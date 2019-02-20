ماي‭ ‬تواجه‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬تشدّد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬حزبها‭ ‬يستقيلون‭ ‬إحتجاجاً‭ ‬على‭ ‬بريكست

بروكسل‭ ‬‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬ثلاثة‭ ‬نواب‭ ‬محافظين‭ ‬يؤيدون‭ ‬تنظيم‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬الأربعاء‭ ‬استقالتهم‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬لمعارضتهم‭ ‬للنهج‭ ‬الحكومي‭ ‬حول‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأعلنت‭ ‬آنا‭ ‬سوبري‭ ‬وهيدي‭ ‬آلن‭ ‬وساره‭ ‬وولاستون‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬نية‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬«المجموعة‭ ‬المستقلة»‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬الإثنين‭ ‬سبعة‭ ‬نواب‭ ‬عماليين‭ ‬استقالوا‭ ‬من‭ ‬حزبهم‭. ‬فيما‭ ‬اجتمعت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬الأربعاء‭ ‬سعيا‭ ‬لإجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬المبرم‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكنها‭ ‬اصطدم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بتعنت‭ ‬الأوروبيين‭.‬

والتقت‭ ‬ماي‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬جان–كلود‭ ‬يونكر‭. ‬وقال‭ ‬يونكر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬«سنجري‭ ‬مباحثات‭ ‬ودية‭ ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬تقدما»‭ ‬مستبعدا‭ ‬أي‭ ‬تفاؤل‭.‬

ولا‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تجتمع‭ ‬ماي‭ ‬برئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬دونالد‭ ‬توسك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثارت‭ ‬تصريحاته‭ ‬استياء‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬وقال‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬مؤيدي‭ ‬بريكست‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يفكروا‭ ‬مليا‭ ‬في‭ ‬عواقب‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ولم‭ ‬يضعوا‭ ‬خطة‭ ‬لها‭ ‬«مكانهم‭ ‬الجحيم»‭.‬

وقبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الموعد‭ ‬الرسمي‭ ‬لخروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬تتزايد‭ ‬مخاوف‭ ‬بريكست‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬حل‭ ‬لمسألة‭ ‬«شبكة‭ ‬الأمان»‭ ‬الخاصة‭ ‬بحدود‭ ‬إيرلندا‭.‬

وتطالب‭ ‬ماي‭ ‬ب»تغييرات‭ ‬ملزمة»‭ ‬لهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬الذي‭ ‬يرفضه‭ ‬أنصار‭ ‬بريكست‭. ‬وتأمل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬البرلمانيين‭ ‬البريطانيين‭ ‬لاتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬التي‭ ‬منيت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭.‬

ومسألة‭ ‬«شبكة‭ ‬الأمان»‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬ضمن‭ ‬وحدة‭ ‬جمركية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأدخل‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬كحل‭ ‬أخير‭ ‬لتفادي‭ ‬عودة‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬ايرلندا‭. ‬وينص‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ضمن‭ ‬اتحاد‭ ‬جمركي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وبقاء‭ ‬مقاطعة‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬البريطانية‭ ‬ضمن‭ ‬السوق‭ ‬الاوروبية‭ ‬المشتركة‭ ‬للسلع‭ ‬وذلك‭ ‬لتفادي‭ ‬كل‭ ‬رقابة‭ ‬جمركية‭ ‬وتنظيمات‭ ‬مادية‭ ‬بين‭ ‬شطري‭ ‬ايرلندا‭.‬

‭- ‬‮«‬لا‭ ‬مفاوضات‭ ‬جديدة‮»‬‭ -‬

في‭ ‬بريطانيا‭ ‬يرى‭ ‬أنصار‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البند‭ ‬«فخا»‭ ‬قد‭ ‬يبقي‭ ‬بلادهم‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وتسعى‭ ‬ماي‭ ‬إلى‭ ‬الطمأنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬بروكسل‭ ‬حول‭ ‬الطابع‭ ‬المشروط‭ ‬والمؤقت‭ ‬لهذا‭ ‬الاجراء‭ ‬الذي‭ ‬وافقه‭ ‬عليه‭.‬

