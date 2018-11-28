ما‭ ‬هي‭ ‬أسباب‭ ‬البطء‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا؟

بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬يدافع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بشراسة‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬تحت‭ ‬سيطرته‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬بمواجهة‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬تشنها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‭ ‬سيتطلب‭ ‬وقتاً‭ ‬لأسباب‭ ‬عدة،‭ ‬بحسب‭ ‬محللين،‭ ‬أبرزها‭ ‬تمرس‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬واستماتتهم‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬معاقلهم‭ ‬بعد‭ ‬انحسار‭ ‬نفوذهم،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬اعتماد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية،‭ ‬على‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬المنطقة‭ ‬عوضاً‭ ‬عن‭ ‬قوات‭ ‬النخبة‭ ‬فيها‭.‬

‭-‬‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬الجهاديون‭ ‬الذين‭ ‬يتحصّنون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجيب؟

يتحصن‭ ‬في‭ ‬الجيب‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭ ‬بمحاذاة‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬بحسب‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬وتعد‭ ‬هجين‭ ‬والسوسة‭ ‬والشعفة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬بلداته‭.‬

ويرجح‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬والعرب‭ ‬وبينهم،‭ ‬بحسب‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬قيادات‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬قادة‭ ‬التنظيم‭ ‬قد‭ ‬يكونان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العديدين‭ ‬‭(‬منهم‭)‬‭ ‬فرّوا‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬الباحث‭ ‬نيكولاس‭ ‬هيراس‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الأمن‭ ‬الأميركي‭ ‬الجديد‭ ‬‭(‬سنتر‭ ‬فور‭ ‬إيه‭ ‬نيو‭ ‬أميركان‭ ‬سيكيوريتي‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬مقراً،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬جيش‭ ‬صغير‭ ‬من‭ ‬مئات‭ ‬المقاتلين‭ ‬الذين‭ ‬جمعهم‭ ‬التنظيم،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬أفضل‭ ‬قناصته‮»‬‭.‬

‭-‬‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أسباب‭ ‬صمود‭ ‬التنظيم‭ ‬رغم‭ ‬الهجمات‭ ‬والغارات؟

يقاتل‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬بشراسة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الجيب‭ ‬الذي‭ ‬تحاصره‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬منذ‭ ‬أشهر،‭ ‬وتستهدفه‭ ‬غارات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬بوصفه‭ ‬آخر‭ ‬معاقله‭ ‬على‭ ‬الضفاف‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬الفرات‭.‬

ومُني‭ ‬التنظيم‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬بهزائم‭ ‬متلاحقة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬يسيطر‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬جيوب‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬وفي‭ ‬البادية‭ ‬السورية‭ ‬شرق‭ ‬حمص‭.‬

ويربط‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الجامعة‭ ‬الأوروبية‭ ‬تور‭ ‬هامينغ‭ ‬بين‭ ‬صمود‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجيب‭ ‬بكون‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬المقاتلين‭ ‬القدامى‭ ‬الذين‭ ‬يحاربون‭ ‬معه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬ولديهم‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صحراوية‮»‬‭.‬

ويدرك‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬وفق‭ ‬هامينغ،‭ ‬أنهم‭ ‬عاجلاً‭ ‬أم‭ ‬آجلاً‭ ‬‮«‬‭?‬يُقتلون‭ ‬جراء‭ ‬‭??‬رة‭ ‬أو‭ ‬سيعتقلون‭ ‬ويلقى‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬السجن‮»‬‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬التزامهم‭ ‬القتال‭ ‬ببسالة‭.‬

ويعتمد‭ ‬التنظيم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يشرح‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬على‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬النخبة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬المنتشرة‭ ‬بكثرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬محيطه‭ ‬لصدّ‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭. ‬ويقول‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬هؤلاء‭ ‬ما‭ ‬يخسرونه‮»‬‭.‬

ويتفوق‭ ‬التنظيم،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬ومحللين،‭ ‬بمعرفته‭ ‬بطبيعة‭ ‬المنطقة‭ ‬الجغرافية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المهاجمة‭.‬

