ماي‭ ‬في‭ ‬مأزق‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬الأوروبي‭ ‬مطالبها‭ ‬باعادة‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست‭ ‬

بروكسل‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

عارض‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬والعشرين‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬طلب‭ ‬السلطات‭ ‬البريطانية‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬و”شبكة‭ ‬الأمان”‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬لتفادي‭ ‬إقامة‭ ‬حدود‭ ‬بين‭ ‬إيرلندا‭ ‬ومقاطعة‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬دونالد‭ ‬توسك‭ ‬إن‭ ‬“اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬هو‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لضمان‭ ‬انسحاب‭ ‬منظم‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬شبكة‭ ‬الأمان‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬والاتفاق‭ ‬ليس‭ ‬مفتوحاً‭ ‬لإعادة‭ ‬التفاوض”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“نتائج‭ ‬قمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬واضحة‭ ‬للغاية‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬النقطة”‭.‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الألماني‭ ‬هايكو‭ ‬ماس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬هو‭ ‬“الحل‭ ‬الأفضل‭ ‬والوحيد”‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انسحاب‭ ‬منظم،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التكتل‭ ‬لن‭ ‬يترك‭ ‬إيرلندا‭ ‬معزولة‭.‬

وقال‭ ‬ماس‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لمجموعة‭ ‬“فانكي”‭ ‬الاعلامية‭ ‬بعدما‭ ‬قرر‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬ماي‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق،‭ ‬“موقفنا‭ ‬واضح:‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الافضل‭ ‬والوحيد‭ ‬للخروج‭ ‬بشكل‭ ‬منظم”‭. ‬وصوت‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬وخصوصا‭ ‬بند‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬فعلية‭ ‬بين‭ ‬مقاطعة‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وجمهورية‭ ‬إيرلندا‭. ‬وقال‭ ‬ماس‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬تريد‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تعديله‭. ‬وأضاف‭ ‬“يتعين‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬بسرعة‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬تريده‭ ‬لأن‭ ‬الوقت‭ ‬ينفد”‭. ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬موقف‭ ‬الشركاء‭ ‬البتة،‭ ‬إذ‭ ‬أعادوا‭ ‬التأكيد‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬نيتها‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتصويت‭ ‬نواب‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لصالح‭ ‬تعديل‭ ‬أحكام‭ ‬شبكة‭ ‬الأمان‭. ‬التقى‭ ‬دونالد‭ ‬توسك‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬أو‭ ‬حكومات‭ ‬بلدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الـ27‭ ‬لتأكيد‭ ‬الموقف‭ ‬المشترك‭. ‬وتمت‭ ‬استشارة‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬وكبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬ميشيل‭ ‬بارنييه‭. ‬وسيتحدث‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأربعاء‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭. ‬وكان‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أكد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬هو‭ ‬“أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكن”‭ ‬وأنه‭ ‬“غير‭ ‬قابل‭ ‬للتفاوض”‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬نيقوسيا‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬بلدان‭ ‬جنوب‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭. ‬ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬كبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬“الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الحؤول‭ ‬دون‭ ‬الخروج‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يريده‭ ‬أحد،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬جميعنا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬أن‭ ‬نستعد‭ ‬له”‭. ‬وعاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الألماني‭ ‬هايكو‭ ‬ماس‭ ‬ليؤكد‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬“موقفنا‭ ‬واضح:‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الافضل‭ ‬والوحيد‭ ‬للخروج‭ ‬بشكل‭ ‬منظم”‭. ‬وكرر‭ ‬توسك‭ ‬“حث‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬توضح‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬نواياها‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالخطوات‭ ‬القادمة‭. ‬في‭ ‬حال‭ ‬طرأ‭ ‬تغيير‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬المستقبلية،‭ ‬فإن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيكون‭ ‬مستعداً‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬عرضه‭ ‬وتكييف‭ ‬مضمون‭ ‬ومستوى‭ ‬طموح‭ ‬الإعلان‭ ‬السياسي،‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬مبادئه‭ ‬الثابتة”‭.‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬“إذا‭ ‬تقدمت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بطلب‭ ‬تمديد‭ ‬مبرر،‭ ‬فإن‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬السبع‭ ‬والعشرين‭ ‬سيكونون‭ ‬مستعدين‭ ‬للنظر‭ ‬فيه‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بالإجماع‭. ‬سيتخذ‭ ‬الأعضاء‭ ‬قرارهم‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬الأسباب‭ ‬ومدة‭ ‬التمديد‭ ‬المحتملة‭. ‬وكذلك‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي”‭.‬

وذكّر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأيرلندي‭ ‬سايمون‭ ‬كوفني‭ ‬بأن‭ ‬“شبكة‭ ‬الأمان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لتكون‭ ‬صك‭ ‬ضمان‭ ‬لتجنب‭ ‬إقامة‭ ‬حدود‭ ‬فعلية‭ ‬بأي‭ ‬حال”‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬“إنها‭ ‬ضرورية‭ ‬وما‭ ‬حدث‭ ‬الليلة‭ ‬في‭ ‬وستمنستر‭ ‬(البرلمان‭ ‬البريطاني)‭ ‬لا‭ ‬يحث‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬ذلك”‭.‬

وجاءت‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬الأولى‭ ‬للتكتلات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقر‭ ‬اتفاقية‭ ‬الانسحاب،‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭.‬

وقال‭ ‬نواب‭ ‬الكتلة‭ ‬الاشتراكية‭ ‬والديمقراطية‭ ‬“‭ ‬لن‭ ‬نعرّض‭ ‬للخطر‭ ‬اتفاق‭ ‬الجمعة‭ ‬العظيمة‭ ‬(للسلام‭ ‬في‭ ‬أيرلندا)‭ ‬أو‭ ‬السوق‭ ‬الموحدة”‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الكتلة‭ ‬الألماني‭ ‬أودو‭ ‬بولمان،‭ ‬“لقد‭ ‬عملنا‭ ‬بشكل‭ ‬بنّاء‭ ‬ومسؤول‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬أوخم‭ ‬عواقب‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي”‭.‬

وأضاف‭ ‬“اليوم،‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬بالمثل‭. ‬امتثلت‭ ‬مجدداً‭ ‬للمتطرفين‭ ‬في‭ ‬حزبها‭ ‬وقدمت‭ ‬وعوداً‭ ‬غير‭ ‬واقعية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتحلى‭ ‬بدور‭ ‬القائد‭ ‬الحقيقي”‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬أكد‭ ‬قادة‭ ‬الأحزاب‭ ‬البيئية‭ ‬من‭ ‬أيرلندا‭ ‬وأيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬أن‭ ‬“الأولوية‭ ‬المطلقة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تُعطى‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬وفقا‭ ‬لاتفاق‭ ‬الجمعة‭ ‬العظيمة‭ ‬ونحث‭ ‬المفاوضين‭ ‬على‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬لعدم‭ ‬تقويض‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق”‭.‬