لكن‭ ‬كبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬«أكد‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬ال27‭ ‬لن‭ ‬تعيد‭ ‬التفاوض‭ ‬في‭ ‬الاتفاق»‭ ‬المبرم‭ ‬مع‭ ‬ماي‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬مرغريتيس‭ ‬سكيناس‭. ‬وأعلن‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬«القبول‭ ‬بتحديد‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬ل+شبكة‭ ‬الأمان+‭ ‬ولا‭ ‬بند‭ ‬الخروج‭ ‬الأحادي»‭ ‬منها‭. ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مستعد‭ ‬ل»مراجعة»‭ ‬الاعلان‭ ‬السياسي‭ ‬المرفق‭ ‬بمعاهدة‭ ‬الخروج‭ ‬والهدف‭ ‬منه‭ ‬وضع‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬للعلاقة‭ ‬التي‭ ‬سيقيمها‭ ‬الطرفان‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭.‬

والثلاثاء‭ ‬أعلنت‭ ‬ناتالي‭ ‬لوازو‭ ‬الوزيرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬المكلفة‭ ‬الشؤون‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬«ننتظر‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬بمقترحات‭ ‬محددة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قالت‭ ‬لنا‭ ‬إن‭ ‬لديها‭ ‬أمورا‭ ‬تقولها‭ ‬لنا»‭.‬

–‭ ‬«برودة‭ ‬أعصاب»‭ ‬–

وقالت‭ ‬لوازو‭ ‬إن‭ ‬ماي‭ ‬«لم‭ ‬تعط‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬تأجيل‭ ‬بريكست»‭ ‬بعد‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيفرض‭ ‬شروطا‭ ‬إذا‭ ‬طلبت‭ ‬لندن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭.‬

وقال‭ ‬نظيرها‭ ‬الألماني‭ ‬مايكل‭ ‬روث‭ ‬«لن‭ ‬يكون‭ ‬للتأجيل‭ ‬معنى‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬طرح‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة‭ ‬حسية‭ ‬على‭ ‬الطاولة»‭ ‬داعيا‭ ‬لندن‭ ‬إلى‭ ‬«تقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬واقعية‭ ‬بسرعة»‭.‬

وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أن‭ ‬«المشكلة‭ ‬الجوهرية‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬تفويضا‭ ‬برلمانيا‭. ‬ولن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬التفاوض‭ ‬معها‭ ‬فعليا‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬تفويض‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬شهر‭ ‬آذار/مارس»‭.‬

وأعلن‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬آخر‭ ‬أن‭ ‬«ماي‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬غالبية‭ ‬لأي‭ ‬شيء»‭ ‬في‭ ‬بلادها‭. ‬وتابع‭ ‬«لا‭ ‬تزال‭ ‬تعم‭ ‬بريطانيا‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ضرورة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوة‭ ‬حيال‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة»‭.‬

ومع‭ ‬تزايد‭ ‬الضغوط‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬«يجب‭ ‬التحلي‭ ‬ببرودة‭ ‬أعصاب‭ ‬كبرى‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬لأن‭ ‬أول‭ ‬طرف‭ ‬يتنازل‭ ‬يخسر»‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬ثالث‭.‬

ويؤكد‭ ‬الجانبان‭ ‬أنهما‭ ‬راغبان‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬بريكست‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يلقي‭ ‬شكوكا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الأوروبي‭ ‬وسيكون‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬مدمرة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البريطاني‭ ‬حيث‭ ‬تتضاعف‭ ‬عمليات‭ ‬إغلاق‭ ‬مصانع‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬مؤسسات‭ ‬خارج‭ ‬بريطانيا‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭.‬