ما‭ ‬السر‭ ‬وراء‭ ‬خروج‭ ‬غصن‭ ‬بالبدلة‭ ‬البرتقالية‭ ‬المخططة؟

طوكيو-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬اعتذر‭ ‬محام‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لمجموعتي‭ ‬نيسان‭ ‬ورينو‭ ‬كارلوس‭ ‬غصن‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬«تشويه»‭ ‬سمعة‭ ‬الأخير‭ ‬باقتراحه‭ ‬أن‭ ‬يرتدي‭ ‬ملابس‭ ‬عامل‭ ‬اثناء‭ ‬مغادرته‭ ‬مقر‭ ‬احتجازه‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭. ‬وأثار‭ ‬غصن‭ ‬جدلا‭ ‬وسخرية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غادر‭ ‬مركز‭ ‬الاحتجاز‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬طوكيو‭ ‬محاطا‭ ‬بحراس‭ ‬وهو‭ ‬يعتمر‭ ‬قبعة‭ ‬زرقاء‭ ‬وكمامة‭ ‬بيضاء‭ ‬وسترة‭ ‬مخططة‭ ‬باللون‭ ‬البرتقالي‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬محاميه‭ ‬تاكاشي‭ ‬تاكانو‭ ‬إنّ‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬محاولة‭ ‬لحماية‭ ‬خصوصية‭ ‬غصن‭ ‬وخصوصا‭ ‬منع‭ ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬تتبعه‭ ‬حتى‭ ‬مقر‭ ‬اقامته‭ ‬حيث‭ ‬سيقيم‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬بكفالة‭.‬

وأقر‭ ‬تاكانو‭ ‬بأنّ‭ ‬التمويه‭ ‬تسبب‭ ‬بأثار‭ ‬عكسية‭ ‬كبيرة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬التقطت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬صورا‭ ‬ومقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬لغصن‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬ملابس‭ ‬العامل،‭ ‬ما‭ ‬يتعارض‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬صورته‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭ ‬كأحد‭ ‬اهم‭ ‬واكبر‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وكتب‭ ‬تاكانو‭ ‬في‭ ‬مدونة‭ ‬نشرت‭ ‬الجمعة‭ ‬أنّ‭ ‬«التنكّر‭ ‬كان‭ ‬كله‭ ‬من‭ ‬تخطيطي‭ ‬وتنفيذي»‭.‬

وتابع‭ ‬«بسبب‭ ‬خطتي‭ ‬غير‭ ‬المهنية،‭ ‬فإنّ‭ ‬السمعة‭ ‬التي‭ ‬بناها‭ ‬(غصن)‭ ‬عبر‭ ‬حياته‭ ‬تشوهت»‭. ‬وأضاف‭ ‬«لقد‭ ‬تسبّبت‭ ‬بضرر‭ ‬ملموس‭ ‬وغير‭ ‬ملموس‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الاشخاص‭. ‬اشعر‭ ‬بالأسف‭ ‬إزاء‭ ‬ذلك»‭.‬

وأوضح‭ ‬المحامي‭ ‬انّ‭ ‬هدفه‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬منع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬إقامة‭ ‬غصن‭. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬اقامته‭ ‬«لم‭ ‬يكن‭ ‬سيمنعه‭ ‬من‭ ‬استئناف‭ ‬حياته‭ ‬فحسب‭ ‬لكن‭ ‬صحته‭ ‬ايضا‭ ‬كانت‭ ‬ستتضرر،‭ ‬وحياة‭ ‬أسرته‭ ‬وجيرانه‭ ‬كانت‭ ‬ستكون‭ ‬مهددة‭. ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬لمنع‭ ‬وضع‭ ‬مماثل‭ ‬بالتأكيد»‭.‬

‭- ‬احتياطات‭ ‬فاشلة‭ -‬

ورغم‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياطات،‭ ‬التقطت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬يابانية‭ ‬الجمعة‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬لغصن‭ ‬وزوجته‭ ‬وأحدى‭ ‬بناته‭ ‬خارج‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭. ‬واظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬بثها‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬أسرة‭ ‬غصن‭ ‬تتجول‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭.‬

ومع‭ ‬عودتهم‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬بالسيارة،‭ ‬تجمع‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬حول‭ ‬غصن‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يدل‭ ‬بأي‭ ‬تصريحات‭.‬

والأربعاء،‭ ‬تم‭ ‬تصوير‭ ‬غصن‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صعوده‭ ‬في‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭. ‬وتتبع‭ ‬صحافيون‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬في‭ ‬طائرات‭ ‬مروحية‭ ‬وعلى‭ ‬متن‭ ‬دراجات‭ ‬بخارية‭ ‬الحافلة‭ ‬في‭ ‬ارجاء‭ ‬طوكيو‭. ‬وكرّست‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬يابانية‭ ‬برامجها‭ ‬الإخبارية‭ ‬لتحليل‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬غصن،‭ ‬واستعانت‭ ‬محطات‭ ‬تلفزيون‭ ‬يابانية‭ ‬برجل‭ ‬يشبهه‭ ‬وأعادت‭ ‬تمثيل‭ ‬المشهد‭ ‬كاملا‭. ‬وقرار‭ ‬الافراج‭ ‬عنه‭ ‬بكفالة‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬هزت‭ ‬اليابان‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬منذ‭ ‬توقيف‭ ‬قطب‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭. ‬ورغم‭ ‬مغادرته‭ ‬مركز‭ ‬الاحتجاز‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬يوم،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬قيود‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬غصن‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬يقضيها‭ ‬خارج‭ ‬السجن‭ ‬بموجب‭ ‬الكفالة‭ ‬التي‭ ‬تناهز‭ ‬مليار‭ ‬ين‭ ‬ياباني‭ ‬(نحو‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دولار)‭. ‬إذ‭ ‬عليه‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬تحدده‭ ‬المحكمة‭ ‬بينما‭ ‬يتم‭ ‬تثبيت‭ ‬كاميرا‭ ‬للمراقبة‭ ‬عند‭ ‬الباب‭. ‬وسيتم‭ ‬تقديم‭ ‬تسجيلات‭ ‬الكاميرا‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭. ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬قيد‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬إذ‭ ‬بإمكانه‭ ‬الخروج‭ ‬للتسوق‭.‬

وسيسمح‭ ‬له‭ ‬باستخدام‭ ‬حاسوب‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬محاميه‭ ‬حصرا‭ ‬وبدون‭ ‬ربط‭ ‬الجهاز‭ ‬بالإنترنت‭.‬

لكن‭ ‬مدعيا‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬قال‭ ‬الجمعة‭ ‬إنّ‭ ‬قرار‭ ‬إخلاء‭ ‬سبيله‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬«إتلاف‭ ‬الأدلة»‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬المدعين‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬شين‭ ‬كوكيموتو‭ ‬«نعتقد‭ ‬أن‭ ‬ظروف‭ ‬الكفالة‭ ‬ليست‭ ‬فعّالة»‭.‬

واوضح‭ ‬تاكانو‭ ‬أن‭ ‬كفالة‭ ‬غصن‭ ‬قد‭ ‬تلغى‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬انتهاك‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬إخلاء‭ ‬سبيله‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬«سيعيده‭ ‬للحياة‭ ‬الشاقة‭ ‬في‭ ‬الاحتجاز»‭.‬