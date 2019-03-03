ما‭ ‬دلالة‭ ‬ظهور‭ ‬الوجه‭ ‬محمراً‭ ‬دائماً؟

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬الرابطة‭ ‬الألمانية‭ ‬لأطباء‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬إن‭ ‬لحُمرة‭ ‬الوجه‭ ‬المستمرة‭ ‬أسباب‭ ‬عدة،‭ ‬منها‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬مستحضرات‭ ‬العناية‭ ‬والتجميل،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الرابطة‭ ‬أن‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬مستحضرات‭ ‬العناية‭ ‬والتجميل‭ ‬تلحق‭ ‬ضرراً‭ ‬بوظيفة‭ ‬الحماية‭ ‬الطبيعية‭ ‬للبشرة،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬عرضةً‭ ‬للإصابة‭ ‬بالجروح‭ ‬والعدوى‭.‬

لذلك‭ ‬يجب‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬استعمال‭ ‬مستحضرات‭ ‬العناية‭ ‬والتجميل‭ ‬تماماً‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بتنظيف‭ ‬البشرة‭ ‬بالماء‭ ‬فقط‭.‬

ويُمكن‭ ‬استخدام‭ ‬مستحضرات‭ ‬العناية‭ ‬المحتوية‭ ‬على‭ ‬حمض‭ ‬الهيالورونيك‭ ‬أو‭ ‬نياسيناميد،‭ ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وظيفة‭ ‬الحماية‭ ‬الطبيعية‭ ‬للبشرة‭.‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬معرفة‭ ‬نوع‭ ‬البشرة،‭ ‬جافةً،‭ ‬أو‭ ‬دهنيةً،‭ ‬أو‭ ‬حساسية،‭ ‬واستخدام‭ ‬مستحضرات‭ ‬العناية‭ ‬والتجميل‭ ‬المتوافقة‭ ‬معها‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬احمرار‭ ‬الوجه،‭ ‬يجب‭ ‬استشارة‭ ‬طبيب‭ ‬أمراض‭ ‬جلدية،‭ ‬إذ‭ ‬يشير‭ ‬الاحمرار‭ ‬وقتها‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬جلدي‭ ‬مثل‭ ‬«الوردية»‭ ‬“Rosacea”‭.‬

وعند‭ ‬الإصابة‭ ‬بالوردية‭ ‬تتسع‭ ‬الأوردة‭ ‬الدموية‭ ‬الدقيقة،‭ ‬وتظهر‭ ‬الحمرة‭ ‬على‭ ‬الوجنات،‭ ‬والأنف،‭ ‬والجبين،‭ ‬والذقن‭.‬

ولا‭ ‬يُعرف‭ ‬سبب‭ ‬المرض‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ولكن‭ ‬الأطباء‭ ‬يرجحون‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬الجينات‭ ‬الوراثية‭ ‬أو‭ ‬التعرض‭ ‬المفرط‭ ‬لأشعة‭ ‬الشمس‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الأدوية،‭ ‬التي‭ ‬يصفها‭ ‬الطبيب،‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهة‭ ‬الوردية‭ ‬بتجنب‭ ‬العوامل،‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تفاقم‭ ‬المتاعب،‭ ‬مثل‭ ‬الأطعمة‭ ‬الحريفة،‭ ‬والمشروبات‭ ‬الساخنة،‭ ‬وأشعة‭ ‬الشمس،‭ ‬والتوتر‭ ‬النفسي‭.‬