ويشرح‭ ‬هامينغ‭ ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬يعرفون‭ ‬المنطقة‭ ‬جيداً‭ ‬كونهم‭ ‬ينشطون‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬صحراء‭ ‬وبلدات‭ ‬صغيرة‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جداً‭ ‬عزلها‮»‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بمدن‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الرقة،‭ ‬معقل‭ ‬التنظيم‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬جداً‭ ‬محاصرة‭ ‬مقاتليه‭.‬

‭-‬‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية؟

وفشلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭. ‬وقد‭ ‬شنّ‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬هجوماً‭ ‬واسعاً‭ ‬ضد‭ ‬مواقعها‭ ‬قرب‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬92‭ ‬عنصراً‭ ‬منها‭.‬

وكان‭ ‬التنظيم‭ ‬استغل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬عاصفة‭ ‬ترابية‭ ‬ليشن‭ ‬هجمات‭ ‬تمكن‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬الجيب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬أطلقتها‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬هجوم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬قتل‭ ‬452‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬و739‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

ويجمع‭ ‬المحللون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلاً،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬استغلال‭ ‬التنظيم‭ ‬للظروف‭ ‬المناخية‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬مضادة،‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬مساندة‭ ‬للعمليات‭ ‬البرية‭.‬

ويعدد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬كينو‭ ‬غابريال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬صعوبات‭ ‬عدة‭ ‬تؤخر‭ ‬حسم‭ ‬المعركة،‭ ‬أبرزها‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬سوء‭ ‬الاحوال‭ ‬الجوية‭.. ‬التكتيكات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬والدفاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمليات‭ ‬الهجومية‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬يقود‭ ‬داعش‭ ‬قتالاً‭ ‬قاسياً‭ ‬وشرساً‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬منه‭ ‬للخلاص‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الحصار‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬الى‭ ‬استعماله‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬والسيارات‭ ‬المفخخة‭ ‬والمدنيين‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‮»‬‭.‬

ويؤكد‭ ‬غابريال‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬تستخدم‭ ‬كل‭ ‬قدراتها‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬خاصة‭ ‬وأسلحة‭ ‬ثقيلة‭ ‬والمجموعات‭ ‬العسكرية‭ ‬الموجودة‮»‬‭.‬

وتعتمد‭ ‬هذه‭ ‬القوات،‭ ‬وفق‭ ‬هيراس،‭ ‬على‭ ‬‮«‬مقاتلين‭ ‬عرب‭ ‬من‭ ‬القبائل‭ ‬لشن‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬حول‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬الى‭ ‬مصيّدة‭ ‬للموت‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬‮«‬يدركون‭ ‬ذلك‭ ‬جيداً‮»‬‭.‬

ويوضح‭ ‬‮«‬يريد‭ ‬هؤلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬المحليين‭ ‬أن‭ ‬يستفيدوا‭ ‬من‭ ‬علاقتهم‭ ‬بقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬يموتوا‭ ‬من‭ ‬أجلها‮»‬‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬القتال‭ ‬‮«‬بطيئاً‭ ‬ومضنياً‭ ‬ويرتب‭ ‬ضغوطاً‮»‬‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭.‬

ويرغم‭ ‬الصعوبات،‭ ‬يبدو‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬واثقاً‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬تواجد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الأخير‭ ‬غالبية‭ ‬موارده‭ ‬وأسلحته‭ ‬والهزائم‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬اللواء‭ ‬كريستوفر‭ ‬غيكا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬العملية،‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬لإحراز‭ ‬أي‭ ‬مكاسب‭ ‬بارزة‭ ‬او‭ ‬دائمة‮»‬‭.‬

وذكّر‭ ‬التحالف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التنظيم‭ ‬خسر‭ ‬معظم‭ ‬موارده‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬سابقاً‭ ‬لتوسيع‭ ‬نفوذه،‭ ‬وهو‭ ‬يعتمد‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬العبوات‭ ‬الناسفة‭ ‬وتجمعات‭ ‬المغاور‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بتأثير‭ ‬متهالك‮»‬‭.‬