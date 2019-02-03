ماي‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

أكّدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬«تصميمها»‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدّد‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬تنازلات‭ ‬من‭ ‬بروكسل‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج،‭ ‬رغم‭ ‬رفض‭ ‬الأوروبيين‭ ‬القاطع‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭. ‬وفي‭ ‬مقال‭ ‬نشر‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬«صنداي‭ ‬تلغراف»،‭ ‬كتبت‭ ‬المسؤولة‭ ‬المحافظة‭ ‬إنها‭ ‬«مصممة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬بريكست،‭ ‬وعلى‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬وقته‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2019»‭.‬

واستبعدت‭ ‬ماي‭ ‬إرجاء‭ ‬بريكست‭ ‬مثلما‭ ‬اقترح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت،‭ ‬بهدف‭ ‬إفساح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭. ‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬أيضاً‭ ‬إنها‭ ‬تريد‭ ‬«حلّاً‭ ‬براغماتياً»‭ ‬لبريكست،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬ينال‭ ‬موافقة‭ ‬الغالبية‭ ‬البرلمانية‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬بأكثيري‭ ‬غلبية‭ ‬ساحقة‭ ‬اتفاق‭ ‬الخروج‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭. ‬واعتمد‭ ‬النواب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اقتراح‭ ‬النائب‭ ‬المحافظ‭ ‬غراهام‭ ‬برايدي‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬أيضاً‭. ‬وينص‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬على‭ ‬«تدابير‭ ‬بديلة»‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬«شبكة‭ ‬الامان»‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تفادي‭ ‬عودة‭ ‬حدود‭ ‬فعلية‭ ‬بين‭ ‬مقاطعة‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬والجمهورية‭ ‬الإيرلندية‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬التصويت،‭ ‬أعلنت‭ ‬ماي‭ ‬عن‭ ‬رغبتها‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬الأوروبيين‭ ‬القاطع‭ ‬لذلك‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وأكدت‭ ‬في‭ ‬«صنداي‭ ‬تلغراف»‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬حين‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬بروكسل‭ ‬ستقاتل‭ ‬«من‭ ‬أجل‭ ‬بريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وسأكون‭ ‬مسلّحة‭ ‬بتعديل‭ ‬جديد‭ ‬وأفكار‭ ‬جديد‭ ‬وعزيمة‭ ‬جديدة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬حلّ‭ ‬براغماتي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬بريكست»‭. ‬وأضافت‭ ‬«هذا‭ ‬ما‭ ‬كلّفني‭ ‬البرلمان‭ ‬للقيام‭ ‬به»‭.‬

وبدون‭ ‬اتفاق،‭ ‬تخاطر‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بمغادرة‭ ‬التكتل‭ ‬الأوروبي‭ ‬دون‭ ‬قواعد‭ ‬تحدد‭ ‬علاقتهما‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬آذار/مارس،‭ ‬وهو‭ ‬سيناريو‭ ‬تخشاه‭ ‬الأوساط‭ ‬الاقتصادية‭.‬