‭. ‬يتسامرون‭ ‬حيناً‭ ‬ويلتفتون‭ ‬الى‭ ‬مصدر‭ ‬الصوت‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬ليس‭ ‬بعيدا‭. ‬دقائق‭ ‬ويتردد‭ ‬دوي‭ ‬ضربتين‭ ‬تشنهما‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬بعد‭ ‬تحليق‭ ‬كثيف‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬البلدة،‭ ‬ثم‭ ‬تتصاعد‭ ‬سحب‭ ‬الدخان‭ ‬الرمادي‭.‬

وعلى‭ ‬جدار‭ ‬قريب‭ ‬منهم‭ ‬رسم‭ ‬التنظيم‭ ‬سهماً‭ ‬مرفقاً‭ ‬بعبارة‭ ‬«نت‭ ‬الباغوز‭ ‬للنساء‭ ‬فقط»‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬مخصص‭ ‬للانترنت‭.‬

وتفتقر‭ ‬الأحياء‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لأي‭ ‬حركة‭ ‬إلا‭ ‬للمقاتلين‭ ‬ولسيارات‭ ‬عسكرية‭ ‬تمر‭ ‬مسرعة‭.‬

-»الباغوز‭ ‬تشكر‭ ‬زيارتكم»‭ ‬–

أمام‭ ‬المبنى،‭ ‬يتبادل‭ ‬ضيا‭ ‬حسكة،‭ ‬أحد‭ ‬مقاتلي‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬رفاقه‭ ‬ويسعيد‭ ‬معهم‭ ‬ذكرياته‭ ‬في‭ ‬الباغوز،‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬وتخسرها‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭.‬

يشير‭ ‬حسكة‭ ‬إلى‭ ‬أشجار‭ ‬رمان‭ ‬فتية‭ ‬اجتاحها‭ ‬اليباس‭ ‬لكن‭ ‬بعضها‭ ‬احتفظ‭ ‬بثمار‭ ‬تحول‭ ‬لونها‭ ‬من‭ ‬الأحمر‭ ‬القاني‭ ‬الى‭ ‬الأسود‭ ‬بفعل‭ ‬الصقيع،‭ ‬وقربها‭ ‬أشجار‭ ‬نخيل‭ ‬اصفرت‭ ‬أغصانها،‭ ‬وأخرى‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬منها‭ ‬سوى‭ ‬جذوعها‭.‬

ويقول‭ ‬المقاتل‭ ‬الأسمر،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬الثلاثينات‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬متبسماً‭ ‬«حين‭ ‬دخلنا‭ ‬إلى‭ ‬البلدة‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬كنا‭ ‬نصعد‭ ‬إلى‭ ‬أسطح‭ ‬المنازل‭ ‬ونقطف‭ ‬التمر‭ ‬والرمان‭ ‬بأيدينا»‭.‬

وإثر‭ ‬هجوم‭ ‬بدأته‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬تدعمها‭ ‬واشنطن،‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬لأسابيع‭ ‬عدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشن‭ ‬التنظيم‭ ‬هجوماً‭ ‬معاكساً‭ ‬ويتمكن‭ ‬من‭ ‬استعادتها،‭ ‬لتصبح‭ ‬اليوم‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬نهايته‭.‬

ويشير‭ ‬المقاتل‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬نظارتين‭ ‬طبيتين،‭ ‬إلى‭ ‬اختلاف‭ ‬المعركة‭ ‬اليوم‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬حينها‭. ‬ويقول‭ ‬«اليوم‭ ‬ضاقت‭ ‬المساحة‭ ‬بهم‭ ‬فاستشرسوا‭ ‬في‭ ‬قتالهم،‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬لم‭ ‬يقاوموا‭ ‬كثيراً‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬لديهم‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬ينسحبون‭ ‬إليها»‭.‬

وبات‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬اليوم‭ ‬وبفعل‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬ضخمة‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬أميركية‭ ‬محاصراً‭ ‬في‭ ‬بقعة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬نصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع،‭ ‬محاذية‭ ‬للحدود‭ ‬العراقية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬جيا‭ ‬فرات‭ ‬السبت‭.‬

وباتت‭ ‬أيام‭ ‬«الخلافة»‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرته‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬معدودة‭. ‬«في‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬جداً،‭ ‬لن‭ ‬يتجاوز‭ ‬أياماً،‭ ‬سنعلن‭ ‬رسمياً‭ ‬انتهاء‭ ‬وجود‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي»‭.‬

وبخلاف‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي،‭ ‬تتميز‭ ‬الباغوز‭ ‬التي‭ ‬ينساب‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‭ ‬قربها‭ ‬بطبيعة‭ ‬منازلها‭ ‬الشبيهة‭ ‬بقصور‭ ‬صغيرة‭ ‬أو‭ ‬منازل‭ ‬واسعة‭ ‬مكسوة‭ ‬بالحجر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يبرره‭ ‬حسكة‭ ‬ومقاتل‭ ‬آخر‭ ‬وقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ويتحدر‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬البوكمال‭ ‬المجاورة‭ ‬بـ»ثراء»‭ ‬أبنائها‭ ‬كونهم‭ ‬من‭ ‬المغتربين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭.‬

ويقول‭ ‬حسكة‭ ‬«أي‭ ‬منطقة‭ ‬تمر‭ ‬فيها‭ ‬المياه‭ ‬تكون‭ ‬جميلة‭ ‬لكن‭ ‬أينما‭ ‬حل‭ ‬داعش‭ ‬يحل‭ ‬الخراب‭ ‬معه»‭ ‬بينما‭ ‬يشيح‭ ‬بناظريه‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬ترابية‭ ‬رفعت‭ ‬لافتة‭ ‬خضراء‭ ‬عليها‭ ‬تحمل‭ ‬عبارة‭ ‬«بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬تشكر‭ ‬لكم‭ ‬زيارتكم»‭.‬