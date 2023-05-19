ما‭ ‬بين‭ ‬سطور‭ ‬قمة‭ ‬جدة

فاتح عبدالسلام

كلمة‭ ‬ممثل‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬توحي‭ ‬بأنَّ‭ ‬المصالحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬السعودية‭ ‬ليست‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬أثر‭ ‬جوهري‭ ‬على‭ ‬انهاء‭ ‬حالة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وكأنّ‭ ‬المكسب‭ ‬الأساس‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المصالحة‭ ‬هو‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬الاسرى‭. ‬كما‭ ‬انّ‭ ‬ممثل‭ ‬السودان‭ ‬بدى‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬انتزاع‭ ‬الاعتراف‭ ‬بشرعية‭ ‬البرهان‭ ‬بوصفها‭ ‬المدخل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬سيحسم‭ ‬حرب‭ ‬السودان‭ ‬الجديدة‭ ‬وليس‭ ‬اطالة‭ ‬امدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تناغم‭ ‬بعض‭ ‬الأطراف‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬التدخل‭ ‬السريع‭ .‬

امّا‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬الى‭ ‬القمة‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية‭ ‬فملفها‭ ‬ثقيل‭ ‬جدا،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬اعتباره‭ ‬محسوماً‭ ‬باتجاه‭ ‬معين،‭ ‬لمجرد‭ ‬حضور‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬اجتماع‭ ‬القمة،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬وضع‭ ‬سوريا‭ ‬مُعقد،‭ ‬وانّ‭ ‬ملف‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬له‭ ‬وجوه‭ ‬مالية‭ ‬وأمنية‭ ‬وسياسية،‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬حسمها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توفير‭ ‬إمكانات‭ ‬مالية‭ ‬ضخمة‭ ‬يجري‭ ‬ضخها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المدن‭ ‬المهدمة،‭ ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬ملف‭ ‬خلافي‭ ‬حول‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬الصرف‭ ‬على‭ ‬التعمير،‭ ‬وما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬جهات‭ ‬محسوبة‭ ‬على‭ ‬المعارضة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تشترك‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭.‬

‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬كثيرة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬التهدئة‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬الكلمات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬اثارة‭ ‬موضوع‭ ‬خاص‭ ‬خارج‭ ‬السياق‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬مثله‭ ‬بيان‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تجنيب‭ ‬المنطقة‭ ‬ويلات‭ ‬النزاعات‭ ‬والصراعات‭. ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬انَّ‭ ‬هناك‭ ‬تباينات‭ ‬واختلافات‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬طبيعة‭ ‬الحلول‭ ‬الممكنة‭ ‬للمشكلات‭ ‬العربية،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أحد‭ ‬راغباً‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬كل‭ ‬همومه‭ ‬وتفاصيلها‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬القمة‭.‬

ما‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬زيلنسكي‭ ‬وخطابه‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬القمة‭ ‬كفرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للكلام‭ ‬المباشر‭ ‬الى‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬المؤثرين‭ ‬منهم‭ ‬والهامشيين‭. ‬ووجدناه‭ ‬يتهم‭ ‬قادة‭ ‬حاضرين‭ ‬لم‭ ‬يسمهم‭ ‬بأنهم‭ ‬قابلون‭ ‬بضم‭ ‬روسيا‭ ‬لأراض‭ ‬اوكرانية‭. ‬ويتخيل‭ ‬المراقب‭ ‬انّ‭ ‬الزعيم‭ ‬الليبي‭ ‬القذافي‭ ‬يمر‭ ‬طيفه‭ ‬على‭ ‬القاعة‭ ‬ليقول‭ ‬لزيلنسكي‭: ‬وأنت‭ ‬كانت‭ ‬بلادك‭ ‬اشتركت‭ ‬بجيشها‭ ‬باحتلال‭ ‬بلد‭ ‬كامل‭ ‬هو‭ ‬العراق‭ ‬وليس‭ ‬قسماً‭ ‬من‭ ‬أراضيه‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتبين‭ ‬لاحقاً‭ ‬انّ‭ ‬الحرب‭ ‬قامت‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬كاذبة،‭ ‬فما‭ ‬الذي‭ ‬ستقدمه‭ ‬لضحايا‭ ‬تلك‭ ‬الحرب؟

العرب‭ ‬قوة‭ ‬لها‭ ‬ثقلها،‭ ‬حتى‭ ‬الفقراء‭ ‬منهم،‭ ‬لكنهم‭ ‬لا‭ ‬يعون‭ ‬بدقة‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة،‭ ‬ولا‭ ‬يستغلونها‭ ‬عندما‭ ‬يأتي‭ ‬الروس‭ ‬والاوكرانيون‭ ‬ليخطبوا‭ ‬ودهم‭ ‬واستمالتهم،‭ ‬ولا‭ ‬ندري‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬فاعلون‭ ‬إزاء‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة؟

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

[email protected]

‭ ‬