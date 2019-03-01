ما‭ ‬مزايا‭ ‬شبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬التي‭ ‬تشعل‭ ‬تنافس‭ ‬شركات‭ ‬الهاتف؟

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

تسابق‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬بناها‭ ‬التحتية‭ ‬استعدادا‭ ‬لشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬بـ»5G»،‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مقدمة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬والقدرات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭. ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬الاتصالات‭ ‬المتنقلة،‭ ‬وتعد‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة‭ ‬وتغطية‭ ‬كبيرة‭ ‬للشبكات‭ ‬اللاسلكية‭. ‬وتصل‭ ‬السرعة‭ ‬الجديدة‭ ‬لهذه‭ ‬الشبكة‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬5‭ ‬غيغابت‭ ‬في‭ ‬الثانية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تبلغ‭ ‬فيه‭ ‬الكفاءة‭ ‬القصوى‭ ‬لشبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬ميغابت‭ ‬في‭ ‬الثانية‭.‬

كذلك‭ ‬تخفض‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬الثورية‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬الاستجابة‭ ‬عند‭ ‬نقر‭ ‬رابط‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أو‭ ‬تشغيل‭ ‬فيديو،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬ميلي‭ ‬ثانية،‭ ‬وهو‭ ‬الزمن‭ ‬الذي‭ ‬يستغرقه‭ ‬إرسال‭ ‬الطلب‭ ‬إلى‭ ‬الشبكة‭ ‬وتجاوبها‭ ‬والتحويل‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬المطلوب‭ ‬أو‭ ‬الموقع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬موقع‭ ‬CNET‭ ‬التقني‭. ‬

وتستخدم‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬طيفا‭ ‬فائق‭ ‬الترددات‭ ‬العالية‭ ‬بنطاق‭ ‬أقصر‭ ‬ولكن‭ ‬بقدرة‭ ‬أكبر‭ ‬لنقل‭ ‬بيانات‭ ‬ضخمة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وبجودة‭ ‬عالية‭. ‬مزايا‭ ‬الشبكة‭ ‬صممت‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬لربط‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬مقارنة‭ ‬بتلك‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬شبكات‭ ‬الخليوي‭ ‬التقليدية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنها‭ ‬تتيح‭ ‬تطبيق‭ ‬مفهوم‭ ‬«إنترنت‭ ‬الأشياء»‭ ‬بسهولة،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬أداة‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬أو‭ ‬الشارع‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬سيكون‭ ‬متصلا‭ ‬بالإنترنت‭. ‬وبفضل‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬السهولة‭ ‬بمكان‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬لتطبيقات‭ ‬عديدة‭ ‬مثل‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭ ‬والعمل‭ ‬واللعب‭ ‬في‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬والجراحة‭ ‬الطبية‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬والواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬والأتمتة‭ ‬الصناعية‭ ‬والسيارات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭.‬

كما‭ ‬تتبنى‭ ‬شبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬تقنيات‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬الحمل‭ ‬على‭ ‬الأجهزة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬حلا‭ ‬للمشكلات‭ ‬التي‭ ‬تستنزف‭ ‬الطاقة‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬نقطة‭ ‬الاتصال‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬جهاز‭ ‬المستخدم‭.‬