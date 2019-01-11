ما‭ ‬آفاق‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لمنطقة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬التغييرات‭ ‬الميدانية‭ ‬؟

بيروت‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أحكمت‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬سيطرتها‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬أمام‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬سوى‭ ‬الرحيل‭ ‬أو‭ ‬الإذعان‭ ‬للهيئة‭.‬

بعض‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬الموجودة‭ ‬هي‭ ‬حاليا‭ ‬حليفة‭ ‬للتنظيم‭ ‬الجهادي،‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬الجماعات‭ ‬الأخرى‭ ‬اما‭ ‬المغادرة‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬واما‭ ‬الإندماج‭ ‬في‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬الإنقاذ‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للهيئة‭.‬

كيف‭ ‬أمكن‭ ‬لهذه‭ ‬‮«‬الإمارة‮»‬‭ ‬القائمة‭ ‬بحكم‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬أن‭ ‬تترسخ؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬عواقب‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬وعلى‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬فيها؟

تمدد‭ ‬الجهاديين

توصلت‭ ‬موسكو‭ ‬وأنقرة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬ومحيطها‭.‬

ونجح‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬درء‭ ‬هجوم‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬تضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬تنفيذ‭ ‬بقية‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاق‭.‬

وأوكلت‭ ‬موسكو‭ ‬الى‭ ‬تركيا،‭ ‬التي‭ ‬تنضوي‭ ‬الفصائل‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬الوطنية‮»‬،‭ ‬نزع‭ ‬سلاح‭ ‬الفصائل‭ ‬المتشددة‭ ‬في‭ ‬إدلب‭.‬

لكن‭ ‬تركيا‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أخذت‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬المبادرة‭ ‬بالهجوم‭.‬

وأدت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬خلفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬قتيلا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والمكاسب‭ ‬السريعة‭ ‬للهيئة‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬اتفاق‭ ‬الخميس‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يخلي‭ ‬الفصيلان‭ ‬المتبقيان‭ ‬المدعومان‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬المنطقة‭ ‬بالكامل‭ ‬للجهاديين‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬جنودا‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬إدلب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الشمال‭ ‬السوري‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬الكثير‭ ‬لوقف‭ ‬تمدد‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سام‭ ‬هالر‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬لم‭ ‬تمنع‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬من‭ ‬السيطرة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬موضع‭ ‬يمكنها‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتملك‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬معقلها‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬مقاتل‭ ‬مسلحين‭ ‬تسليحا‭ ‬جيدا،‭ ‬وهي‭ ‬تعد‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬القوة‭ ‬المهيمنة‭ ‬في‭ ‬إدلب‭.‬

كسة‭ ‬تركيا

شكل‭ ‬التقدم‭ ‬الخاطف‭ ‬للجهاديين‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬هزيمة‭ ‬جليّة‭ ‬لعدة‭ ‬فصائل‭ ‬تدعمها‭ ‬تركيا‭.‬

وقال‭ ‬الجغرافي‭ ‬فابري‭ ‬بالانش‭ ‬الخبير‭ ‬بشؤون‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬تركيا،‭ ‬هذه‭ ‬هزيمة‭ ‬لحلفائها‮»‬‭.‬

ووقع‭ ‬فصيلان‭ ‬في‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬الوطنية‮»‬‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬اتفاقا‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬يقضي‭ ‬باستيعابهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭.‬

وقال‭ ‬فصيلا‭ ‬‮«‬أحرار‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬و»صقور‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬انهما‭ ‬يحتفظان‭ ‬بقواتهما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أدلب‭ ‬الآن،‭ ‬لكنهما‭ ‬سيخضعان‭ ‬لسلطة‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬الانقاذ‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توسيعها‭ ‬حديثا‭.‬

وكما‭ ‬جرى‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬نور‭ ‬الدين‭ ‬زنكي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬هزمتها‭ ‬الهيئة‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬فان‭ ‬المسلحين‭ ‬الذين‭ ‬يرفضون‭ ‬الخضوع‭ ‬للجهاديين‭ ‬سيعاد‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تركيا‭ ‬مثل‭ ‬عفرين‭.‬

وتؤمن‭ ‬تركيا‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬وتجهيزات‭ ‬لفصائل‭ ‬تقاتل‭ ‬بالوكالة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬استخدامها‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬الذين ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬

وهددت‭ ‬تركيا‭ ‬بعملية‭ ‬عسكرية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬العائق‭ ‬الرئيسي‭ ‬أمامها‭ ‬كان‭ ‬تواجد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭.‬

ومع‭ ‬بدء‭ ‬انسحاب‭ ‬الجنود‭ ‬الأميركيين‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬عنه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وأكده‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعة،‭ ‬فإن‭ ‬المجال‭ ‬يصبح‭ ‬مفتوحا‭ ‬أمام‭ ‬هجوم‭ ‬تركي‭.‬

هجوم‭ ‬النظام؟

سيطرة‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬على‭ ‬إدلب‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬بنود‭ ‬اتفاق‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬سوتشي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬احترامه‭.‬

وبعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬عُهد‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬باستخدام‭ ‬فصائلها‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬لكبح‭ ‬الجهاديين‭.‬

وجمّد‭ ‬اتفاق‭ ‬سوتشي‭ ‬هجوما‭ ‬سوريا‭ ‬بدا‭ ‬وشيكا‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬وكان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬بأزمة‭ ‬انسانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬يسكنها‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭.‬

وتركيا‭ ‬التي‭ ‬تؤمن‭ ‬حاليا‭ ‬المأوى‭ ‬لنحو‭ ‬3‭,‬6‭ ‬ملايين‭ ‬لاجىء‭ ‬سوري‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تحاشي‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬موجة‭ ‬نزوح‭ ‬جديدة‭.‬

وتنعش‭ ‬سيطرة‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬إدلب‭ ‬تهديد‭ ‬النظام‭ ‬السوري،‭ ‬لكن‭ ‬بالانش‭ ‬اعتبر‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬أولوية‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬الروس‭ ‬جاهزون‭ ‬للهجوم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة،‭ ‬لكنهم‭ ‬لن‭ ‬يقوموا‭ ‬بذلك‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أنهم‭ ‬يستخدمون‭ ‬أردوغان‭ ‬ليضغط‭ ‬على‭ ‬الأميركيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مغادرة‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وردت‭ ‬تركيا‭ ‬الخميس‭ ‬بغضب‭ ‬على‭ ‬الرسائل‭ ‬المتضاربة‭ ‬التي‭ ‬ترسلها‭ ‬الادارة‭ ‬الأميركية‭ ‬حول‭ ‬وتيرة‭ ‬سحب‭ ‬جنودها،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تأخير‭ ‬قد‭ ‬يدفعها‭ ‬لشن‭ ‬هجومها‭.‬